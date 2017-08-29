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Национализация рубля

11:22. 29 августа 2017 Просмотров - 77 Один комментарий Опубликовал:

У меня на эту тему было несколько статей. Одна из них появилась недавно в «Бизнес-журнале» под названием, если не ошибаюсь «Дифференциальная и интегральная экономика». Действительно в рамках так называемого «вашингтонского консенсуса» то есть свода требований предъявляемых Международным Валютным Фондом и Всемирным Банком странам, которым эти уважаемые друг другом эти международные организации предоставляют кредиты, в рамках этого самого консенсуса валюта обращающаяся внутри страны должна быть полностью обеспечена запасами валют других стран. Что привязывает денежную эмиссию не ко всему объёму товаров и услуг производимых в стране, а только к небольшой разнице между экспортом и импортом.

И ещё приводит к тому, что даже очень небольшие колебания соотношения между экспортом и импортом оборачиваются громадными колебаниями курса валюты. Хотя экономика страны в целом при этом почти не меняется. И эти колебания курса в свою очередь сильно бьют по экономике.

Но если только Центральный Банк откажется от исполнения «вашингтонского консенсуса» и будет выпускать рубли в соответствии с объёмом товаров и услуг доступным внутри страны, а остальной экономический блок правительства будет по прежнему оставаться в рамках «вашингтонского консенсуса», то национализация рубля приведёт только к сочинению новых мер стерилизации денежной массы, то есть не допуска рублей в обращение.

Менять надо политику не только Центрального Банка, а всего экономического блока правительства.

Менять действительно надо, но надо при этом понимать, что национализация рубля это лишь очень небольшая часть предстоящих изменений.

Источник: vassermans.ru

Метки: мировоззрение
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Один комментарий»

  • 1 1
    Mirra Sashet 29 августа 2017 в 11:53 Ссылка Пометить
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    Надо рубль привязать к золотым запасам страны. Рано или поздно так и сделают, не зря же Россия является одним из крупнейших покупателей золота в мире. Тогда уйдёт зависимость рубля от стоимости других валют и нефти, обменный курс будет относительно стабильным.

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