Главная » Невероятное в мире

Вижу цель, иду к ней: пенсионер из Питера прошел пешком вокруг Земли за 2 года

08:56. 29 августа 2017 Просмотров - 183 Один комментарий Опубликовал:

Вижу цель, иду к ней: пенсионер из Питера прошел пешком вокруг Земли за 2 года

В апреле 2015 года с Дворцовой площади был дан старт уникальному путешествию: 58-летний петербуржец Сергей Лукьянов отправился пешком вокруг Земли. Спустя почти 2 года, в эту субботу, 4 февраля, Сергей вернулся из своего легендарного путешествия, пройдя 23 тысячи километров.

Вижу цель, иду к ней: пенсионер из Питера прошел пешком вокруг Земли за 2 года

В апреле 2015 года с Дворцовой площади был дан старт уникальному путешествию: 58-летний петербуржец Сергей Лукьянов отправился пешком вокруг Земли. Спустя почти 2 года, в эту субботу, 4 февраля, Сергей вернулся из своего легендарного путешествия, пройдя 23 тысячи километров. Путешественник побывал в 25 странах, на трёх континентах, пересёк два океана и отпраздновал в пути свой шестидесятый день рождения. В среднем за день пешего хода Сергей проходил около 50 километров с рюкзаком. Всё, чем мужчина пользовался в пути, он нёс с собой. Все затраты, как и было запланировано, не превышали 500 рублей в день. Часть средств на экспедицию предоставили спонсоры.

Вижу цель, иду к ней: пенсионер из Питера прошел пешком вокруг Земли за 2 года

Обойти Землю Сергей Лукьянов решил ещё в детстве. Для этого с 9 лет занимался соответствующим видом спорта — спортивной ходьбой. Мужчина говорит, что всю жизнь посвятил намеченной цели. Сначала работал пожарным, метростроевцем — эти профессии позволяют досрочно выйти на пенсию. Также пораньше женился, вырастил троих детей. Свой поход пенсионер посвятил юбилею Победы.

Вижу цель, иду к ней: пенсионер из Питера прошел пешком вокруг Земли за 2 года

После своего грандиозного путешествия петербуржец дал интервью местному изданию «Бумага», в котором рассказал о своих впечатлениях и наблюдениях: «Весь мир никуда не спешит, спешат только в России, Белоруссии и СНГ. Сейчас на меня со всех сторон давят: я должен что-то кому-то сказать, что-то сделать, начинают учить жизни, потому что, как они считают, я два года её не видел. И я даже не знаю, как спрятаться. Я видел своё, а они — своё». «Наверное, я стал добрее к людям. Раньше тоже старался, но это было по-другому. Я чувствую, что поменялся внутри: многое стало проще, нет больше избыточных преград — всё на свете возможно, просто нужно знать это и пройти свой путь». В официальной группе Вконтакте (Сергей Лукьянов — пешком вокруг света) написано, что встречать на финише спортсмена пришло около 100 человек, в том числе фотокорреспонденты, журналисты, операторы ТВ и группа ветеранов из клуба "Динамо". Также Сергея, конечно, ждали его жена и родные. За время путешествия у мужчины родилась внучка. В день финиша у нее был день рождения, на который так спешил дед. Представитель федерации лёгкой атлетики Санкт-Петербурга торжественно вручил Сергею Павловичу памятный кубок.

хороший ответ некоторым комментаторам в другую тему nnm.me/blogs/mrarmaged/lipp…

Источник: nnm.me

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Я, очень хочу, что бы ЭТО...!!! прочли до конца, все жиды и евреи. Дабы потом, не возникал вопрос - За что...???
... Конечно же, не прошел бы никакой малороссийский... лицо украинской идеи в Червонной ...скотину. В Питере расстреляли 400 человек...пока не достигнет поставленной цели или не исчерпает..., что часть пенсионеров вымрет, зато...не второго, а третьего сорта. Когда я вижу......
ХПП -Хитрый План Путина!? Часть 1
...к Навальному: я не вижу для него политического...последовала незамедлительно! Целый ряд действий, ... населения одобряют идею отмены первой....павильонов по Москве. Пенсионеры – самая активная ...эшелоны, остановленные под Питером в 1917, ...и ЛДПР. Прошел ряд встреч ...
Приключения американца в России
...день в России! Прошелся по Невскому проспекту, ...подходит какой-то пенсионер, смотрит на меня...дергает его…Тоже Питер, тоже первые дни...сказал: «Идите в баню!» Я его не понял....во что не верующие коммунисты, в целом были духовнее...православный храм и вижу надпись у ...

Один комментарий»

  • 1 1
    Mirra Sashet 29 августа 2017 в 10:53 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Уважаю людей, которые с детства имеют цель в жизни и идут к ней. А этот человек ещё всё и спланировал так, чтобы вовремя переделать все другие дела (работа, семья, дети) и потом уже быть свободным для осуществления своей мечты. Молодец.

    Что касается путешествий по миру, то они очень расширяют сознание человека, так как он видит, как всё относительно в обществе людей: то, что почитают в одной стране, может быть под запретом в другой стране. Так и просеивается важное от шелухи.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>