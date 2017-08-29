Новости Украины и Новороссии 29 августа 2017
- 06:31 Украина официально объявит Россию «агрессором» в новом законе о Донбассе.
- 05:30 «Нет оружию для Украины!»: В США рассказали о неонацистской стране, карателях ВСУ и повстанцах Донбасса.
- 03:30 Украина получает львиную долю немецких денег для «Восточного партнерства».
- Вчера 23:30 Названы имена убитых в Луганске депутатов.
- Вчера 22:58 Внешэкономбанк пополнил капитал украинского Проминвестбанка на 23,5 млрд рублей.
- Вчера 19:56 Порошенко и Ахметов оказались владельцами наибольшего числа компаний в Украине.
Украина официально объявит Россию «агрессором» в новом законе о Донбассе
Россия в украинском законопроекте о реинтеграции Донбасса будет названа «страной-агрессором», заявила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко в эфире украинского Пятого канала в понедельник.
По ее словам, законопроект «на 99,9% закончен и готов к регистрации в парламенте». Луценко добавила, что Украина провела консультации со странами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) и США по этому вопросу.
«Впервые на законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является страной-агрессором», — сказала она.
Луценко добавила, что в законопроекте о реинтеграции Донбасса есть прямая ссылка на 51-ю статью Устава ООН относительно самообороны. «Это означает, что Украина имеет право самообороняться. Это еще раз — не война, а самооборона. И это для того, чтобы Международный валютный фонд давал нам средства, это для инвесторов»,- добавила она.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса «оккупированными» и переход украинских силовиков к формату «войсковой операции».
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«Нет оружию для Украины!»: В США рассказали о неонацистской стране, карателях ВСУ и повстанцах Донбасса
Влиятельное американское издание The Huffington Post неожиданно опубликовало антиукраинский материал.
Джереми Кузмаров, американский политолог, преподаватель Университета Талсы в Оклахоме, автор нескольких книг о мировой политике и России, написал статью, заголовок которой звучит как крик души: «Нет оружию для Украины!»
«Русская Весна» сделала перевод этого материала.
Министр обороны Джеймс Мэттис последовательно настаивает на предоставлении Украине летального вооружения, в том числе противотанковых «джавелины», чтобы помочь прозападному правительству Петра Порошенко в его войне против российских сепаратистов на Донбассе.
С начала конфликта на юго-востоке Украины, США уже предоставили Украине нелетального вооружения на сумму более 750 миллионов долларов, в том числе: бронежилеты, приборы ночного видения, радиостанции, автомобили «Humvee», радары. Также Пентагон тайно обучает военнослужащих украинской армии.
После посещения Украины 24 августа господин Мэттис заявил, что Украина не является агрессором в этой войне, поскольку «боевые действия проходят на ее территории». Он также рекомендовал президенту Трампу расширить военную помощь Украине, чтобы помочь «самообороне жизненно важного стратегического союзника».
Однако аргументы Мэттиса сводит на нет то, что многие украинцы сами не считают правительство Порошенко легитимным, поскольку оно пришло к власти в апреле 2014 года в результате военного переворота, поддержанном Соединенными Штатами и Западом.
Кроме того, нынешнее правительство Украины настолько же коррумпировано, как и предыдущее, не говоря о том, что оно заключило союз с неонацистскими группировками, поддержавшими так называемую «майданскую революцию» 2014 года.
Их включили в состав украинской армии для борьбы с сепаратистами в Восточном Донбассе несмотря на их ответственность за нарушения прав человека, самосуды и пытки в тайных тюрьмах.
Западные СМИ единодушно заклеймили Россию как агрессора в украинской войне. Однако, с российской точки зрения, существование на его границе поддерживаемого Западом неонацистского государства не может не вызывать тревогу.
Присутствие российских войск в регионе ограничено, а силы сепаратистских повстанцев на Донбассе чрезвычайно популярны среди местного населения, которое только приветствует вмешательство России.
Украины издавна разделена между Востоком и Западом, одна часть населения видит выгоду в союзе с Россией, другая — с Западом.
Вопрос, которым стоит перед американцами, заключается в том, обязаны ли мы выбирать сторону в сложном гражданском конфликте и какие планы толкали США на вмешательство, которое привело к существующей ситуации.
С конца 1990-х годов Соединенные Штаты последовательно расширяют Организацию Североатлантического Договора (НАТО) на Восток, а с 2008 года проявляют интерес к членству Украины в НАТО.
Эта стратегия направлена на то, чтобы окружить и изолировать Россию и дестабилизировать этого давнего геополитического соперника США.
Президент России Владимир Путин в 2007 году выдвинул видение многополярного миропорядка и предпринял шаги по консолидации Евразийского блока, который, как он надеется, однажды сможет соперничать с Соединенными Штатами.
Путин активно занимался строительством трубопроводов и разведкой нефти в Центральной Азии. Эти меры угрожают американскому контролю над сердцем Евразии, которое, как полагали такие имперские стратеги, как Збигнев Бжезинский, является решающим для американского глобального господства.
Истерия вокруг «Рашагейт» не обоснована достаточной информацией о предполагаемом сговоре между должностными лицами в администрации Трампа и россиянами, нет конкретных доказательств вмешательства России в выборы (Подробнее об этом тут: https://consortiumnews.com/2017/07/24/intel-vets-challenge-russia-hack-evidence/).
