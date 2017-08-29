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Передача Ханко

11:55. 29 августа 2017 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:


Передача Ханко финскими военнослужащими офицерам ВМФ СССР, март 1940 г.

Небольшой фоторепортаж о прибытии группы командиров КБФ в город Ханко, который (вместе с полуостровом) по итогам советско-финской войны передавался в аренду СССР. Город уже опустел, – жители эвакуированы и вывезено всё что можно. Но здания и инфраструктура в полном порядке.


На новеньком Douglas DC-3 прилетели.




Начальник тыла КБФ капитан 1-го ранга М.И. Москаленко и финские офицеры













































http://dambiev.livejournal.com/964792.html – цинк
http://horstveps.livejournal.com/197991.html – первоисточник

И еще у товарища Дамбиева на историческую тематику:



1. В Монголии, в отличие от Украины, маршала Жукова помнят и чтут – http://dambiev.livejournal.com/962946.html
2. Операция "Дунай". Генерал Иван Тукеев – http://dambiev.livejournal.com/953129.html
3. Пилоты-смертники с острова Этадзима – http://dambiev.livejournal.com/950611.html
4. Бурятские казаки в бою с японцами под Ляояном, 1904-й год – http://dambiev.livejournal.com/946213.html
5. После боя, 1945-й год – http://dambiev.livejournal.com/949241.html

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1940, балтийский флот, история, советско-финская война, ссср, финляндия, ханко
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