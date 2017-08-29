Светлана Жарникова. Сибирские корни санскрита

Выдающийся русский учёный-этнолог, кандидат исторических наук, член Русского Географического общества Светлана Жарникова продолжает приводить неопровержимые доказательства родства северных диалектов русского языка и древнейшего языка человечества – санскрита.

Однако на этот раз Светлана Васильевна идёт дальше и делает смелое предположение, которое, оказавшись верным, перевернёт не только всю лингвистику, но и всю историческую науку. Это предположение о том, что не санксрит был родоначальником русского языка, а наоборот древний северно-русский язык лёг в основу санскрита. Не станем скрывать, предположение это делали и другие независимые исследователи. Но Светлана Жарникова наиболее авторитетный и статусный учёный из всех, кто осмеливался высказать эту крамольную в наше время мысль.