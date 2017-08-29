Виртуозная, оригинальная, утонченная и красивая игра … на балалайке!

"Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма". А.С. ПушкинЕсть такая замечательная русская народная сказка. Называется она "Солнце, Месяц и Ворон Воронович". До чего же были мудрыми наши предки, оставившие для нас вот такую сказку-притчу.Похоже, они ещё...