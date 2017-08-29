Смутьянка Чехия рушит планы США: собирайте вещички и на выход!

Прага рассматривает вопрос о передислокации военной базы США с территории страны. Американские базы в современном мире уже являются дополнительным фактором риска для национальной безопасности любого государства, а не гарантом его мирного развития. Президент Чехии Милош Земан и премьер Богуслав Соботка не желают такой судьбы своей стране.

Чешский посол в России Владимир Ремек рассказал на днях, что планы Вашингтона по развертыванию противоракетной обороны в Европе Прага не приемлет. Поэтому вероятность того, что американские военные покинут Чехию, достаточно велика. Так, еще в 2014 году был ликвидирован полигон в горном массиве Брды, на котором США планировали разместить радар ПРО. Американцы желали просматривать территорию России до Урала(!).

Переговоры пока еще ведутся, но безуспешно… для США. Чешские власти не выказывают интереса к военным затеям Вашингтона. Причина проста: зачем подставляться под удар из-за чужих интересов?

Этой осенью в Чехии пройдут парламентские выборы. Правящая Социал-демократическая партия уже пытается заручиться поддержкой местных коммунистов. Ну, а за что выступают чешские коммунисты? За налаживание отношений с Россией. Система ПРО и военные базы США этому не помогут.

Разрешить американцам использовать страну в качестве одного из плацдармов в будущем противостоянии с Россией? Это решение не сулит Праге выгод. Санкции уже стали причиной снижения объемов двустороннего торгового оборота между нашими странами: 14 млрд. долларов в 2012 году и 6 млрд. долларов в 2017 году. Так ради чего чехам терпеть такие убытки?

Приверженность чешского президента к защите национальных интересов своей страны и нежелание идти на поводу у Вашингтона достойно нашего уважения. Истории о том, как Земан в 2015 году принимал участие в параде в честь 70-летия Победы в Москве и поставил на место американского посла Эндрю Шапиро, всем уже известны. Неуступчивый и упрямый Милош для Вашингтона весьма неудобный политик.

Останутся или нет в Чехии иностранные военные базы? Существует вероятность того, что их количество хотя бы сократят. Так, военный аналитик Мартин Коллер негативно высказался о поддержке инициатив НАТО в отношении России и отправке военнослужащих к российским границам. Выражение лояльности НАТО может дорого обойтись Чехии.

Если руководство Альянса спровоцирует войну с Россией, то, по его мнению, это вызовет ядерный удар. И тогда «выжившие будут завидовать мертвым». Это всего лишь одно из мнений, но важнее то, что Прага не желает ввязываться в натовские авантюры.

Подобного развития события стоило ожидать. Эксперт по геополитике Константин Сивков отметил, что страны Вышеградской четверки способны кинуть НАТО, как и Организацию Варшавского договора.

Политические элиты с того времени в Чехии сменились. Милоша Земана не стоит сравнивать с экс-президентом Вацлавом Каусом. На Западе его постоянно критикуют и пытаются призвать к порядку. Недовольство вызывает желание чешского президента сохранить самостоятельность при принятии решений. Расклад таков, что военные базы США все же могут «попросить» из страны, что гораздо важнее для чехов, чем для Москвы.

Россия с Чехией желает сохранить конструктивное сотрудничество, но выбор за Прагой: быть или нет послушной американской марионеткой? Вашингтон не обрадуется, утратив позиции в одной из восточноевропейских стран. Впрочем, НАТО давно пора разогнать…