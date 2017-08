Когда расширялась Земля… Часть 1

Для многих уже утвердилась мысль и версия, что наша Земля расширяется. Возможно, это она делает не постоянно, а некими эпизодами, эпохами. И с этими эпохами связаны планетарные катаклизмы, потопы и вымирания животных. Было несколько крупных вымираний (даже по информации официальной науки): Массовые вымирания видов на Земле.

В пользу этой версии расширения Земли говорят так же множество фактов. Такие как:- Совпадения контуров всех материков. Подробнее здесь на видео - Самая молодая океаническая кора в среднеокеанических хребтах (вдоль которых и растет поверхность планеты) и самая старая у берегов континентов и их шельфов.Недавно узнал про еще одтин факт: есть явление замедления вращения Земли. Официальные научные данные:- 4,5 млрд. лет назад Земля делала оборот за 6 часов- 1 млрд. лет назад – за 15 часов- 300 млн. лет назад – за 22 часаЧерез 1 млрд. лет будет 30 часов в суткахЭто выяснили найдя цианобактерии возрастом 1 млрд. лет., анализируя их слои накопления и сравнивая с современными. Повторюсь – это официальная научная информация.Те ученые, кто знаком с механикой, скажут, что момент количества движения (вращения) тела не может просто так взять и пропасть. Он может израсходоваться, допустим, на трение и нагрев вследствии этого. Трение Земли о Солнечный ветер? Возможно, но не думаю, что оно существенно оказывает воздействие, отбирает энергию.А сейчас вспомните фигуриста, который при исполнении вращения на льду резко раскидывает руки и останавливает свое вращение! Аналогия понятна? Такое увеличение суток у Земли возможно лишь при увеличении диаметра Земли и , возможно, ее массы. Но, к сожалению, ученые предпочитают объяснять это приливным действием Луны. Хотя, расчетов нет, только слова.Где берет Земля объем для совего расширения, говорит теория гидридной Земли . Гидриды металлов (соединения с водородом) имеют большую плотность чем сами металлы. При их разложении, происходит дегазация планеты с выводом о ее расширении. Есть еще версия о поглащении планетным ядром эфира и синтеза материи. И как вывод – тоже расширение объема с одновременным приростом массы планеты.Но заметить расширение Земли в настоящее время не представляется возможным обычному человеку без точных приборов. Либо это очень медленный процесс, либо Земля запасает в своих недрах напряженность для скачкообразного расширения. Я считаю, что происходит второе. И если это так, то давайте представим, какие процессы могли происходить на поверхности в этот период? Однозначно катастрофические и очень быстрые. Давайте представим хоть часть из них…Первое, что приходит в голову при образе «расширение объема Земли» – это разломы. Не только океанические, которые мы не увидим из-за толщи воды, но и на материках.Думаю, один из самых масштабных – это Плато Путорана:Есть версии, что это каньоны от промоин вод потопа или древние гигантские карьеры. Пусть в их ряд встанет версия, что это образовано расколовшейся поверхностью и потом было обработано ледниками, сезонными таяниями снегов и т.д.Плато Путорана относится к территориям Сибирских траппов:Это древние лавовые поля, которые образовывались без видимых вулканов. Но такого не бывает. Лавы в видымых нами геологических процессах изливаются из вулканов. Скажите, что лавы изливались из разломов. Но опять-таки не видно этих центров и линий. Разломы, скорее всего, образовались после того как территория была залита лавой и туфами. Возможно, это и не лавы и туфы, а… Об этом будет ниже в статье.Очень много разломов в Восточной Африке, в Эфиопии, например. Но все они сопровождаются цепью вулканов.Конечно же, все эти события, связанные с расширением Земли сопровождались мощным вулканизмом: выбросы газов, пепла, изливания лав. Но далее этого классического вулканизма никто не пытается заглянуть в события прошлых эпох, а тем более имею альтернативные геологические взгляды.Многократно в научных новостях всплывает информацияо том, что ученые находят подтверждения нахождению в глубинах Земли огромных водных океанов:Британские и американские геофизики обнаружили в глубоких недрах Земли законсервированный водяной океан. Исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences, о нем сообщает Университет штата Флорида.Обширные объемы воды находятся на глубине 400-600 километров от поверхности планеты и законсервированы в гидратированных минералах, в частности, брусите. Именно исследование ученых позволило показать, что этот минерал при высоких давлениях является термодинамически устойчивым и включать в себя воду.