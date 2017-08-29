Одному народу нужно одно государство

Предлагаю вашему вниманию интервью, которое писалось в Донецке. Куда вошли фрагменты различных интервью, ответов на вопросы, телеэфиров, общения с общественностью. Коллеги из донецкого отделения Изборского клуба обработали и составили текст. И вот, что получилось.



Источник: журнал «Новая Земля», Донецк.

«Николай Стариков: В перспективе у русского народа должно быть одно государство

Недавно Донецкую Народную Республику посетил лидер «Партии Великое Отечество», наш коллега по Изборскому клубу писатель Николай Стариков. Визит вышел содержательным — гость презентовал свою новую книгу «Война. Чужими руками», встречался со студентами Донецкого национального университета и общественностью города, привёз материальную помощь многодетным вдовам, мужья которых погибли, защищая Донбасс (это, собственно, и было главной целью визита). Мы предлагаем читателям текст интервью Николаем Викторовичем.

Н.З.: Николай, рады приветствовать Вас на донецкой земле!

Николай Стариков: Спасибо! Так уж получилось, что я приезжаю в Донецк с интервалом в два года. Это мой третий визит. Я приехал с несколькими целями. Главная, безусловно, – поддержать вас в той нелегкой борьбе, которую вы ведете. Вторая – передать денежную помощь, которую собрали неравнодушные жители не только России, но и других стран, многодетным вдовам погибших ополченцев. И, наконец, – общение с моими читателями и презентация новой книги. Публицистика «Война. Чужими руками» очень актуальна для Донбасса. К сожалению, тучи, которые сгущаются над русским государством, здесь в Донбассе уже давно сгустились. Идет самая настоящая война. А в мире в очередной раз происходит ситуация, когда те выстроенные экономическая, финансовая, политическая системы уже не могут существовать в прежнем виде. Сегодняшняя финансово ориентированная экономика построена на долге. Но только не на долге как служении Родине, а на долге, который необходимо отдавать с определенным процентом. Вся экономика завязана на этом. Удивительное дело: в обычной жизни степень преуспевания человека определяется отсутствием у него долгов. В мире же ситуация обратная. Самые развитые страны имеют самые большие долги. Соединенные Штаты Америки вроде бы вполне успешное государство. А государственный долг более 19 трлн. долларов. Если взять совокупный долг Европейского Союза, он будет примерно таким же. Колоссальный долг, равный почти 200 процентам ВВП, есть у Японии. Великобритания вся в долгах, как в шелках. Но не сильно они по этому поводу переживают. Давайте посмотрим на государство Украина. Государственный долг более 70 млрд. долларов. Можно ли сказать, что государство успешное? Нет. Наличие этого долга является показателем полной несамостоятельности украинского государства и гарантирует определенные проблемы в ближайшей перспективе.

Н.З.: Что же является главным фактором успешности и развитости государства?

Николай Стариков: Возможность создавать деньги. США имеют возможность через сложную схему, через негосударственную резервную систему создавать американские доллары. Свой долг они могут оплатить одним нажатием клавиши. При этом, конечно, может рухнуть мировая экономическая система, а доллар превратится в ничто. Государства, которые не имеют возможности создавать деньги, не должны эту монополию разрушить. Отсюда и мировая политика, попытка США ограничить, уничтожить, ослабить конкурирующие центры силы. Китай постепенно делает юань мировой резервной валютой. Следовательно, нужно ограничить рост Китая. Как это сделать? Способ, увы, не нов. Войны, хаос, мировые экономические и политические потрясения –это всего лишь способы устранения конкурентов. Смотрим на карту. Мы видим, что США с Китаем не граничат. И все прозападные страны, за исключением Японии, находятся очень далеко от Китая. А кто находится рядом? Россия. Страна с огромной территорией, огромным количеством природных ресурсов, относительно небольшой численностью населения. Цель англо-саксов – ослабление и России, и Китая. Здесь можно дружить как с Китаем против России, так и с Россией против Китая.

Н.З.: А какие интересы и цели у Европы?

Николай Стариков: Что из себя сегодня Европа представляет? Некий конгломерат различных государств, который объединен стремлением к хорошему уровню жизни. Это такое светлое капиталистическое будущее, к которому Европа собирается идти дружными рядами. Причем эти ряды по мере движения все время расширяются. И следуя к хорошей жизни большими рядами, европейцы не понимают, что перед ними не тоннель и не арка, а игольное ушко, куда всей Европе никак не пролезть. Но обещают всем.

Кстати, мы так исторически любим Европу, что, наверное, и не сможем ответить на вопрос, почему. Так повелось, что даже в наших советских учебниках по истории Европе уделялось куда больше глав, чем истории других культур. Такая европоцентрическая история. Вспомните Древние Рим и Грецию. Или возьмем дату начала Второй Мировой войны – 1 сентября 1939 года. А что, в конце августа 1939 года боевые действия не велись нигде? И в 1938 году войны не было? Разгром Японии является датой окончания Второй Мировой войны. Почему не вести отсчет начала Второй мировой с её нападения на Китай в 1934 году? Все просто. До тех пор, пока Великобритания не вступила в войну, война не считается мировой. Это даже не европоцентрическая история, а британоцентрическая. Есть весь мир, есть Европа и есть какая-то часть Европы, которая главнее всех.

