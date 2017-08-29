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Лучшие цитаты и афоризмы Фаины Раневской

09:39. 29 августа 2017 Просмотров - 179 Нет комментариев Опубликовал:

27 августа 1896 года в одной из еврейских семей Таганрога появилась на свет Фаечка Фельдман, которая станет потом одной из величайших советских актрис и «королевой второго плана» Фаиной Раневской.

Несмотря на то что она появлялась на экране в небольших, зачастую эпизодических ролях, зрители сразу обратили на нее внимание, по заслугам оценив природный талант актрисы. Долгие годы она оставалась любимицей публики, а ее емкие, умные и часто колкие фразы превратились в крылатые выражения, навсегда уйдя в «народный фольклор». Сказанные много лет назад, эти слова все так же актуальны и метки, и их так приятно перечитывать снова и снова.

Вторая половинка есть у мозга, жопы и таблетки. А я изначально целая.

Красивые люди тоже срут.

Думайте и говорите обо мне что пожелаете. Где вы видели кошку, которую бы интересовало, что о ней говорят мыши?

Если больной очень хочет жить, врачи бессильны.

Лучше быть хорошим человеком, «ругающимся матом», чем тихой, воспитанной тварью.

Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги?

Питаться в одиночку так же противоестественно, как срать вдвоем!

У Раневской спросили, не знает ли она причины развода знакомой пары. Фаина Георгиевна ответила:
— У них были разные вкусы: она любила мужчин, а он — женщин.

Всё приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению.

Даже за самым красивым павлиньим хвостом скрывается самая обычная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа.

Когда у попрыгуньи болят ноги, она прыгает сидя.

Встречается такая любовь, что лучше ее сразу заменить расстрелом.

Мое богатство, очевидно, в том, что мне оно не нужно.

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.

Есть люди, в которых живет Бог; есть люди, в которых живет Дьявол; а есть люди, в которых живут только глисты.

Настоящий мужчина — это мужчина, который точно помнит день рождения женщины и никогда не знает, сколько ей лет. Мужчина, который никогда не помнит дня рождения женщины, но точно знает, сколько ей лет, — это ее муж.

Если ты ждешь, что кто-то примет тебя «таким, как ты есть», то ты просто ленивое мудло. Потому что, как правило, «такой, как есть» — зрелище печальное. Меняйся, скотина. Работай над собой. Или сдохни в одиночестве.

Сегодняшняя молодежь ужасная. Но еще ужаснее то, что мы не принадлежим к ней.

Самое страшное — это когда человек уже принадлежит не себе, а своему распаду.

Люди сами себе устраивают проблемы — никто не заставляет их выбирать скучные профессии, жениться не на тех людях или покупать неудобные туфли.

— Почему женщины так много времени и средств уделяют своему внешнему виду, а не развитию интеллекта?
— Потому что слепых мужчин гораздо меньше, чем умных.

Когда я начинаю писать мемуары, дальше фразы: «Я родилась в семье бедного нефтепромышленника…» — у меня ничего не получается.

Женщина, чтобы преуспеть в жизни, должна обладать двумя качествами. Она должна быть достаточно умна, чтобы нравиться глупым мужчинам, и достаточно глупа, чтобы нравиться мужчинам умным

Меня забавляет волнение людей по пустякам, сама была такой же дурой. Теперь перед финишем понимаю ясно, что всё пустое. Нужна только доброта и сострадание.

— Фаина Георгиевна, как ваши дела?
— Вы знаете, милочка, что такое говно? Так оно по сравнению с моей жизнью — повидло.

Когда Фаину Георгиевну спросили, какие, по ее мнению, женщины склонны к большей верности — брюнетки или блондинки, она не задумываясь ответила: «Седые!»

У меня хватило ума прожить жизнь глупо.

Среди всяких козявок очень тяжело достичь уровня гения.

Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты, жадных мужчин и плохое настроение.

Многие жалуются на свою внешность, и никто — на мозги.

Союз глупого мужчины и глупой женщины порождает мать-героиню. Союз глупой женщины и умного мужчины порождает мать-одиночку. Союз умной женщины и глупого мужчины порождает обычную семью. Союз умного мужчины и умной женщины порождает легкий флирт.

Что за мир нас окружает? Сколько же умалишенных вокруг… а ведь как с ними весело!

Женщины — это не слабый пол, слабый пол — это гнилые доски.

Семья заменяет всё. Поэтому, прежде чем ее завести, стоит подумать, что тебе важнее: всё или семья.

Я не признаю слова «играть». Играть можно в карты, на скачках, в шашки. На сцене жить нужно.

Почему все дуры такие женщины?

Поняла, в чем мое несчастье: скорее поэт, доморощенный философ, «бытовая» дура — не лажу с бытом! Деньги мешают и когда их нет, и когда они есть. Вещи покупаю, чтобы их дарить. Одежду ношу старую, всегда неудачную. Урод я.

источник

Источник: b-picture.livejournal.com

Метки: актриса, афоризмы, знаменитости, кино, легенда, не по-русски, цитаты
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