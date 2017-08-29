Наркологи и экономисты разошлись в оценке последствий роста цен на водку
Предложение Минздрава России повысить акцизы на алкоголь вызвало негативные отзывы у Минпромторга и отраслевых экспертов, которые полагают, что подобные меры приведут к отрицательным последствиям для легального рынка и росту потребления суррогатов. Наркологи же полагают, что повышение цен на водку снизит ее потребление без значительного увеличения доли «левого» алкоголя.
В понедельник газета «Известия» сообщила, что Минздрав России направил в Минфинпредложения о повышении акциза на алкоголь с содержанием спирта более 9%. В министерстве полагают, что оптимальная цена бутылки водки 0,5 литра должна составлять более 300 рублей. Как рассказал изданию представитель Минздрава, увеличение акцизов — наиболее эффективный метод снижения потребления алкоголя.
Минпромторг: последствия будут негативными
В министерстве промышленности и торговли, комментируя публикацию «Известий», сообщили, что не получали таких предложений Минздрава, однако считают, что в случае их реализации последствия будут негативными.
«Позиция ведомства такова, что увеличение минимальной цены на водку до 300 рублей за 0,5 литра приведет только к двум последствиям: сокращению легального рынка и к серьезному увеличению потребления суррогатов типа «боярышник», — указали в министерстве.
Проблема потребления суррогатного алкоголя особенно громко прозвучала в декабре прошлого года, когда в Иркутской области произошло массовое отравление людей косметическим средством «Боярышник». Тогда от отравлений метанолом пострадали более 120 человек, 76 из них погибли. Минпромторг после этого отмечал, что легальный алкоголь из-за излишних ограничений недоступен широким слоям населения как по цене, так и территориально. В феврале министерство приводило оценку, согласно которой 50-70% рынка крепкого алкоголя находится в нелегальном сегменте и суррогатах.
В мае Минпромторг в своих материалах высказывался за формирование такой акцизной политики, чтобы цена за 0,5 литра легальной водки приблизилась к 110-130 рублям. Между тем, в этом году ее минимальная розничная цена, напротив, повысилась — до 205 рублей с 13 мая с прежних 190 рублей.
Минэкономразвития, придерживаясь схожей с Минпромторгом позиции, в 2016 году предлагало снизить акциз на крепкий алкоголь с 500 рублей до 360 рублей (уровень 2012 года плюс накопленная инфляция), а минимальную стоимость 0,5 литра водки — со 190 до 136 рублей. Тогда замминистра экономики Олег Фомичев заявлял РИА Новости, что доля легального рынка и поступления акцизов в этой сфере были максимальными в 2012 году (при акцизе в 300 рублей), а дальше при его росте продукция фактически начала выталкиваться в нелегальную сферу, что в итоге привело к снижению собираемости.
Повышения не будет?
Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз назвал идею повышения цен на алкоголь абсурдным. Эксперт отметил, что предыдущий подобный опыт привел к резкому росту рынка нелегального алкоголя в России.
«Абсурдно совершенно предложение Минздрава, абсурдно со всех сторон. Негативный опыт, когда рост ставки акциза опережает инфляцию, государство уже получило в 2012-14 годах. До 2012 года ставка акциза росла по 10% в год, в 2012-2014 годах она за 2 года повысилась в 2 раза. Рухнул легальный рынок, рухнули бюджетные сборы, резко вырос нелегальный рынок. Та нелегальная розница, с которой сегодня безуспешно борется государство, была создана именно тогда», — рассказал Дробиз.
По его словам, та реформа официально была признана провальной, после нее ставку акциза заморозили на 2015-2016 годы, а в 2017 году подняли только на 5%. И сейчас «государство ничего повышать не будет», уверен эксперт.
Ограничения — это правильно
Наркологи, напротив, с большим оптимизмом отнеслись к предложению Минздрава. По мнению специалистов, повышение акцизов на крепкий алкоголь снизит его потребление. Такой точки зрения придерживается, в частности, главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, отмечая, что ограничительные меры нужно вводить постепенно.
«Ограничения рынка алкогольной продукции, в том числе по цене, я думаю, это правильная тенденция. Наверное, немного рынок нелегального алкоголя вырастет. Но на тех, кто привык пить все что угодно и в любое время суток, любые законы на них не действуют, они все равно будут злоупотреблять алкоголем. А вот люди среднего класса, которые не являются горькими пьяницами, будут пить меньше», — сказал Брюн.
По мнению директора Национального научного центра наркологии Татьяны Клименко, в случае повышения акцизов не стоит ожидать роста потребления нелегального и суррогатного алкоголя.
«Неправильно думать, что любое повышение цен и любые ограничения приведут к росту употребления нелегального алкоголя. Когда у нас вводили ограничения на ночную продажу алкоголя, согласитесь, что из 100 человек, которые купили бутылку в супермаркете, если они не могут ее купить после 22.00, немногие из них пойдут покупать нелегальный алкоголь. Здесь будет то же самое», — сказала Клименко РИА Новости.
По ее словам, конечно, будут люди, которые будут в таком случае покупать нелегальный алкоголь, «но это массовым явлением не будет, это не будет статистически значимо». «Это приведет к снижению. Не случайно во всех странах цены на алкоголь и на сигареты очень высокие именно потому, что это один из эффективных механизмов снижения уровня потребления», — добавила она.
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ГОСТ 18300–72, Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.12.1972 № 2329 :
5.1 Этиловый спирт — легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы.
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9…D0%A2_18300-72
Когда Горбачёв ввёл “сухой закон” , то повысилась рождаемость ( кстати , недавний всплеск рождаемости — это привет из СССР , который Медведев и его шобла себе приписали ! Выросли и начали рождать детей рождённые в то время .) , снизилось количество рождённых детей с синдромом Дауна и другими уродствами в 6 раз ! Увеличилась продолжительность жизни , уменьшилось количество аварий со смертельным исходом , производственный травматизм был практически сведен к нулю , повысилась производительность труда , уменьшилась преступность и т.д. и т.п. Экономический эффект в разы превысил выручку от продажи спиртного.
Естественно , эти данные вражеские жидоСМИ тиражировать не будут ! Они будут упирать на то , что все нормальные граждане , даже непьющие , кинуться пить самогон с какого-то перепугу ! Но в горбачёвские времена не кинулись же ! Так почему они начнут пить сейчас ? Алкаши и сейчас от баярышника дохнут — это не показатель ! Короче , дурачат глупый электорат .
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На самом деле нужно всю водку, что сейчас выпускается, заменить на производство натуральной продукции: соков, кваса, пива, вина, но БЕЗ всей той химии, что сейчас добавляется в напитки и прочие продукты питания. Вот тогда нация оздоровится.
Рост цен на спиртное не решение, потому что зависимые от алкоголя люди начнут травить себя чем-то другим, раз их организм уже привык к определённому химическому коктейлю в крови.