Геохимики из России, а также Франции и Германии обнаружили на глубине 410-660 километров под поверхностью Земли океан архейского периода (возрастом 2,7 миллиарда лет), объем которого в разы превышает размеры Мирового океана. Исследование ученых опубликовано в журнале Nature.Огромный водоем расположен под земной корой и сформирован в древности в условиях высоких давлений и температур (1530 градусов Цельсия). Вода в нем заключена в кристаллическую структуру минералов. К своим выводам ученые пришли, проанализировав затвердевшие образцы лавовых потоков.Геотермальная вода. Когда в пятидесятых годах нефтеразведчики из пробуренных скважин получили горячую воду, радости ни у кого эта вода не вызвала. Нужна была нефть, нефть и только нефть. Как-то не сразу очертились берега западносибирского подземного геотермального моря. А когда приблизительно измерили его площадь, то оказалось… три миллиона квадратных километров!Площадь Средиземного моря почти вдвое меньше. И по запасам воды — горячей воды! — подземное море больше. Не менее чем триллион кубических метров воды вобрало в себя это море. Два Средиземных моря кипятка!Глубины горячего подземелья еще плохо промерены. Во всяком случае, подземный бассейн немелководен — три тысячи метров его средняя глубина. При дальнейшем изучении может оказаться, что объем его в пять раз больше Средиземного, а может быть, и в двадцать пять!В этом море вода не плещется, она занимает пустоты осадочных пород. Море — губка, причем губка не простая, а слоеная, как пирог.Верхний слой подземного моря холодный. Он питает глубокие колодцы чистой водой, попробовав которую чувствуешь, как сводит зубы. Под пресной водой слой теплого раствора со значительными дозами йода, брома и других элементов.Подземный океан имеет ориентировочную площадь приблизительно 3 млн. кв. км. На этой территории можно было бы свободно разместить Баренцовое, Каспийское и три Черных моря. За подсчетами ученых, подземный океан вмещает свыше 65 тыс. куб. км воды. Еще одна особенность: в отличие от обычных, так сказать, наземных океанов, вода в этом “подпольном” океане пресная.Подземный океан имеет глубину относительно земной поверхности от нескольких десятков метров на юге и до двух и даже трех километров на севере. Как известно, чем дальше в глубь земли, тем теплее, поэтому возникает еще одна, важнейшая особенность этого подземного “чуда”: если на “южном берегу” подземного океана – где-то под Бийском, Семипалатинском или Кустанаем – температура воды достигает лишь +5 – +10 градусов Цельсия, то дальше на север, на широте Павлодара, Петропавловска, Томска, где глубина составляет уже 500–600 м, термометр в буровой скважине показывает +25 градусов по Цельсию. Еще более горячая вода (+75 градусов Цельсия) выявлена на глубине 1,5 км близ города Тюмень. А там, где приходится бурить буровые скважины на глубину 2,5–3 км, временами на высоту до 50 м вырываются фонтаны настоящего кипятка. Температура одного из таких искусственных гейзеров (в Колпашеве) достигает +125 градусов Цельсия! Правда, эта вода не закипает, так как находится под большим давлением. Ученые считают, что на севере этот необыкновенный подземный океан идет под дном Карского моря.Водные запасы подземного океана практически неисчерпаемые. Ученые подсчитали: даже когда каждый день брать 2,5 млн. куб. м воды, то за 100 лет это составляло бы лишь 1 % воды, которая есть в океане. На земном шаре есть еще много подземных водных бассейнов, но Западно-Сибирский подземный океан, безусловно, наибольший.При перестройке внутренней структуры пластов, при увеличении объема Земли эти подземные океаны не могут не контактировать с расплавленными массами. Это должно сопровождаться образованием огромного давления, созданного паром от кипящей воды и выходом этого пара, горячей воды, грязевых масс на поверхность. Кстати, про пар из нед Земли нужно упомянуть отдельно. Именно он приводил к конденсации воды на уровне облачности и выпадению дождей на протяжении длительного времени. Вспомним библейское упоминание: 40 дней и ночей шел дождь и затопил все на Земле.Вот примеры откуда изливаласась вода с грунтом и выходил пар:На Земле существует очень много мест с подобными якобы вулканическими кратерами, у которых разрушен склон. Вулканологи говорят про обрушения. Мое мнение – это промоина в кальдере. От воды, селевых масс, которые могли выходить. Т.е. не все это классические вулканы. Часть из них – грязевых.Кратеры в АфрикеКратер не вулканического происхождения. А так же не от столкновения астероида с Землей. Опять-таки, мое мнение – это кратер от выхода воды из подземных океанов, расположенных под Сахарой.Судан. 15° 7′ 50.85″ N 26° 10′ 13.05″ E. Диаметр – около километраСледы водных потоков в СахареА раньше, еще в исторические времена Сахара была цветущим краем со множеством рек. Это факт к вопросу о времени когда произошла одна из катастроф.Подробнее про африканские кратеры

