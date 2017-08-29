Новости Украины и Новороссии 29 августа 2017

Влиятельное американское издание The Huffington Post ​неожиданно опубликовало антиукраинский материал.

Джереми Кузмаров, американский политолог, преподаватель Университета Талсы в Оклахоме, автор нескольких книг о мировой политике и России, написал статью, заголовок которой звучит как крик души: «Нет оружию для Украины!»

«Русская Весна» сделала перевод этого материала.

Министр обороны Джеймс Мэттис последовательно настаивает на предоставлении Украине летального вооружения, в том числе противотанковых «джавелины», чтобы помочь прозападному правительству Петра Порошенко в его войне против российских сепаратистов на Донбассе.

С начала конфликта на юго-востоке Украины, США уже предоставили Украине нелетального вооружения на сумму более 750 миллионов долларов, в том числе: бронежилеты, приборы ночного видения, радиостанции, автомобили «Humvee», радары. Также Пентагон тайно обучает военнослужащих украинской армии.

После посещения Украины 24 августа господин Мэттис заявил, что Украина не является агрессором в этой войне, поскольку «боевые действия проходят на ее территории». Он также рекомендовал президенту Трампу расширить военную помощь Украине, чтобы помочь «самообороне жизненно важного стратегического союзника».

Однако аргументы Мэттиса сводит на нет то, что многие украинцы сами не считают правительство Порошенко легитимным, поскольку оно пришло к власти в апреле 2014 года в результате военного переворота, поддержанном Соединенными Штатами и Западом.

Кроме того, нынешнее правительство Украины настолько же коррумпировано, как и предыдущее, не говоря о том, что оно заключило союз с неонацистскими группировками, поддержавшими так называемую «майданскую революцию» 2014 года.

Их включили в состав украинской армии для борьбы с сепаратистами в Восточном Донбассе несмотря на их ответственность за нарушения прав человека, самосуды и пытки в тайных тюрьмах.

Западные СМИ единодушно заклеймили Россию как агрессора в украинской войне. Однако, с российской точки зрения, существование на его границе поддерживаемого Западом неонацистского государства не может не вызывать тревогу.

Присутствие российских войск в регионе ограничено, а силы сепаратистских повстанцев на Донбассе чрезвычайно популярны среди местного населения, которое только приветствует вмешательство России.

Украины издавна разделена между Востоком и Западом, одна часть населения видит выгоду в союзе с Россией, другая — с Западом.

Вопрос, которым стоит перед американцами, заключается в том, обязаны ли мы выбирать сторону в сложном гражданском конфликте и какие планы толкали США на вмешательство, которое привело к существующей ситуации.

С конца 1990-х годов Соединенные Штаты последовательно расширяют Организацию Североатлантического Договора (НАТО) на Восток, а с 2008 года проявляют интерес к членству Украины в НАТО.

Эта стратегия направлена на то, чтобы окружить и изолировать Россию и дестабилизировать этого давнего геополитического соперника США.

Президент России Владимир Путин в 2007 году выдвинул видение многополярного миропорядка и предпринял шаги по консолидации Евразийского блока, который, как он надеется, однажды сможет соперничать с Соединенными Штатами.

Путин активно занимался строительством трубопроводов и разведкой нефти в Центральной Азии. Эти меры угрожают американскому контролю над сердцем Евразии, которое, как полагали такие имперские стратеги, как Збигнев Бжезинский, является решающим для американского глобального господства.

Истерия вокруг «Рашагейт» не обоснована достаточной информацией о предполагаемом сговоре между должностными лицами в администрации Трампа и россиянами, нет конкретных доказательств вмешательства России в выборы (Подробнее об этом тут: https://consortiumnews.com/2017/07/24/intel-vets-challenge-russia-hack-evidence/).

Тем не менее, это помогло активизировать антироссийские настроения и запустить истерию в Соединенных Штатах, которые теперь активно используются, чтобы заручиться поддержкой конфронтационной внешней политики.

Американская общественность должна тщательно разобраться в политизированных последствиях «Рашагейт» и противостоять усилиям Маттиса по вооружению Украину смертоносным оружием. Эта идея является неотъемлемой частью империалистической стратегии США, которая приведет к еще более серьезным нарушениям прав человека армией Украины и неизбежно углубит геополитическое соперничество между Соединенными Штатами и Россией, разжигая новую холодную войну.

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