28 августа 2017 года в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслировалась запись программы «Как кораблик назовёшь… что в имени твоём»



Автор-сказитель – Алексей Орлов

Соавтор, задающий вопросы – Михаил Ять.



В этой передаче была поднята тема о том, каким образом правильный выбор имени для человека способствует выполнению его предназначения. Пояснено, как происходило имянаречение раньше. Были разобраны наиболее часто даваемые новорождённым в последнее время имена, на соответствие их Славянским Истокам. Разъяснено почему, вредно называть себя и других сокращёнными вариантами имён или кличками. Рассказано, почему при создании новой семьи, жене необходимо брать себе фамилию мужа. Дан практический совет, о том, что делать, если Человек понимает, что его имя плохо гармонирует с его Судьбой.



В море синем, как в аптеке,

Всё имеет суть и вес.

Кораблю, как Человеку,

Имя нужно позарез.



Имя вы не зря даёте,

Я скажу вам наперёд,

Как вы яхту назовёте,

Так она и поплывёт.



Назовите геркулесом

И скомандуйте вперёд,

И она без ледореза

Льды на полюсе пробьёт.



А корытом назовёте

Не уйдёте от беды,

Эта яхта и в болоте

Нахлебается воды.



(песня из Мультфильма “Приключения капитана Врунгеля”)



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Источник: www.youtube.com