Аравийские кратеры . Многие из них тоже с разрушенными, промытыми склонамиПосмотрите на это образование. Ссылка на карту. Видно, что из некого жерла, но без высокого конуса изливались потоки.И это не потоки из расплавленной лавы. Это грязевые потоки.Поля из кратеров в Мексике. Подробнее Многие тоже с размытыми кальдерамиВидны «языки» селевых потоковУ края такого «языка»Выходившие массы воды вымывали из недр не только грязевые, глинистые отложения, но и чистый песок. Происхождение песков Сахары Пример того, что в Сахаре имеются огромные водоемы под землей:Рекомендую посмотреть этот фильм о том, как М.Каддафи сооружал подземную реку.Интересно, что стало с этим проектом? В фильме сказано, что только на территории Ливии под землей находится четыре озера. Три из них составляют суммарно в объеме 35 куб. км. Объем воды в подземных озерах соспоставимо с объемом воды в р.Нил, которая протечет в течении 200 лет. Вода качается по 270 шахтам с километровой глубины в трубы, которые подают ее в города и на поля. Или подавали.Еще пример из Ливии:Координаты. 27°45’58.88″С 16°44’58.14″ВМожно подумать на закоксованные и окаменевшие стволы доисторических деревьев. Но это окаменевшая грязь. Посмотрите здесь фотографии, который нашел автор журнала в Google Earth:Грязь текла поверх уже намытых песков. Либо это грязевое извержение было недавно.А в этом месте Чада 20°57’32.82″С 17°11’43.96″В геологическая активность до сих пор не прекращается. Грязевой вулканОгромная территория с грязевыми вулканами. Ссылка на карту Кстати, эта картина может говорить еще об одной очень интересной гипотезе. О том, что граниты, сиениты – это продукт не магаматического происхождения, а как раз такого, грязевого. Да, да, гранит – это окаменевшая, закристаллизованная грязь. Близкой к этой версии придерживался еще В.И. Вернадский:Гранитная оболочка. Располагается на глубине от 12 — 25 км до 60 км от уровня геоида. Гранитные породы Вернадский рассматривает как конечные продукты расплава вещества биосферы — это в прошлом осадочные породы, опустившиеся в ходе геологических процессов на большие глубины, там переплавившиеся и образовавшие отдельные магматические очаги. В настоящее время эта идея Вернадского о происхождении гранитов находит свое подтверждение у представителей различных наук — геохимии, геотектоники, кристаллохимии. Здесь я делал попытку связать образование сиенитовых масс из пасты при добычи полезных ископаемых в древности планеты. Думаю, что в природных катастрофических процессах изливания перегретой грязи происходило что-то близкое к описанному. И об этом будет рассказано во второй части этого материала.Африка, Аравия – это не единственные примеры, где потоки, водная эрозия выходящих из-под Земли воды сняли огромные толщи земли и вымыли из недр песок. Есть примеры в Сибири. Песчаные поля встречаются не только в засушливых районах планеты, но и на крайнем севере, в Сибири:Чарская пустыня в ЯкутииОгромные объемы воды, выходившие на поверхность, стекали в потоки, реки, в итоге в океаны. На своем пути смывали и уносили кубокилометры грунта, так образовывались все столовые горы:Это происходило не миллионы лет, а только месяцы, может быть считанные годы.Один из ярких фактов, говорящий об огромных объемах воды стекающих с возвышенностей Восточной Сибири – это ленточные боры Алтайского края:Это сосновые леса, растущие на песчаных почвах, которые были намыты потоками воды, идущие с северо-востока. Есть версия, что это было промыто таящими ледниками или прорывом ледникового водоема на севере, от переполнения его стекающих туда рек. Но если реки текут туда, на север, то что заставило поток воды двигаться на юг? Думаю, механизм этого потопа в другом.Предполагаю, что эта карта говорит про эти события. Или про один из этапов катастрофы. Без анализа видно, что весь восток затоплен водой.Читатель спросит: почему все это должно относится именно к процессу расширения Земли? Может быть, это связано с другими процессами? Возможно. Допустим, кувырки земли по эффекту Джанибекова (хотя, есть мнение, что Земля не то тело, способное такое совершать). Возможно, Земля, а вернее Солнечная система встретилась с большим телом, имеющим мощною гравитацию (Нибиру, звезда Немезида и т.п.) и это сильнейшим образом повлияло на процессы в недрах планеты. Но в любом случае, все происходило как буд-то Землю раздувает, она расширяется…

Источник: sibved.livejournal.com