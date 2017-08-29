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Во всём виноват аналитик Гаврилов

18:49. 29 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Во всём виноват аналитик Гаврилов

Давайте представим: 22 декабря 2018 года, сегодня закрылись отделения последнего банка в России – Сбербанка. Своим мнением поделился экономист Степан Демура.

Оставшиеся в живых аналитики и эксперты пришли к выводу, что причиной краха и банковской системы, и экономики стал аналитик компании «Альфа-Капитал» Сергей Гаврилов, полтора года назад позволивший себе усомниться в платёжеспособности таких уважаемых банков, как ФК «Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк и МКБ. Кажется абсурдом? Но к чему тогда такая жёсткая реакция широкой банковской общественности на заявление господина Гаврилова? Всё очень просто и печально. Банковская система, экономика и правительство РФ – банкроты, а потому банкиры до смерти боятся этих сладких слов – bank run. Размер обязательств правительства превышает поступления в бюджет без каких-либо перспектив выполнения оных. Дефолт уже состоялся – история с индексацией пенсий тому подтверждение. Почему все «вдруг» стали банкротами, а денежки населения принимают/собирают и иногда даже возвращают? – спросит скептически настроенный читатель. Никакого противоречия нет. Банк здоров, когда активы плюс собственный капитал превышают пассивы. Если активы, то есть выданные под процент пассивы, начинают ухудшаться и их приходится списывать как невозвратные, то возникает необходимость в увеличении собственного капитала как гарантии возврата пассивов. Если такой возможности нет, то банк становится техническим банкротом, но волею регулятора и бухгалтерских изысков продолжает считаться «уважаемым человеком». Банк закрывает двери, когда наступает кассовый разрыв, то есть отток средств со счетов уже не может быть покрыт поступлениями от активов и собственным капиталом. Одной из причин может стать массовое снятие депозитов доверчивым населением под воздействием слухов и аналитических пасквилей. Вот потому и была такая реакция. Я всегда оценивал процент проблемных активов банковской системы в РФ как 25–30% после кризиса 2008–2009 годов. Агентство S&P в прошлом месяце оценило объём проблемных активов в 25–26%. Балансовые активы банковской системы примерно составляют 77 трлн рублей. 25% от этой суммы – 19 трлн рублей. ВВП РФ – примерно 74 триллиона. И где же взять эти триллионы? Может быть, акционеры помогут, выведя из 60 трлн в офшорах всего лишь треть? Сомневаюсь – дураков нет. Вопросы есть? У меня нет. Да, и на то же АСВ не надейтесь – банкрот
 

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