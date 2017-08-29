Для удобства россиян
08:43. 29 августа 2017 Просмотров - 251 3 коммент. Опубликовал: brahman
Посол США в РФ Джон Теффт пытается оправдаться за завоз 500 млн. долларов наличными прямо перед президентскими выборами 1996 года.
А.Венедиктов
― Я напоминаю, посол Теффт у нас в эфире, мы продолжаем по Украине. Но вы сказали одну важную вещь – я бы задал вам вопрос вот какой. Вы сказали про 90-е годы, и недавно представитель Министерства иностранных дел госпожа Захарова, за которой, наверное, вы внимательно следите, господин посол, рассказала историю о 500 миллионах долларов, которые наличными привезли в посольство в 1996 году, чтобы поддерживать кого-то на выборах. Вы знаете, что начальник службы безопасности посольства ночевал на мешках с долларами, потом развозил? Такая история. Вы что-нибудь про это знаете, господин посол?
Д.Теффт
― Я ничего не знаю из того, что связано с этой историей. То, что я знаю, что в тот период США как раз печатали новые стодолларовые купюры, и как раз деньги были привезены по запросу посла Пикеринга с тем, чтобы передать это банкам. Соответственно, если были бы какие-то проблемы с банками, то был бы доступ к новым, соответственно, купюрам? Я не знаю деталей, конечно же, но мне кажется, это ничего не связано с выборами, это всего лишь было для обеспечения, чтобы те россияне, у которых были купюры, с тем, чтобы в их расположении были именно современные стодолларовые купюры. Это не было ничего связано с выборами
http://echo.msk.ru/programs/beseda/20434
Вот видите, все исключительно для заботы о "дорогих россиянах". А с выборами, это просто так совпало, чисто случайно. Какое-такое вмешательство в выборы? Вот интересно, если бы скажем в сентябре 2016 года в российское посольство в Вашингтоне завезли кучу наличности, а Кисляк бы заявил, что это "для удобства американцев", ему бы поверили?
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Глупо было бы ожидать от него честного ответа. Тем более амекосы (власть) врет постоянно и всему миру.
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Может и глупо ожидать честного ответа , но прижимать их надо по чаще подобными вопросами .
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Люди вроде Джона Теффта всегда имеют наготове парочку ответов на неудобные вопросы, поэтому их не прижмёшь. Ведь дипломаты так или иначе сотрудничают с разведкой и прочими спецслужбами, которые собственно и подготавливают те или мероприятия вроде майдана на Украине, а значит, готовят для всех участников легенды и отходные пути.
Неудобными вопросами лучше задаваться жителям тех стран, где работают люди вроде Джона Таффта.