Лучшие цитаты и афоризмы Фаины Раневской
27 августа 1896 года в одной из еврейских семей Таганрога появилась на свет Фаечка Фельдман, которая станет потом одной из величайших советских актрис и «королевой второго плана» Фаиной Раневской.
Несмотря на то что она появлялась на экране в небольших, зачастую эпизодических ролях, зрители сразу обратили на нее внимание, по заслугам оценив природный талант актрисы. Долгие годы она оставалась любимицей публики, а ее емкие, умные и часто колкие фразы превратились в крылатые выражения, навсегда уйдя в «народный фольклор». Сказанные много лет назад, эти слова все так же актуальны и метки, и их так приятно перечитывать снова и снова.
Вторая половинка есть у мозга, жопы и таблетки. А я изначально целая.
Красивые люди тоже срут.
Думайте и говорите обо мне что пожелаете. Где вы видели кошку, которую бы интересовало, что о ней говорят мыши?
Если больной очень хочет жить, врачи бессильны.
Лучше быть хорошим человеком, «ругающимся матом», чем тихой, воспитанной тварью.
Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги?
Питаться в одиночку так же противоестественно, как срать вдвоем!
У Раневской спросили, не знает ли она причины развода знакомой пары. Фаина Георгиевна ответила:
— У них были разные вкусы: она любила мужчин, а он — женщин.
Всё приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
Даже за самым красивым павлиньим хвостом скрывается самая обычная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа.
Когда у попрыгуньи болят ноги, она прыгает сидя.
Встречается такая любовь, что лучше ее сразу заменить расстрелом.
Мое богатство, очевидно, в том, что мне оно не нужно.
Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Есть люди, в которых живет Бог; есть люди, в которых живет Дьявол; а есть люди, в которых живут только глисты.
Настоящий мужчина — это мужчина, который точно помнит день рождения женщины и никогда не знает, сколько ей лет. Мужчина, который никогда не помнит дня рождения женщины, но точно знает, сколько ей лет, — это ее муж.
Если ты ждешь, что кто-то примет тебя «таким, как ты есть», то ты просто ленивое мудло. Потому что, как правило, «такой, как есть» — зрелище печальное. Меняйся, скотина. Работай над собой. Или сдохни в одиночестве.
Сегодняшняя молодежь ужасная. Но еще ужаснее то, что мы не принадлежим к ней.
Самое страшное — это когда человек уже принадлежит не себе, а своему распаду.
Люди сами себе устраивают проблемы — никто не заставляет их выбирать скучные профессии, жениться не на тех людях или покупать неудобные туфли.
— Почему женщины так много времени и средств уделяют своему внешнему виду, а не развитию интеллекта?
— Потому что слепых мужчин гораздо меньше, чем умных.
Когда я начинаю писать мемуары, дальше фразы: «Я родилась в семье бедного нефтепромышленника…» — у меня ничего не получается.
Женщина, чтобы преуспеть в жизни, должна обладать двумя качествами. Она должна быть достаточно умна, чтобы нравиться глупым мужчинам, и достаточно глупа, чтобы нравиться мужчинам умным
Меня забавляет волнение людей по пустякам, сама была такой же дурой. Теперь перед финишем понимаю ясно, что всё пустое. Нужна только доброта и сострадание.
— Фаина Георгиевна, как ваши дела?
— Вы знаете, милочка, что такое говно? Так оно по сравнению с моей жизнью — повидло.
Когда Фаину Георгиевну спросили, какие, по ее мнению, женщины склонны к большей верности — брюнетки или блондинки, она не задумываясь ответила: «Седые!»
У меня хватило ума прожить жизнь глупо.
Среди всяких козявок очень тяжело достичь уровня гения.
Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты, жадных мужчин и плохое настроение.
Многие жалуются на свою внешность, и никто — на мозги.
Союз глупого мужчины и глупой женщины порождает мать-героиню. Союз глупой женщины и умного мужчины порождает мать-одиночку. Союз умной женщины и глупого мужчины порождает обычную семью. Союз умного мужчины и умной женщины порождает легкий флирт.
Что за мир нас окружает? Сколько же умалишенных вокруг… а ведь как с ними весело!
Женщины — это не слабый пол, слабый пол — это гнилые доски.
Семья заменяет всё. Поэтому, прежде чем ее завести, стоит подумать, что тебе важнее: всё или семья.
Я не признаю слова «играть». Играть можно в карты, на скачках, в шашки. На сцене жить нужно.
Почему все дуры такие женщины?
Поняла, в чем мое несчастье: скорее поэт, доморощенный философ, «бытовая» дура — не лажу с бытом! Деньги мешают и когда их нет, и когда они есть. Вещи покупаю, чтобы их дарить. Одежду ношу старую, всегда неудачную. Урод я.
Источник: b-picture.livejournal.com