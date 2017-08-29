Передача Ханко
11:55. 29 августа 2017 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Передача Ханко финскими военнослужащими офицерам ВМФ СССР, март 1940 г.
Небольшой фоторепортаж о прибытии группы командиров КБФ в город Ханко, который (вместе с полуостровом) по итогам советско-финской войны передавался в аренду СССР. Город уже опустел, – жители эвакуированы и вывезено всё что можно. Но здания и инфраструктура в полном порядке.
На новеньком Douglas DC-3 прилетели.
Начальник тыла КБФ капитан 1-го ранга М.И. Москаленко и финские офицеры
http://dambiev.livejournal.com/964792.ht
http://horstveps.livejournal.com/197991.h
И еще у товарища Дамбиева на историческую тематику:
1. В Монголии, в отличие от Украины, маршала Жукова помнят и чтут – http://dambiev.livejournal.com/962946.ht
2. Операция "Дунай". Генерал Иван Тукеев – http://dambiev.livejournal.com/953129.ht
3. Пилоты-смертники с острова Этадзима – http://dambiev.livejournal.com/950611.ht
4. Бурятские казаки в бою с японцами под Ляояном, 1904-й год – http://dambiev.livejournal.com/946213.ht
5. После боя, 1945-й год – http://dambiev.livejournal.com/949241.ht
Источник: colonelcassad.livejournal.com