Модернизация Севастопольской военно-морской базы начнется в 2019 году
16:53. 29 августа 2017 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В рамках программы по модернизации в Южном Военном Округе, объявлено о том, что модернизация Севастопольской военно-морской базы начнется в 2019 году сразу после завершения основных работ по модернизации Новороссийской военно-морской базы, что позволит военным строителям сосредоточиться на главной базе флота.
Южный строительный фронт
Первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов проверил ход работ по возведению и модернизации объектов военной и социальной инфраструктуры в Южном военном округе
Одновременно с поставками в Вооружённые Силы новых образцов вооружения, военной и специальной техники полным ходом идёт модернизация военной инфраструктуры по всей стране. Кипят строительные работы и в Южном военном округе. Причём вместе с преобразованиями, напрямую касающимися боевой составляющей, Министерством обороны большое внимание уделяется социальному обеспечению военнослужащих – в каких условиях будет жить личный состав, как будет обеспечиваться медицинская помощь, где проводить досуг в личное время. Так, в Анапе наряду с модернизацией взлётно-посадочной полосы аэропорта Витязево ведётся строительство военного госпиталя. В Новороссийске, где уже базируются четыре новые дизельные подводные лодки и ожидается прибытие ещё двух, полным ходом идут работы по возведению геопорта. А в Моздоке завершается возведение жилого квартала для военнослужащих. Все эти объекты в скором времени должны быть введены в строй, некоторые – уже до конца этого года.
Витязево умножили на два
В своё время здесь, в аэропорту совместного базирования военной и гражданской авиации Витязево, расположившегося в районе Анапы, могли принять на стоянку только три военных борта. Теперь, радуются лётчики, здесь могут базироваться до 18 самолётов, при этом затребовать разрешения на посадку могут и большие транспортники Ил-76. Всё благодаря широкомасштабной модернизации, которая должна не только преобразить авиационную часть, но и существенно повысить возможности по охране воздушных рубежей всего Черноморского побережья. Специально для этого военными строителями была вдвое увеличена площадь стоянки самолётов – до 54 тысяч кв. м, с нуля возведено эскадрильно-техническое здание, в котором, помимо необходимых помещений, будет располагаться собственная зона таможенного контроля, а также два комфортных помещения для полноценного отдыха экипажей. Помимо этого, совсем скоро здесь заработает, позволив поддерживать дальнюю связь, комплекс «Сарафан», появятся собственные полноценные диспетчерский и метеопункты.
Полным ходом идут работы и на другом строительном объекте военного ведомства в Анапе. Это госпиталь, который через несколько месяцев должен быть сдан в эксплуатацию. Уже завершены все монтажные и пусконаладочные работы, полным ходом идёт поставка и установка современного дорогостоящего медицинского оборудования. Планируется, что здесь разместятся пять стационарных отделений (хирургическое, анестезиологическое, реанимационное, терапевтическое и психоневрологическое), а также приёмное с амбулаторией и лабораторно-диагностическое. Военные медики обещают, что в госпитале, расположенном у берега Чёрного моря, при восстановительном лечении обязательно будут применяться и новейшие методики, и особенности курортного региона. Как заверил первого заместителя министра обороны начальник Главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин, к приёму первых пациентов госпиталь будет готов уже к 1 декабря.
Геопорт сдадут раньше срока
В акватории Цемесской бухты Черноморского флота подходит к завершению строительство современнейшего геопорта, аналогов которому в России ещё не было. Этот уникальный причальный объект в Новороссийске по протяжённости и глубине входит в первую пятёрку самых масштабных гидротехнических сооружений в мире.
Руслан Цаликов высоко оценил готовность геопорта и попросил строителей не сбавлять темпов.
– Необходимо ускорить строительство, в первую очередь работы по установке свайного поля, чтобы в следующем году досрочно сдать все объекты базы, запланированные к введению в эксплуатацию до 2020 года, – распорядился замминистра обороны, обращаясь к начальнику Главного военно-строительного управления № 4 Михаилу Ташлыку.
