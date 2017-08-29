Вижу цель, иду к ней: пенсионер из Питера прошел пешком вокруг Земли за 2 года

В апреле 2015 года с Дворцовой площади был дан старт уникальному путешествию: 58-летний петербуржец Сергей Лукьянов отправился пешком вокруг Земли. Спустя почти 2 года, в эту субботу, 4 февраля, Сергей вернулся из своего легендарного путешествия, пройдя 23 тысячи километров.

В апреле 2015 года с Дворцовой площади был дан старт уникальному путешествию: 58-летний петербуржец Сергей Лукьянов отправился пешком вокруг Земли. Спустя почти 2 года, в эту субботу, 4 февраля, Сергей вернулся из своего легендарного путешествия, пройдя 23 тысячи километров. Путешественник побывал в 25 странах, на трёх континентах, пересёк два океана и отпраздновал в пути свой шестидесятый день рождения. В среднем за день пешего хода Сергей проходил около 50 километров с рюкзаком. Всё, чем мужчина пользовался в пути, он нёс с собой. Все затраты, как и было запланировано, не превышали 500 рублей в день. Часть средств на экспедицию предоставили спонсоры.

Обойти Землю Сергей Лукьянов решил ещё в детстве. Для этого с 9 лет занимался соответствующим видом спорта — спортивной ходьбой. Мужчина говорит, что всю жизнь посвятил намеченной цели. Сначала работал пожарным, метростроевцем — эти профессии позволяют досрочно выйти на пенсию. Также пораньше женился, вырастил троих детей. Свой поход пенсионер посвятил юбилею Победы.

После своего грандиозного путешествия петербуржец дал интервью местному изданию «Бумага», в котором рассказал о своих впечатлениях и наблюдениях: «Весь мир никуда не спешит, спешат только в России, Белоруссии и СНГ. Сейчас на меня со всех сторон давят: я должен что-то кому-то сказать, что-то сделать, начинают учить жизни, потому что, как они считают, я два года её не видел. И я даже не знаю, как спрятаться. Я видел своё, а они — своё». «Наверное, я стал добрее к людям. Раньше тоже старался, но это было по-другому. Я чувствую, что поменялся внутри: многое стало проще, нет больше избыточных преград — всё на свете возможно, просто нужно знать это и пройти свой путь». В официальной группе Вконтакте (Сергей Лукьянов — пешком вокруг света) написано, что встречать на финише спортсмена пришло около 100 человек, в том числе фотокорреспонденты, журналисты, операторы ТВ и группа ветеранов из клуба "Динамо". Также Сергея, конечно, ждали его жена и родные. За время путешествия у мужчины родилась внучка. В день финиша у нее был день рождения, на который так спешил дед. Представитель федерации лёгкой атлетики Санкт-Петербурга торжественно вручил Сергею Павловичу памятный кубок.

хороший ответ некоторым комментаторам в другую тему nnm.me/blogs/mrarmaged/lipp…

Источник: nnm.me