У Евросоюза нет своих вооруженных сил. Вся Европа почти в НАТО, но почему-то все европейские политики говорят о том, что у ЕС должна появиться своя армия. Потому что они понимают, что армия НАТО – по сути, американская армия. Наличие собственных вооруженных сил дало бы Европе определенный рычаг, какой-то стимул к дальнейшему движению к независимости. Понимают ли это США? Прекрасно понимают. Им нужен не сильный Евросоюз, а слабая, зависимая от них Европа. Каким образом можно её ослабить? Во-первых, включением в нее проблемных государств. Включили Грецию, и весь Евросоюз начинает её кормить. Второе – война. Но военный конфликт не в самом Евросоюзе, а где-то на периферии. И здесь мы переходим к той гражданской войне, которую американцы развязали на Украине. Этой войной они бьют по всем своим конкурентам. Будут ли столь нужную войну американцы заканчивать? Нет ни одного мотива, для чего они должны оказать давление на своих киевских марионеток. Эта война нужна и тем, кто захватил власть в Киеве путем госпереворота. Есть поговорка «война все спишет». Воровство, экономические неудачи, жертвы.

Н.З.: С каким периодом в истории можно провести параллели сегодняшней ситуации в мире?

Николай Стариков: Точно такой же период был накануне Второй мировой войны. Когда, казалось бы, монополисты тогдашнего мира – Франция, Великобритания, США – вдруг начали «бояться» разоруженной и раздробленной Германии. Тот, кто примерно знает историю, помнит этот странный период, когда у Германии армия была больше похожа на полицию, численностью 100 тыс. человек, вооруженная стрелковым оружием, лишенная флота, артиллерии, танков. А потом западные страны стали заключать с Германией договоры, согласно которым Гитлер получил возможность перевооружить свою армию, ввести всеобщую воинскую обязанность, присоединить к Германии те части её территории, которые были от нее оторваны. Но откуда же Гитлер взял деньги? А деньги дали те, кто впоследствии начал Гитлера «бояться». Те самые западные корпорации вкладывали в германскую экономику огромные средства, а выплата немцами репараций после Первой мировой войны была приостановлена. Шло потакание Гитлеру. Его подымали до уровня международно признанного лидера. Зачем это было нужно? Необходима была война, чтобы уничтожить Советский Союз как альтернативный центр.

Кстати, забыли ли наши англо-саксонские партнеры о тех средствах, которые они должны были получить с поверженных немцев? Нет, просто они сделали некий перерыв. Как только Вторая мировая война закончилась, они продолжили взимание репараций. Буквально несколько лет назад Германия выплатила последние репарации по итогам Первой мировой войны.

В книге «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина» я подробно разбираю генезис того, как Запад привел к власти немецкого лидера. В книге «Война. Чужими руками» я отвечаю на вопрос, почему Гитлер напал на СССР, и почему руководство Советского Союза было уверено, что этого не произойдет. Во всяком случае, в 1941 году. Гитлера погубила его любовь к Великобритании. Во многом свое вдохновение для человеконенавистнической политики он черпал в имеющейся на тот момент практике Британской империи. Там ведь люди были разных сортов. Индусы и чернокожие были людьми второго сорта. Например, офицер-британец покидал комнату, если в нее входил офицер британской армии, но индус. Это было абсолютно расовое государство.

В книге «Майн кампф» Гитлер писал совершенно очевидную вещь, что война на два фронта заканчивается для Германии катастрофой. Кайзеру нужно было определиться: если ему нужны земли за счет России, следовало вступить в союз с Великобританией против русских. Если ему нужны заграничные колонии, то нужно вместе с русскими воевать против Англии. Но такое впечатление, что Адольф Гитлер не читал свою книгу, когда занимался политической практикой. Мы можем с вами это предположить? Вряд ли. Значит, есть какой-то рациональный мотив, который объясняет его иррациональное поведение. На тот момент он достаточно успешно воюет с Великобританией, но конца и края этой войны не видно. И что Гитлер делает? Он нападает на Советский Союз, который в тот момент в войне не участвует, увеличивая число своих противников. То есть Гитлер нападением на СССР спас Великобританию. Именно так говорил об этом Уинстон Черчилль. Это значит, что Гитлер, нападая на Советский Союз, был уверен, что не будет второго фронта. И ему англичане это обещали. Соратник Гитлера Рудольф Гесс получил от Великобритании гарантии, что та не будет воевать с Третьим Рейхом в случае нападении его на СССР. Фактически так и получилось. Второй фронт они открывали три года. Сталин буквально выгрызал из них помощь. Ну и последний штрих ко всему этому: Рудольф Гесс отбывал пожизненное заключение, а когда Горбачев заговорил о его освобождении, тот в возрасте 89 лет якобы повесился. Унеся с собой тайну переговоров с Великобританией.

