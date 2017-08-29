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Здравый хлеб – от солнышка привет!

07:33. 29 августа 2017 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал:

12 августа 2017 года в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслировалась запись программы «Пространство Женщины» – «Здравый хлеб – от солнышка привет!»

Ведущая программы: Елена Андреева
Собеседница: Наталья Задонская

Продолжая рассказ о хлебе, в этой программе мы поведаем, что такое здравый хлеб, как приготовить закваску и выпечь вкусный и полезный каравай.
Наталья Задонская – мастерица по выпечке хлеба и изготовлению традиционных народных кукол поделиться с нами как сотворить здравый хлеб, вкусный квас и создать светлое и ладное пространство в доме.
Присоединяйтесь! Расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Почаще заглядывайте на сайт радио, в раздел анонсы. Вдруг, именно для Вас, в субботу, в 3, 12, и 20 часов, будет звучать в эфире, что-то очень интересное, и важное…

Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com

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