Тем не менее, это помогло активизировать антироссийские настроения и запустить истерию в Соединенных Штатах, которые теперь активно используются, чтобы заручиться поддержкой конфронтационной внешней политики.
Американская общественность должна тщательно разобраться в политизированных последствиях «Рашагейт» и противостоять усилиям Маттиса по вооружению Украину смертоносным оружием. Эта идея является неотъемлемой частью империалистической стратегии США, которая приведет к еще более серьезным нарушениям прав человека армией Украины и неизбежно углубит геополитическое соперничество между Соединенными Штатами и Россией, разжигая новую холодную войну.
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Украина получает львиную долю немецких денег для «Восточного партнерства»
Деньги, которые Германия выделяет на проект «Восточное партнерство», получает в основном Украина, выяснила немецкая партия «Левые», сообщает Sputnik Deutschland.
Депутаты бундестага Андрей Хунко и Андре Хан от имени партии попросили у правительства отчет о расходовании средств, выделяемых на «Восточное партнерство». Это программа ЕС, заявленная цель которой — развитие интеграционных связей с бывшими советскими республиками: Украиной, Молдавией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Белоруссией.
Выяснилось, что львиную долю всех денег получает Киев. За последние три года на различные проекты на Украине Германия направляла половину от выделяемых ежегодно 14 миллионов евро.
Немецкие депутаты усматривают в этом политический подтекст и призывают прекратить практику по избирательному распределению средств. Они также указывают на то, что из программ поддержки исключено население территорий, не подконтрольных киевским властям.
Наиболее щедрое финансирование при этом получают берлинская Европейская академия, консультирующая Киев в вопросах руководства страной, и телерадиокомпания Deutsche Welle.
Помимо этого, Германия направила на Украину множество советников, главным образом по земельным вопросам. Депутат Андрей Хунко видит в этом попытку Берлина реализовать свои экономические интересы.
«Украинские территории, конечно, вызывают огромный интерес со стороны многих стран и компаний, в частности, со стороны американских и немецких концернов. Так что, я боюсь, речь здесь не только о развитии гражданского общества — за этим стоят самые настоящие экономические интересы Германии», — прокомментировал немецкий парламентарий.
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Названы имена убитых в Луганске депутатов
Глава ЛНР Игорь Плотницкий назвал имена убитых в Луганске депутатов Народного Совета и выразил соболезнования родным и близким покойных.
Убитыми оказались Анатолий Кривоносов и Инна Кузнецова.
«Примите мои глубокие соболезнования в связи с этой невосполнимой утратой», — говорится в тексте соболезнования главы ЛНР.
«С первых дней войны на Донбассе Анатолий Николаевич и Инна Владимировна верой и правдой служили Республике и нашему общему делу, вносили значительный вклад в развитие государства, до самого конца отстаивая интересы Родины и граждан», — отметил Плотницкий.
«С родными и близкими погибших эту трагедию разделяет вся Республика, которая никогда не забудет своих героев. Их имена навсегда будут вписаны в летопись нашего государства. Уверен, что виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание, предусмотренное законодательством Луганской Народной Республики», — подчеркнул глава ЛНР.
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Внешэкономбанк пополнил капитал украинского Проминвестбанка на 23,5 млрд рублей
Внешэкономбанк (ВЭБ) опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность группы в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев 2017 года и по состоянию на 30 июня 2017 года.
«В июне 2017 года банк перечислил денежные средства в сумме $392,6 млн и €2,1 млн (23,5 млрд руб. на дату перечисления) на приобретение акций дополнительного выпуска ПАО “Проминвестбанк”. Доля участия группы в уставном капитале дочернего банка увеличилась и составила 99,77%», — говорится в отчетности.
Таким образом, на 30 июня 2017 года чистые активы дочернего банка на Украине за вычетом внутригрупповых кредитов, предоставленных ему, составляют 23,5 млрд руб.
Ранее Национальный банк Украины (НБУ) официально объявил о своем решении отказать и в покупке Проминвестбанка (ПИБ, «дочка» ВЭБа) — Максиму Микитасю и Павлу Фуксу.
Проминвестбанк, согласно данным НБУ, за первый квартал 2017 года сократил активы на 22,9%, в результате чего он опустился с 11-го на 13-е место на рынке по этому показателю.
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Порошенко и Ахметов оказались владельцами наибольшего числа компаний в Украине
Богатейший человек Украины Ринат Ахметов значится среди владельцев 303 украинских компаний, что является рекордом для бизнесменов страны, об этом сообщает Opendatabot.
На втором месте в рейтинге владельцев наибольшего числа компаний Украины находится нынешний президент Украины Петр Порошенко, который фигурирует среди совладельцев 76 разных компаний, в том числе региональных подразделений “Рошен” (холдинг президент ранее передал в “слепой траст”), судостроительного завода “Кузня на Рыбальском”, Международного инвестиционного банка (по данным самого банка, Порошенко напрямую и через посредников контролирует 60% его акций).
Среди владельцев наибольшего на Украине числа компаний значатся, по данным сервиса, также Дмитрий Фирташ (72) и Игорь Коломойский (45).
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