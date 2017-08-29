Черствый пряник от Ватикана и «мама римская»

- Можете не пересчитывать. Вы не в церкви, Вас не обманут.

(О. Бендер)

Визит посланцев Ватикана в Россию заслуживает уже третью публикацию. Решила вывесить отдельным материалом суть одного из предложений «о сотрудничестве», узнав о котором, понимаешь, что руководителей РФ ватиканцы держат за идиотов.

Осознав, что дело с царскими останками приобрело совсем не тот оборот, на который иезуиты рассчитывали, продвигая на царство Марию Владимировну, они заблаговременно подстраховались, «короновав» в Ватикане еще одну тупую курицу с непомерным эго, но в отличие от Марии Владимировны, с доступом к активам СССР, – Татьяну Валентиновну Павлову, – «владелицу» советского банка в Сан-Марино.

Существуют три короны Ватикана: светская, церковная и тайная.

Предлагали «коронацию» почти всем держателям советских активов за пределами СССР, люди благоразумно отказывались от сомнительного статуса, но, в семье не без урода.

Да, зря мы смеялись, слушая «Лекцию о международном положении» В. Высоцкого:

Сижу на нарах я, в Нарофоминске я. Когда б ты знала, жизнь мою губя, Что я бы мог бв выйти в папы римские, а в мамы взять, естественно, тебя. Жаль на меня невовремя накинули аркан. Я б засосал стакан и в Ватикан.

На радостях, что ее так «уважил» аж сам папа Римский в Ватикане, она подарила Ватикану этот самый банк, хоть права на то и не имела. Понадеялась, что некому теперь предъявлять претензии? СССР-то вроде как нет. Да и деньги из банка, вроде, уже попилили…

В качестве «пряника» на переговорах с кардиналами на прошедшей неделе российской стороне были предложены деньги этого самого банка Сан-Марино, который и так нам принадлежит. Взамен попросили подписать отказ от прав требования по долгам Ватикана СССР.

С аналогичным предложением «взять деньги на выгодных условиях» по инстанциям с 2014 года бегает некая г-жа Латышева, предлагая сумму порядка 50 млрд. $, в качестве условия получения «денег на развитие России» тоже озвучивают отказ от прав требования от имени СССР. В последнее время сумма, говорят, выросла уже до 100 млрд. $.

Нежданно-негаданно «разбогатела» Елена Борисовна, заглотив наживку г-жи Павловой Т. В., – блокировку советского актива в Дойче Банке Германии из актива А 144.

С 09.05 по 14.05 2014 года по команде Павловой в Президент-Отеле в г. Москве был подписан договор о монетизации актива и его обороте в мавританской юрисдикции (почему в мавританской — об этом ниже). Средства были выделены, разумеется, «на благо Отечества», точнее, для финансирования ВПК. Генералы ФСО, которым был выделен этот актив, разумеется, умыкнули его, проведя деньги через подружку Латышевой — Никифорову Ию Вячеславовну, которая, не имея специального образования и опыта управления финансами, неожиданно стала подписантом и распорядителем этих средств.

С 15.08 по 15.09.2014 года должен был состояться расчет с советскими — 100% от номинала.

Похоронить СССР эти дамочки явно поторопились…

Подписанные контракты СССР, предложили акцептировать генералу ордена иезуитов Адольфо Николасу и выступить гарантом Павловой, Латышевой, Никифоровой и всей иной иезуитской челяди в России, но кардинал после такого «заманчивого» предложения, поступившего ему в 2014 году, засобирался в отставку, (http://www.sedmitza.ru/text/4754756.html (21 мая 2014)), которую получил лишь в 2016.

Советские автоматически перенесли акцепт и гарантии на испанского банкира Эмилио Ботина, с которым у Латышевой были близкие отношения, знакомые поговаривали даже о возможном заключении брачного союза. (Потому для оборота средств и была выбрана мавританская юрисдикция.)

Советская делегация посетила Эмилио Ботина и поинтересовалась у него, успеет ли он до 15-го сентября возвратить деньги, после чего с ним приключился инфаркт.

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2014/09/11/santander-pereshel-ot-otca-k-docheri

Статья опубликована в № 3672 от 11.09.2014 под заголовком: Santander перешел от отца к дочери Умер Эмилио Ботин, превративший Santander из провинциального испанского банка в лидера еврозоны по капитализации (11 сентября 2014)

Теперь эти полоумные тетки, готовые короноваться хоть ночным горшком, лишь бы с них за разбазаренные деньги СССР не спросили, изображают из себя спасительниц отечества… На самом деле они ищут дураков, на которых планируют повесить свои обязательства, под видом «кредита на выгодных условиях».

Ну что же, в первом случае (с участием «мамы римской») расходы иезуитов составляют 0 рублей 00 копеек, так что, для них такая сделка будет в любом случае выгодной.

Во втором случае, все равно выгодной, так как предлагаемые 50 (100) млрд. $ «на развитие», в сравнении с размером долгов Ватикана бывшему СССР с этой суммой не сопоставимы.

Иезуиты не были бы иезуитами, если бы немедленно не обманули новоявленную «маму римскую», которую короновали только одной из трех корон — самой простой, – светской.

После подписания соглашений кем -либо об отказе от требований по долгам СССР, «маму римскую» ликвидируют, чтобы под ногами не путалась.

Из «наших» соглашение на таких условиях может подписать либо предатель, либо полный идиот. Надеюсь, в коридорах власти эти две категории пока еще не в большинстве…