Южный строительный фронт

Витязево умножили на два

по окончании работ в Новороссийске военные строители должны перейти к модернизации основной базы Черноморского флота в Севастополе – она тоже требует обновления. К этим работам планируется приступить в 2019 году.

В рамках программы по модернизации в Южном Военном Округе, объявлено о том, что модернизация Севастопольской военно-морской базы начнется в 2019 году сразу после завершения основных работ по модернизации Новороссийской военно-морской базы, что позволит военным строителям сосредоточиться на главной базе флота.Первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов проверил ход работ по возведению и модернизации объектов военной и социальной инфраструктуры в Южном военном округеОдновременно с поставками в Вооружённые Силы новых образцов вооружения, военной и специальной техники полным ходом идёт модернизация военной инфраструктуры по всей стране. Кипят строительные работы и в Южном военном округе. Причём вместе с преобразованиями, напрямую касающимися боевой составляющей, Министерством обороны большое внимание уделяется социальному обеспечению военнослужащих – в каких условиях будет жить личный состав, как будет обеспечиваться медицинская помощь, где проводить досуг в личное время. Так,Все эти объекты в скором времени должны быть введены в строй, некоторые – уже до конца этого года.В своё время здесь,Специально для этого военными строителями была вдвое увеличена площадь стоянки самолётов – до 54 тысяч кв. м, с нуля возведено эскадрильно-техническое здание, в котором, помимо необходимых помещений, будет располагаться собственная зона таможенного контроля, а также два комфортных помещения для полноценного отдыха экипажей. Помимо этого, совсем скоро здесь заработает, позволив поддерживать дальнюю связь, комплекс «Сарафан», появятся собственные полноценные диспетчерский и метеопункты.Полным ходом идут работы и на другом строительном объекте военного ведомства в Анапе. Это госпиталь, который через несколько месяцев должен быть сдан в эксплуатацию. Уже завершены все монтажные и пусконаладочные работы, полным ходом идёт поставка и установка современного дорогостоящего медицинского оборудования. Планируется, что здесь разместятся пять стационарных отделений (хирургическое, анестезиологическое, реанимационное, терапевтическое и психоневрологическое), а также приёмное с амбулаторией и лабораторно-диагностическое. Военные медики обещают, что в госпитале, расположенном у берега Чёрного моря, при восстановительном лечении обязательно будут применяться и новейшие методики, и особенности курортного региона. Как заверил первого заместителя министра обороны начальник Главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин, к приёму первых пациентов госпиталь будет готов уже к 1 декабря.В акватории Цемесской бухты Черноморского флота подходит к завершению строительство современнейшего геопорта, аналогов которому в России ещё не было. Этот уникальный причальный объект в Новороссийске по протяжённости и глубине входит в первую пятёрку самых масштабных гидротехнических сооружений в мире.Руслан Цаликов высоко оценил готовность геопорта и попросил строителей не сбавлять темпов., – распорядился замминистра обороны, обращаясь к начальнику Главного военно-строительного управления № 4 Михаилу Ташлыку.Руслан Цаликов также отметил, чтоК передислокации на новые фонды в обозначенный срок новороссийские моряки полностью готовы, заверил начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал Виктор Лиина.Впрочем, к такому пополнению готовы не только причальные фонды и инфраструктура, для моряков-подводников уже построена и заселена одна казарма, в срок будет сдана и вторая.В ходе рабочего совещания, которое состоялось в Новороссийске под руководством Руслана Цаликова, был также поднят вопрос культурно-досуговой жизни моряков. По словам начальника Главного управления по работе с личным составом полковника Михаила Барышева, требует ремонта Дом офицеров, где по-настоящему бурлит творческая жизнь гарнизона. В его стенах постоянно проходят концерты с участием военных и гражданских творческих коллективов. Здесь же в кружках занимаются дети военнослужащих, а также расположился штаб юнармейского движения.По словам Михаила Барышева, этот корабль-музей, вне всякого сомнения, одна из главных достопримечательностей, являющихся символом города моряков, то место, где сегодня собираются ветераны.Для комфортной службы на КавказеВ Моздоке первый замглавы Минобороны побывал на аэродроме, возможности которого после реконструкции также значительно увеличатся. Большое внимание уделяется здесь и жилищному обеспечению военнослужащих. В этом городе завершается строительство нового жилого микрорайона на 264 квартиры. Готовность всех 4 домов уже 80-процентная, осталось дело за малым – коммуникациями и внутренней отделкой. Ключи от новеньких «служебок» станут своеобразным новогодним подарком для военнослужащих, и 2018-й они будут встречать в уютных квартирах, которые строители стремятся сдать к этому сроку. Первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов после осмотра этой стройплощадки посетил в Моздоке современный комплексный арсенал хранения ракет и боеприпасов. Он был сдан в эксплуатацию чуть больше года назад и позволяет осуществлять приём, отправку, техническое обслуживание, ремонт и утилизацию оружия.Кроме того, во Владикавказе по поручению главы военного ведомства Руслан Цаликов проверил ход обустройства объектов 58-й общевойсковой армии, а также распорядился начать работы по строительству военного госпиталя.В свое время ходили разговоры о том, что если сделка по "Мистралям" была бы завершена, то военная инфраструктура на Северной стороне подверглась бы серьезной модернизации – появились бы новые причалы, казармы, вертолетные площадки, где должны были базироваться вертолеты с УДК. Но не сложилось.Теперь ждем более масштабную модернизацию, которая давно назрела и даже перезрела, так как инфраструктура базы в значительной степени не обновлялась с советских времен. Украина до 2014 года всячески этому мешала, не давая обновлять даже материальную часть флота, не говоря уже об инфраструктуре, ожидая, что в 2017 году флот уйдет из Севастополя (ха-ха). Теперь же, Украины нет, поэтому в рамках многомиллиардных вложений в обновление Севастополя, дойдет очередь и до модернизации военно-морской базы, что немало порадует моряков.

Источник: colonelcassad.livejournal.com