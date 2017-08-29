“Как кораблик назовёшь… что в имени твоём”
28 августа 2017 года в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслировалась запись программы «Как кораблик назовёшь… что в имени твоём»
Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор, задающий вопросы – Михаил Ять.
В этой передаче была поднята тема о том, каким образом правильный выбор имени для человека способствует выполнению его предназначения. Пояснено, как происходило имянаречение раньше. Были разобраны наиболее часто даваемые новорождённым в последнее время имена, на соответствие их Славянским Истокам. Разъяснено почему, вредно называть себя и других сокращёнными вариантами имён или кличками. Рассказано, почему при создании новой семьи, жене необходимо брать себе фамилию мужа. Дан практический совет, о том, что делать, если Человек понимает, что его имя плохо гармонирует с его Судьбой.
В море синем, как в аптеке,
Всё имеет суть и вес.
Кораблю, как Человеку,
Имя нужно позарез.
Имя вы не зря даёте,
Я скажу вам наперёд,
Как вы яхту назовёте,
Так она и поплывёт.
Назовите геркулесом
И скомандуйте вперёд,
И она без ледореза
Льды на полюсе пробьёт.
А корытом назовёте
Не уйдёте от беды,
Эта яхта и в болоте
Нахлебается воды.
(песня из Мультфильма “Приключения капитана Врунгеля”)
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Источник: www.youtube.com