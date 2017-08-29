КНДР в очередной раз проигнорировала угрозы из Вашингтона и санкционный режим СБ ООН, запустив баллистическую ракету Hwasong 12 через территорию Японии в Тихий Океан. Ракета достигнув на пике высоты 550 километров, пролетела 2700 и упала в Тихом Океане к востоку от острова Хоккайдо. Японские источники утверждают, что перед падение, северо-корейская баллистическая ракета развалилась на несколько частей.По поводу запуска Япония и Южная Корея заявили протест, кроме того премьер Японии заявил, что будет жаловаться в ООН, попутно ожидая каких-либо действий со стороны США, которые пока что ограничиваются угрожающими заявлениями, на которые Ким Чен Ын плевать хотел.Майский пуск Hwasong-12, Красная дуга – это осуществленный запуск. Две других – потенциальные траектории, которые ракета способна преодолеть.Потенциальная дальность полета – 4500 километров. Максимапьная высота – 2000Ракета имеет у США обозначение KN-17 и с точки зрения американских специалистов по ракетостроению, она оснащена северо-корейский двигателем, который является модернизированным вариантом каких-то советских разработок (возможно, в том числе и вывезенных с Украины разработок "Южмаша"). Важным отличием ракеты является отсутствие внешних стабилизационных "плавников", которые имелись на предшествующих версиях баллистических ракет КНДР, что расценивается как существенный прогресс в северо-корейской ракетной программе. Потенциальные параметры ядерной боеголовки для этой ракеты неизвестны, но официально КНДР заявляет, что ракета способна нести крупную ядерную боеголовку. Нет никаких данных и о способности ракеты бороться с элементами системы ПРО.Hwasong 12, запуск 15 апреля 2017 года.Запущенная ракета не является самой совершенной из имеющихся у КНДР, не так давно уже испытывалась более дальнобойная ракета Hwasong-14, которая способна гарантировано поражать цели на Гуаме и теоретически поражать цели на Аляске, что впрочем не мешает северо-корейской пропаганде рассказывать, что она и до континентальных США может долететь. Но даже в текущем виде, Hwasong-12 и Hwasong-14 вполне гарантируют для КНДР возможность поразить цели на территории Японии, Южной Кореи и Гуаме, что является базовым уровнем ядерного сдерживания, где КНДР имеет возможность нанести ущерб близкий к неприемлемому, в случае нападения на нее. Разумеется, от этой возможности Пхеньян уже не откажется, а значит в ближайший месяц нас ждет еще несколько аналогичных испытаний, тем более, что Ким Чен Ын уже открыто поручил "углубить и ускорить".Можно уверенно говорить о том, что пока США будут продолжать учения с южанами и держать THAAD в Южной Корее, Пхеньян будет продолжать пуски, дабы никто не подумал, что его можно заставить угрозами отказаться от своей ракетно-ядерной программы.

Источник: colonelcassad.livejournal.com