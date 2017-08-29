Наркологи и экономисты разошлись в оценке последствий роста цен на водку

Предложение Минздрава России повысить акцизы на алкоголь вызвало негативные отзывы у Минпромторга и отраслевых экспертов, которые полагают, что подобные меры приведут к отрицательным последствиям для легального рынка и росту потребления суррогатов. Наркологи же полагают, что повышение цен на водку снизит ее потребление без значительного увеличения доли «левого» алкоголя.

В понедельник газета «Известия» сообщила, что Минздрав России направил в Минфинпредложения о повышении акциза на алкоголь с содержанием спирта более 9%. В министерстве полагают, что оптимальная цена бутылки водки 0,5 литра должна составлять более 300 рублей. Как рассказал изданию представитель Минздрава, увеличение акцизов — наиболее эффективный метод снижения потребления алкоголя.

Минпромторг: последствия будут негативными

В министерстве промышленности и торговли, комментируя публикацию «Известий», сообщили, что не получали таких предложений Минздрава, однако считают, что в случае их реализации последствия будут негативными.

«Позиция ведомства такова, что увеличение минимальной цены на водку до 300 рублей за 0,5 литра приведет только к двум последствиям: сокращению легального рынка и к серьезному увеличению потребления суррогатов типа «боярышник», — указали в министерстве.

Проблема потребления суррогатного алкоголя особенно громко прозвучала в декабре прошлого года, когда в Иркутской области произошло массовое отравление людей косметическим средством «Боярышник». Тогда от отравлений метанолом пострадали более 120 человек, 76 из них погибли. Минпромторг после этого отмечал, что легальный алкоголь из-за излишних ограничений недоступен широким слоям населения как по цене, так и территориально. В феврале министерство приводило оценку, согласно которой 50-70% рынка крепкого алкоголя находится в нелегальном сегменте и суррогатах.

В мае Минпромторг в своих материалах высказывался за формирование такой акцизной политики, чтобы цена за 0,5 литра легальной водки приблизилась к 110-130 рублям. Между тем, в этом году ее минимальная розничная цена, напротив, повысилась — до 205 рублей с 13 мая с прежних 190 рублей.

Минэкономразвития, придерживаясь схожей с Минпромторгом позиции, в 2016 году предлагало снизить акциз на крепкий алкоголь с 500 рублей до 360 рублей (уровень 2012 года плюс накопленная инфляция), а минимальную стоимость 0,5 литра водки — со 190 до 136 рублей. Тогда замминистра экономики Олег Фомичев заявлял РИА Новости, что доля легального рынка и поступления акцизов в этой сфере были максимальными в 2012 году (при акцизе в 300 рублей), а дальше при его росте продукция фактически начала выталкиваться в нелегальную сферу, что в итоге привело к снижению собираемости.

Повышения не будет?

Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз назвал идею повышения цен на алкоголь абсурдным. Эксперт отметил, что предыдущий подобный опыт привел к резкому росту рынка нелегального алкоголя в России.

«Абсурдно совершенно предложение Минздрава, абсурдно со всех сторон. Негативный опыт, когда рост ставки акциза опережает инфляцию, государство уже получило в 2012-14 годах. До 2012 года ставка акциза росла по 10% в год, в 2012-2014 годах она за 2 года повысилась в 2 раза. Рухнул легальный рынок, рухнули бюджетные сборы, резко вырос нелегальный рынок. Та нелегальная розница, с которой сегодня безуспешно борется государство, была создана именно тогда», — рассказал Дробиз.

По его словам, та реформа официально была признана провальной, после нее ставку акциза заморозили на 2015-2016 годы, а в 2017 году подняли только на 5%. И сейчас «государство ничего повышать не будет», уверен эксперт.

«У России и в Евросоюзе потребление алкоголя одинаковое — примерно 12 литров спирта на душу населения. При этом алкоголь на Западе в 8 раз дешевле относительно уровня доходов. Дальнейшее подорожание — куда еще? У нас и сегодня половина объема выпиваемого крепкого алкоголя — это суррогатный алкоголь. Чего хочет Минздрав, дополнительных отравлений?» — недоумевает эксперт.

Ограничения — это правильно

Наркологи, напротив, с большим оптимизмом отнеслись к предложению Минздрава. По мнению специалистов, повышение акцизов на крепкий алкоголь снизит его потребление. Такой точки зрения придерживается, в частности, главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, отмечая, что ограничительные меры нужно вводить постепенно.

«Ограничения рынка алкогольной продукции, в том числе по цене, я думаю, это правильная тенденция. Наверное, немного рынок нелегального алкоголя вырастет. Но на тех, кто привык пить все что угодно и в любое время суток, любые законы на них не действуют, они все равно будут злоупотреблять алкоголем. А вот люди среднего класса, которые не являются горькими пьяницами, будут пить меньше», — сказал Брюн.

Он отметил, что о повышении акцизов на алкоголь с содержанием спирта менее 9% говорить пока рано. «Нельзя все делать сразу, это должен быть медленный и поступательный процесс. Любая ограничительная мера должна быть усвоена обществом, тогда новое поколение принимает этот как данность, и такого жесткого сопротивления не происходит. После этого может вводиться следующая ограничительная мера», — добавил нарколог.

По мнению директора Национального научного центра наркологии Татьяны Клименко, в случае повышения акцизов не стоит ожидать роста потребления нелегального и суррогатного алкоголя.

«Неправильно думать, что любое повышение цен и любые ограничения приведут к росту употребления нелегального алкоголя. Когда у нас вводили ограничения на ночную продажу алкоголя, согласитесь, что из 100 человек, которые купили бутылку в супермаркете, если они не могут ее купить после 22.00, немногие из них пойдут покупать нелегальный алкоголь. Здесь будет то же самое», — сказала Клименко РИА Новости.

По ее словам, конечно, будут люди, которые будут в таком случае покупать нелегальный алкоголь, «но это массовым явлением не будет, это не будет статистически значимо». «Это приведет к снижению. Не случайно во всех странах цены на алкоголь и на сигареты очень высокие именно потому, что это один из эффективных механизмов снижения уровня потребления», — добавила она.