Руслан Цаликов также отметил, что по окончании работ в Новороссийске военные строители должны перейти к модернизации основной базы Черноморского флота в Севастополе – она тоже требует обновления. К этим работам планируется приступить в 2019 году.
К передислокации на новые фонды в обозначенный срок новороссийские моряки полностью готовы, заверил начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал Виктор Лиина. У причалов базы уже швартуются корабли и четыре новые дизельные подводные лодки, совсем скоро сюда к месту постоянного базирования прибудут ещё две субмарины, а вместе с ними и экипажи. Впрочем, к такому пополнению готовы не только причальные фонды и инфраструктура, для моряков-подводников уже построена и заселена одна казарма, в срок будет сдана и вторая.
С вводом в эксплуатацию штаба Новороссийской военно-морской базы, куда переедут все структурные подразделения, разбросанные сегодня по всему городу и находящиеся в значительном удалении друг от друга, значительно оптимизируется и процесс управления силами, что позволит в разы сократить время от отдачи команд до принятия решений.
В ходе рабочего совещания, которое состоялось в Новороссийске под руководством Руслана Цаликова, был также поднят вопрос культурно-досуговой жизни моряков. По словам начальника Главного управления по работе с личным составом полковника Михаила Барышева, требует ремонта Дом офицеров, где по-настоящему бурлит творческая жизнь гарнизона. В его стенах постоянно проходят концерты с участием военных и гражданских творческих коллективов. Здесь же в кружках занимаются дети военнослужащих, а также расположился штаб юнармейского движения.
Достаточно остро стоит вопрос и о сохранении исторического наследия – легендарного крейсера «Кутузов», навсегда пришвартовавшегося к берегу и также требующего ремонта. По словам Михаила Барышева, этот корабль-музей, вне всякого сомнения, одна из главных достопримечательностей, являющихся символом города моряков, то место, где сегодня собираются ветераны.
Для комфортной службы на Кавказе
В Моздоке первый замглавы Минобороны побывал на аэродроме, возможности которого после реконструкции также значительно увеличатся. Большое внимание уделяется здесь и жилищному обеспечению военнослужащих. В этом городе завершается строительство нового жилого микрорайона на 264 квартиры. Готовность всех 4 домов уже 80-процентная, осталось дело за малым – коммуникациями и внутренней отделкой. Ключи от новеньких «служебок» станут своеобразным новогодним подарком для военнослужащих, и 2018-й они будут встречать в уютных квартирах, которые строители стремятся сдать к этому сроку. Первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов после осмотра этой стройплощадки посетил в Моздоке современный комплексный арсенал хранения ракет и боеприпасов. Он был сдан в эксплуатацию чуть больше года назад и позволяет осуществлять приём, отправку, техническое обслуживание, ремонт и утилизацию оружия.
Кроме того, во Владикавказе по поручению главы военного ведомства Руслан Цаликов проверил ход обустройства объектов 58-й общевойсковой армии, а также распорядился начать работы по строительству военного госпиталя.
http://www.redstar.ru/index.php/news-men
В свое время ходили разговоры о том, что если сделка по "Мистралям" была бы завершена, то военная инфраструктура на Северной стороне подверглась бы серьезной модернизации – появились бы новые причалы, казармы, вертолетные площадки, где должны были базироваться вертолеты с УДК. Но не сложилось.
Теперь ждем более масштабную модернизацию, которая давно назрела и даже перезрела, так как инфраструктура базы в значительной степени не обновлялась с советских времен. Украина до 2014 года всячески этому мешала, не давая обновлять даже материальную часть флота, не говоря уже об инфраструктуре, ожидая, что в 2017 году флот уйдет из Севастополя (ха-ха). Теперь же, Украины нет, поэтому в рамках многомиллиардных вложений в обновление Севастополя, дойдет очередь и до модернизации военно-морской базы, что немало порадует моряков.
Источник: colonelcassad.livejournal.com