В «Артеке» 170 школьников из 18 стран мира посвятят себя изучению русского языка.

Лингвисты Института русского языка имени А.С. Пушкина, «Послы русского языка» и студенты вуза помогут ребятам постичь все языковые тонкости и нюансы в рамках специально разработанной программы. На протяжении трёх недель артековцы будут участвовать в мастер-классах по ораторскому искусству, флешмобах, квестах, разучивать русские народные танцы и музыкальные произведения. Игровая форма подачи всех материалов позволит иностранным школьникам лучше понять культуру и традиции России, разобраться в российских государственных символах и удивиться разнообразию традиционных музыкальных инструментов. Одной из нестандартных форм подачи «великого и могучего» станет чтение отрывков из литературных произведений под рэп.

Тем временем очередная смена «артековцев» завершила обучение в «Школе безопасности». Этот уникальный совместный проект спасателей МЧС России и МДЦ «Артек». Звание «юных спасателей» получить не так-то просто. Около сотни ребят продемонстрировали навыки огнеборцев и спасателей, а в этом году участников ждал новый интересный этап - разработка паспорта безопасности своего лагеря. Все мальчишки и девчонки проявили удивительные способности и блестяще отработали все полученные знания. Но самыми смелыми, ловкими и умелыми оказалась ребята команды лагеря «Лазурный». Ценными призами стали не только специальные грамоты, но и признание высоких показателей участников от крымских спасателей. «Школа безопасности» – это соединение положительных эмоций с процессом получения полезных знаний по ОБЖ, а также развитие общей физической выносливости детей. При таком насыщенном ритме требуется и правильная подпитка юных организмов. Сбалансированный и качественный рацион предлагает «столовая будущего», раскинувшая стеклянный купол над лагерями «Лесной» и «Полевой». Меню артековцев составляется на 14 дней и учитывает практически любое пожелание и индивидуальные особенности детей. Актуальные позиции дня можно не только прочитать на мониторах над линией раздачи, но и узнать у интерактивного повара, который показывает блюда на экране и рассказывает либо этапы его приготовления, либо интересные факты о входящих в него продуктах. Питание ребят находится под строгим контролем медработников и полностью отвечает всем нормам и требованиям. Для «Артека» – это круглогодичный процесс, ведь сентябрь здесь – это время новой волны жизни. Первый учебный месяц превратил территорию лагеря в огромный школьный класс. Неформальное пространство развернулось в парках, южнобережных дворцах и бастионах, на пляжах, костровых и спортивных площадках, – каждый уголок станет частью образовательного процесса. Творчество заменит традиционные программы преподавания. Воспитанники в ходе коллективной тематической программы «Артек. Строим школу будущего» попробуют разные практики обучения: от традиционных обучающих семинаров и тренингов до самообразовательных и ролевые игр и мастерских.

Осенний «Артек» – это лишь часть годовой жизни лагеря. Вожатые и учителя артековской школы, руководители студий изо дня в день готовы стать не просто менторами, а собеседниками для каждого приехавшего сюда ребёнка и быть проводником в удивительный мир знаний.