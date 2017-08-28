Верховенство закона
16:10. 28 августа 2017 Просмотров - 145 Один комментарий Опубликовал: brahman
Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что сотрудники полиции в рамках кампании по борьбе с наркоторговлей могут убивать "идиотов", которые сопротивляются при аресте, передает агентство Рейтер.
"Ваш служебный долг требует, чтобы вы преодолевали сопротивление человека, которого вы арестовываете. <…>
Если он сопротивляется и если проявляет насилие, вы вправе убивать идиотов, это мой приказ", — заявил Дутерте.
Президент при этом подчеркнул, что все виды убийств, в том числе внесудебные расправы, запрещены. Он также отметил, что полиция должна помнить о верховенстве закона при исполнении своих обязанностей.
Ранее в своем ежегодном послании Дутерте заявил, что не намерен отступать от борьбы с наркоторговлей в стране.
https://ria.ru/world/20170828/1501208886.h
PS. Можно предвидеть очередной вой правозащитников по поводу кровожадного режима Дутерте, который отстреливает наркоторговцев.
С другой стороны, вся эта грозная риторика и практика, оказалась слабо применимой к борьбе с более серьезными оппонентами. Если наркобарыг Дутерте своей беспощадной политикой действительно прижал, то особых успехов в борьбе с партизанами-маоистами он добиться не смог (а его призывы к совместной борьбе с ИГИЛ маоисты проигнорировали в стиле – для нас, что ИГИЛ, что Дутерте, один хрен), а ИГИЛ так и вовсе вовсю разгулялся в последние месяцы (только на прошлой неделе в результате нападений боевиков погибло более 100 солдат и полицейских). Беспощадность в борьбе с преступностью это конечно хорошо, но от Дутерте по-прежнему ждут, что он сможет навести порядок в стране (что во многом и обеспечило его приход к власти), оправдав свой образ крутого парня не только на словах, но и на деле. История с Марави сильно ударила по позициям Дутерте и он уже куда как менее решительно радует общественность эпатажными заявлениями про американцев или китайцев, так как дома у него проблемы более чем серьезные и нет пока что внятного их решения проблемы в среднесрочной перспективе. А неспособность решить конкретную проблему, постоянно подтачивает образ человека, который грозит убить всех "плохих людей", но не может уже который месяц расправиться с теми, с кем следовало бы в первую очередь.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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правозащитники всегда защищают серийных убийц, наркоторговцев, воров. Тока нормальных людей – никогда.