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Виртуозная, оригинальная, утонченная и красивая игра … на балалайке!

09:10. 29 августа 2017 Просмотров - 196 Один комментарий Опубликовал:



Алексей Архиповский — смесь гитарных богов Стива Вая и Джеффа Бэка, и это на традиционном треугольном и 3-струнном народном инструменте. Его техника захватывает дух, его звук всеобъемлющ. Яркая выразительность в его трактовке традиционных вещей вызывает «мурашки по коже».

— «De Volkskrant» (Нидерланды) о выступлении Алексея Архиповского на Jazz Zomer Fiets Tour






 

Источник: nashaplaneta.su

Метки: мир вокруг нас
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Один комментарий»

  • 1361 577
    Саня 29 августа 2017 в 9:52 Ссылка Пометить
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    На мой взгляд Алексей Архиповский не просто великий музыкант, виртуоз, Мастер, Гений… Думаю не ошибусь, если назову его сверхпроводником Божественных энергий, выраженных в музыкальной форме.

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