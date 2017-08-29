12 августа 2017 года в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслировалась запись программы «Пространство Женщины» – «Здравый хлеб – от солнышка привет!»



Ведущая программы: Елена Андреева

Собеседница: Наталья Задонская



Продолжая рассказ о хлебе, в этой программе мы поведаем, что такое здравый хлеб, как приготовить закваску и выпечь вкусный и полезный каравай.

Наталья Задонская – мастерица по выпечке хлеба и изготовлению традиционных народных кукол поделиться с нами как сотворить здравый хлеб, вкусный квас и создать светлое и ладное пространство в доме.

Присоединяйтесь! Расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

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Быть ДОБРУ!



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Источник: www.youtube.com