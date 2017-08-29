Афганистан, провинция Бадахшан. Два взгляда на одну проблему

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Провинция Бадахшан находится на северо-востоке Афганистана и является одним из наиболее значимых стратегических пунктов не только страны, но и всей Центральной Азии. Не слишком углубляясь в славные страницы истории и географию данной местности, отмечу лишь те вехи, которые делают эту точку на карте региона наиболее значимой.



С географической точки зрения, провинция Бадахшан обладает самой протяженной границей со странами СНГ из всех провинций Афганистана, а находящаяся на её территории узкая полоска Ваханского коридора отделяет Таджикистан от Пакистана. С давних пор известны тесные социальные и родственные связи между таджиками, которые живут в афганском Бадахшане и Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана. Дороги и горные тропы связывают провинцию Бадахшан с Пакистаном, Китаем, Таджикистаном и даже Киргизией — через ГБАО. Тут география тесно переплетается с военно-политической стороной вопроса, делающей провинцию Бадахшан важным стратегическим местом.

Знанием местных коммуникационных особенностей пользовались как контрабандисты и вооруженные группы басмачей, а позднее и радикальные боевики для проникновения из Афганистана на территорию Таджикистана (сначала в составе СССР, а теперь СНГ), так и советские спецслужбы, ещё с 20-х годов ХХ века забрасывавшие своих агентов через Ваханский коридор в зону свободных племен той части Британской Индии, которая сегодня именуется Пакистаном. Именно поэтому охрана границы с Афганистаном на бадахшанском направлении всегда была одной из наиболее приоритетных и стратегически важных задач как в период СССР, так и после — для пограничного контингента России в Таджикистане, а затем – для таджикских погранвойск.

Не секрет, что сегодня в Афганистане начался очередной и пока что самый крупный виток противостояния правительства страны и свергнутого в результате американского вторжения в 2001 году движения «Талибан». Это противостояние влияет на весь центральноазиатский регион, и ситуация, складывающаяся сегодня в провинции Бадахшан, заставляет более пристально взглянуть на эту территорию.

Внутри самого Афганистана существует сразу несколько основных точек зрения на происходящее в Бадахшане в настоящее время: точка зрения официального правительства, военных и служб безопасности, точка зрения местной власти и местных жителей и точка зрения талибов. Попытаемся рассмотреть и сравнить эти позиции и понять, что же происходит в провинции.

Операция «Мансури» и ответ правительства

В конце апреля текущего года движение «Талибан» начало одно из самых крупномасштабных наступлений за последнее время — операцию «Мансури». В первые же дни были атакованы или практически захвачены улусвольства (уезды) Зебак и Ишкашим провинции Бадахшан. Причем под контролем талибов уже находилась большая территория улусвольств Вардудж и Ямган. По ряду заявлений, боестолкновения велись в 25 километрах от границы с Таджикистаном. Огромными усилиями правительственным силам Афганистана удалось остановить продвижение талибов вперед и даже сообщалось о взятии под контроль ряда ранее захваченных боевиками территорий.

Несмотря на это, Министерство обороны Афганистана (МОА) до сих пор практически в каждом своем пресс-релизе сообщает о проведении совместно с другими силовыми структурами страны операций в Бадахшане. Это свидетельствует о продолжающейся активности талибов в данной провинции. Помимо уже названных улусвольств, в сводках МОА фигурируют Аргу и Хаш. Но настолько ли положение угрожающе?

По ряду сообщений, в середине июня от присутствия талибов было очищено улусвольство Тагаб. Боевики отступили в соседний Вардудж. Однако уже тогда и местные жители, и ряд экспертов выражали опасения, что без надлежащей военной поддержки сил улусвольства талибы могут вернуться. Но начальник полиции провинции Бадахшан Абдул Халик Аксайи заявил, что на июль планируется операция по установлению контроля над улусвольствами Ямганом и Вардуджем, то есть — фактическое наступление на позиции «Талибан» в провинции. Забегая вперед, отмечу, что уже в конце июля талибы объявили о повторном захвате части территории улусвольства Тагаб.

В середине июля 2017 года в районе улусвольств Аргу и Хаш в течение трех дней проводилась спецоперация сил безопасности Афганистана по зачистке региона от талибов. По официальным данным было уничтожено пять баз сторонников «Талибан», убито около шести боевиков и около пятнадцати получили ранения. Захвачено большое количество амуниции, принадлежащей талибам.

В тот же период была успешно отбита атака на улусвольство Шахада. По заявлению Ахмада Захида Умари, представителя пресс-службы командования безопасности Бадахшана, в ходе этого нападения было убито и ранено несколько сторонников талибов. Тут стоит отметить, что нападение произошло с позиций двух различных улусвольств — Вардудж и Аргандж Хава.

