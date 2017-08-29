Главная » Аналитика, Политика, События

Смутьянка Чехия рушит планы США: собирайте вещички и на выход!

12:40. 29 августа 2017 Просмотров - 169 Нет комментариев Опубликовал:

chehyya

Прага рассматривает вопрос о передислокации военной базы США с территории страны. Американские базы в современном мире уже являются дополнительным фактором риска для национальной безопасности любого государства, а не гарантом его мирного развития. Президент Чехии Милош Земан и премьер Богуслав Соботка не желают такой судьбы своей стране.

Чешский посол в России Владимир Ремек рассказал на днях, что планы Вашингтона по развертыванию противоракетной обороны в Европе Прага не приемлет. Поэтому вероятность того, что американские военные покинут Чехию, достаточно велика. Так, еще в 2014 году был ликвидирован полигон в горном массиве Брды, на котором США планировали разместить радар ПРО.  Американцы желали просматривать территорию России до Урала(!).

Переговоры пока еще ведутся, но безуспешно… для США. Чешские власти не выказывают интереса к военным затеям Вашингтона. Причина проста: зачем подставляться под удар из-за чужих интересов?

Этой осенью в Чехии пройдут парламентские выборы. Правящая Социал-демократическая партия уже пытается заручиться поддержкой местных коммунистов. Ну, а за что выступают чешские коммунисты? За налаживание отношений с Россией. Система ПРО и военные базы США этому не помогут.

Разрешить американцам использовать страну в качестве одного из плацдармов в будущем противостоянии с Россией? Это решение не сулит Праге выгод. Санкции уже стали причиной снижения объемов двустороннего торгового оборота между нашими странами: 14 млрд. долларов в 2012 году и 6 млрд. долларов в 2017 году. Так ради чего чехам терпеть такие убытки?

Приверженность чешского президента к защите национальных интересов своей страны и нежелание идти на поводу у Вашингтона достойно нашего уважения. Истории о том, как Земан в 2015 году принимал участие в параде в честь 70-летия Победы в Москве и поставил на место американского посла Эндрю Шапиро, всем уже известны. Неуступчивый и упрямый Милош для Вашингтона весьма неудобный политик.

Останутся или нет в Чехии иностранные военные базы? Существует вероятность того, что их количество хотя бы сократят. Так, военный аналитик Мартин Коллер негативно высказался о поддержке инициатив НАТО в отношении России и отправке военнослужащих к российским границам. Выражение лояльности НАТО может дорого обойтись Чехии.

 

nato-lebky

Если руководство Альянса спровоцирует войну с Россией, то, по его мнению, это вызовет ядерный удар. И тогда «выжившие будут завидовать мертвым». Это всего лишь одно из мнений, но важнее то, что Прага не желает ввязываться в натовские авантюры.

Подобного развития события стоило ожидать. Эксперт по геополитике Константин Сивков отметил, что страны Вышеградской четверки способны кинуть НАТО, как и Организацию Варшавского договора.

 

1

Политические элиты с того времени в Чехии сменились. Милоша Земана не стоит сравнивать с экс-президентом Вацлавом Каусом. На Западе его постоянно критикуют и пытаются призвать к порядку. Недовольство вызывает желание чешского президента сохранить самостоятельность при принятии решений. Расклад таков, что военные базы США все же могут «попросить» из страны, что гораздо важнее для чехов, чем для Москвы.

Россия с Чехией желает сохранить конструктивное сотрудничество, но выбор за Прагой: быть или нет послушной американской марионеткой? Вашингтон не обрадуется, утратив позиции в одной из восточноевропейских стран. Впрочем, НАТО давно пора разогнать…

Метки: агрессия нато, великая россия, военные базы, восточная европа, президент, чехия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
К чему привел суд пигмеев над Сталиным?
Читаю сейчас книгу Юрия Емельянова "Сталин перед судом пигмеев" о том, как борьба со Сталиным привела к печальным для нас всех последствиям — распаду нашей Родины и потери Россией своего ведущего места в мире. Рекомендую книгу к прочтению, как подробную ...
Евгений Федоров - Вторжение США на Украину 7 февраля 2014
Вторжение США на Украину 7 февраля 2014 ... выступает ВСЯ МИРОВАЯ МАШИНА режима США!! Если США эту войну проиграют, им...
Слухи об убийстве (или поимке) Муамара Каддафи - очередной грязный блеф НАТО!
Слухи, вновь распространяемые европейскими и американскими лидерами, дезинформируют общественность, а известные СМИ-бандиты Al-Jazeera и Al-Arabia тиражируют заявление оккупационного ПНС о поимке или смерти Муаммара Каддафи.Зеленые Комитеты подтвердили, ...
ТАТЬЯНА МИРОНОВА РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ВЫРАЖЕНИЕ РУССКОЙ ВОЛИ
Дата: 29.08.2012 Встреча с доктором филологических наук, писателем, исследователем церковно-славянского языка, выдающимся деятелем русского национального возрождения, Татьяной Леонидовной Мироновой, в студии «Славянофил». Мы будем изучать древнерусский ...
«Беркут» — «Нас предали!» — правда про ад, который происходил на майдане
... бы такая х..ета в США, этих, с..ка, оппозиционеров уже...
Новости с Евромайдана за 04.03.2014
... санкций со стороны сената США будет вынуждена уходить в...понедельник представители госдепартамента и сената США. "Мы не просто ...его словам, односторонние санкции США против России не будут иметь... сражаться против оккупационных сил США и Запада на Украине...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>