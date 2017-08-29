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“Как кораблик назовёшь… что в имени твоём”

07:34. 29 августа 2017 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал:

28 августа 2017 года в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслировалась запись программы «Как кораблик назовёшь… что в имени твоём»

Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор, задающий вопросы – Михаил Ять.

В этой передаче была поднята тема о том, каким образом правильный выбор имени для человека способствует выполнению его предназначения. Пояснено, как происходило имянаречение раньше. Были разобраны наиболее часто даваемые новорождённым в последнее время имена, на соответствие их Славянским Истокам. Разъяснено почему, вредно называть себя и других сокращёнными вариантами имён или кличками. Рассказано, почему при создании новой семьи, жене необходимо брать себе фамилию мужа. Дан практический совет, о том, что делать, если Человек понимает, что его имя плохо гармонирует с его Судьбой.

В море синем, как в аптеке,
Всё имеет суть и вес.
Кораблю, как Человеку,
Имя нужно позарез.

Имя вы не зря даёте,
Я скажу вам наперёд,
Как вы яхту назовёте,
Так она и поплывёт.

Назовите геркулесом
И скомандуйте вперёд,
И она без ледореза
Льды на полюсе пробьёт.

А корытом назовёте
Не уйдёте от беды,
Эта яхта и в болоте
Нахлебается воды.

(песня из Мультфильма “Приключения капитана Врунгеля”)

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Источник: www.youtube.com

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