Н.З.: Николай, давайте вернемся ко дню сегодняшнему. Как Вы относитесь к перспективе создания нового государства Малороссии со столицей в Донецке?

Николай Стариков: Малороссия – это идея, которой давно не хватало, потому что она коренным образом меняет ситуацию. Как ситуация выглядела в глазах мирового сообщества? Есть определенные области, которые хотят отделиться от украинского государства – так называемые сепаратисты и террористы. И вдруг все меняется. «Мы не собираемся отделяться, мы хотим изменить будущее государства Украина. Да, с другим названием, но в тех же границах. Кто сепаратисты? Те, кто сидит в Киеве и мыслит себя в отделении от Москвы и других областей, населенных одним народом». Эта постановка вопроса в корне меняет ситуацию.

То, о чем мы сейчас говорим, есть проекция будущего. Она обязательно нужна для любого успешного государственного проекта. Когда этого нет, очень сложно строить государство. Идея Малороссии, на мой взгляд, дает новое, правильное понимание будущего территории, которая сегодня называется государство Украина. Оно должно быть перезапущено, оно должно получить тот смысл, который не ведет к войне и антогонизму. А хотите носить вышиванки? Носите хоть каждый день. Хотите говорить на украинском языке? Кто вам запрещает? Убивать людей – вот это нельзя.

Здесь можно поговорить о перспективах названия. Я, с точки зрения целесообразности, позволю себе предложить следующее. Название «Украина-Малороссия». Я понимаю, что здесь в Донецке это слово вызывает определенные ассоциации – для этого есть все основания. Но мне кажется, что любые названия и идеи должны быть направлены только на одно – на прекращение войны. Причем прекращение войны в виде достижения тех целей, ради которых война начиналась. Значит, война должна закончиться только при уважении к тому, за что начал бороться Донбасс.

Н.З.: Само объявление Малороссии и в Донецке, и в Луганске вызвало неоднозначную реакцию. Пришлось услышать фразы «мы с Украиной в одном государстве жить не будем»…

Николай Стариков: Что такое проблема гражданской войны? Граждане одного государства стреляют друг в друга. Через некоторое время они даже могут забыть, почему идет эта стрельба. В гражданской войне нужно не истреблять противника, а переводить его на свою сторону. Должна быть такая конфигурация, чтобы он мог без потери своей чести это сделать. Нужно понимать, что чем лучше будет выстроена идеологическая база по эту сторону баррикад, тем быстрее закончится война.

Украину очень быстро переформатируют в русофобское государство. Украинские националисты, стреляя здесь на Донбассе, воюют с Россией. Они об этом прямо говорят. Если русофобское государство не перестанет существовать, его рано или поздно подтолкнут к войне на российской территории. Именно для этого Украину выкармливают, пестуют и финансируют. Никакого другого предназначения для Запада она иметь не может. Конечной нашей целью должно быть устранение этой опасности. Мы не должны отдавать в руки Западу 40 миллионов человек населения Украины. Таких же людей, как мы. Пусть частично одурманенных. Больше с Россией желающих воевать нет. Посмотрите на Польшу. Есть там желающие? Что-то не много. Есть ли в Германии желающие? Все вывелись в 1945-м. Во Франции? Да там армии почти не осталось. Значит, нужны какие-то новые пассионарии, готовые воевать с Россией. Сегодняшняя Украина – это важнейший инструмент попытки организации войны чужими руками со стороны Запада. Можем ли мы этот инструмент оставить в их руках? Можем ли мы сказать Украине: «вы чумной барак, отделяйтесь и делайте, что хотите»? Нет, не можем. Да, война сейчас, может быть, прекратится, но она возобновится через поколения. Когда они воспитают молодежь, у которой перед глазами будет живой пример того, что пишут в их лживых учебниках истории. «Вот Россия, вот Донбасс, вот Россия отняла у нас Донбасс. Значит Россия наш враг, мы должны с ней воевать». Поэтому нам нужна вся Украина, а не только Донбасс.

Почему у русского народа должно быть несколько государств? Украинская элита говорит о том, что Украина – не Россия. Так вот, этот посыл изначально лживый. Мы один народ. В перспективе у русского народа должно быть одно государство. Путь этот неизбежен. Если у одного народа несколько государств, это дает возможность мировым гегемонам стравливать эти государства в войне. Как существует опасность войны между Китаем и Тайванем, Индией и Пакистаном, войны на Кипре. Они везде используют одну и ту же технологию. Чем раньше мы закончим процесс формирования единого русского государства, тем быстрее мы начнем не только залечивать раны, которые нам нанесли, но и сможем двинуться вперед.

Екатерина ЕВГЕНЬЕВА».

Источник: nstarikov.ru