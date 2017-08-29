Передача Ханко

...прошлый. Частенько наблюдаю такую передачу… Подростки без родителей ...и надо - ну, передача и передача. Понятно, что сейчас есть... смеяться. Герда тоже: «Ха-ха-ха!» И я могу понять ...пошли рожать. Родили мальчика. Передача дитенка лесбиянкам была торжественной....