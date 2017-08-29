Военная приемка. «Сирия. Наука побеждает»

Этот выпуск программы «Военная приёмка» посвящён работе инженеров и конструкторов российской армейской техники на территории Сирии. Борьба с боевиками ИГИЛ стала для наших новейших самолётов и вертолётов первым настоящим боевым испытанием. Здесь также несут службу уникальные средства ПВО: зенитная ракетная система С-400 и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». Прямо на базу Хмеймим приезжают российские учёные. Их задача – изучить работу своей техники, а в случае необходимости улучшить и доработать её. Одной из самых необычных новинок, которая сейчас успешно воюет с игиловцами, является СВП-24. Этот уникальный прицельно-навигационный комплекс превращает самую обычную авиабомбу в высокоточный снаряд. Сейчас он стоит на всех наших бомбардировщиках Су-24 в Сирии. Наша программа собирается сама испытать СВП-24 на точность. Для этого боевой самолёт нанесёт бомбовый удар по импровизированными целям. А зрители собственными глазами увидят, как обычный боеприпас превращается в снайперский снаряд.



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Источник: www.youtube.com