Но уже через несколько дней талибы напали на улусвольство Тагаб, и атака была столь интенсивной, что правительственные силы безопасности были вынуждены отступить. А при отступлении они вновь угодили в засаду «Талибана». В итоге около 30 афганских полицейских, включая одного из командиров, погибли.

В конце июля в результате спецоперации правительственных сил в улусвольстве Тагаб был уничтожен один из лагерей талибов. Потери боевиков составили около 20 человек убитыми и столько же ранеными. Опираясь на отчеты МОА, включая краткие сводки 209 армейского корпуса Шахин, ответственного за северную и северо-восточную зону Афганистана, можно заключить об активных действиях армии и иных силовых структур по зачистке провинции от групп сторонников «Талибана».

Несмотря на все трудности и сложности с безопасностью, в провинции Бадахшан приступили к строительству новой трассы, которая должна будет связать Афганистан с Китаем и Таджикистаном. На церемонию начала работ прибыл глава исполнительной власти ИРА доктор Абдулла Абдулла. Он был настроен очень оптимистично. В своем выступлении он подчеркнул важность налаживания ситуации с безопасностью в провинции и заверил, что правительством разрабатывается некий план по стабилизации ситуации.

На что опирается новая стратегия афганского руководства в плане обеспечения безопасности, пока остается непонятным. Но на передний план выходят заявления министерства обороны США об отправке в Афганистан дополнительного контингента своих военных, оказании ВВС Исламской Республики военно-технической помощи на $7 млрд в ближайшие четыре года, включая передачу более сотни боевых вертолетов типа «Black Hawk» и нескольких беспилотников. Кроме того, США намерены передать часть ответственности за ведение боевых операций, включая воздушные удары по талибам, частным военным компаниям типа «Black Water». Сюда же можно отнести желаниеминистерства обороны Афганистана увеличить вдвое количество сил специального назначения.

Но это одна сторона медали.

Позиция талибов

В августе на страницах издания «Хакикат», печатного органа движения «Талибан», появилось интервью с Кари Фасехуддином Фитратом, отвечающим за ведение джихада в Бадахшане. Излагая свое видение развития военно-политической ситуации в провинции, Фитрат в первую очередь отметил захват талибами в первый же день операции «Мансури» контроля над стратегическим улусвольством Зебак и командования 5-го пограничного батальона правительственных сил, а также продвижение на несколько километров вглубь улусвольства Ишкашим. По его словам, талибы захватили ряд районов в улусвольствах Аргандж Хава, Аргу, Хаш, Дараим, Тагаб, Бахарак, Яфтали-Суфла и в административном центре провинции. Таким образом, видно, что география занятых сторонниками талибов регионов гораздо шире той, что упоминается в официальных сводках афганского правительства.

Фасехуддин Фитрат особо отмечает тот факт, что талибы действуют совершенно самостоятельно и не пользуются покровительством какого-либо государства. На подконтрольных им территориях действуют комитеты, занимающиеся различного рода управленческими вопросами: комитет по образованию, комитет по культуре, суды, административные учреждения, комитет по призыву и набору и так далее. Фитрат акцентирует внимание на активность комитета по призыву и набору, основная задача которого состоит в привлечении в ряды талибов новых бойцов. Кроме того, одним из факторов влияния на население, которое можно отнести к новшествам в тактике «Талибана», является открытие в Бадахшане религиозных школ, призванных обучать детей догматам ислама, каким его видят талибы.

Представитель талибов подчеркнул также ухудшение уровня доверия между правительственными и иностранными силами, чем боевики не преминут воспользоваться, усилив натиск.

Ну а как же местное население? Кто-то бежит из провинции, опасаясь за свою жизнь, кто-то остается. По ряду сообщений, часть местных людей, вступающих в ряды «Талибан», делает это ради денег, чтобы как-то заработать. То есть, налицо попытка просто найти возможность прокормить семью. Вообще, сами афганцы характеризуют происходящие как «неоткрытую войну»: все случается внезапно и заканчивается так же, как и началось.

Как видно, обе стороны, правительственные силы и талибы, готовятся к дальнейшей эскалации боевых действий. Правительство, судя по всему, надеется на военную материально-техническую помощь из-за границы. Пока ставка на это оправдывается, поскольку в последнее время увеличилось количество сообщений об уничтожении крупных лидеров и командиров движения «Талибан» в различных частях страны при помощи беспилотников или воздушных ударов. Талибы, скорее всего, будут придерживаться уже избранной ими тактики: захват крупными силами центров улусвольств и провинций с последующим учреждением в них образовательных и пропагандистских пунктов и работы с местным населением. Плюс талибы успешно играют на национальных чертах характера афганцев, представляя иностранные силы в виде захватчиков и оккупантов. Таким образом, основные сцены разыгрывающейся на территории провинции Бадахшан драмы ещё впереди, исход её не предрешен.

Алексей Фомин, военный обозреватель