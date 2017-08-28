Советский Союз, Россия… Что дальше?

Хочу рассказать о том, как моя личная ностальгия по Советскому Союзу переросла в решимость действовать.

Не скажу, что всегда была поборником коммунистических идей. Наоборот, на заре туманной молодости конца двадцатого века очень разделяла либеральные взгляды и уважала Ельцина . Видимо, все-таки под воздействием родителей, которые в советское время умудрились не вступить в партию, и даже годы отсутствия заработной платы не смогли поколебать их уверенность в пользе либеральных идей для будущего России.

Но с течением лет и, очевидно, приобретением новых знаний и критического мышления, стала понимать, что в нашей стране что-то пошло не так. Прямо по Черчиллю : кто в молодости не был либералом — у того нет сердца, кто в зрелости не стал консерватором — у того нет ума.

Но суть не в этом.

Ностальгия по советскому прошлому захватила меня всерьез и надолго. Благо, подтверждений тому, что ныне действующее государственное устройство не приносит людям ничего полезного, обнаружилось масса.

Во-первых, пенсионеры. Никакая пенсионная реформа не в состоянии сделать наших стариков хоть сколько-то способными жить на пенсию. Если не помогают дети или нет чудом накопленного капитала — жизнь за гранью нищеты обеспечена.

Во-вторых, социальные блага. Несмотря на все реформы медицины, образования, высокое качество их услуг без связей, либо приличных денег для большинства остаются недосягаемыми. А если уж говорить начистоту, наша массовая медицина и перманентно реформируемая система образования деградировали и не могут сравниться не то что с иностранными, но и с уровнем, который был в советское время.

В-третьих, отсутствие развития производства. Из развитого индустриального государства мы превратились в аграрно-сырьевое всего за четверть века.

И так далее.

Перечислять можно долго.

Но самое главное — это самочувствие граждан, которые абсолютно не уверены в завтрашнем дне. А неуверенность эта проистекает из общей несправедливости, которая царит в нашем обществе. Когда одним возможно все — и стрелять в центре Москвы, и воровать миллиарды безнаказанно, а потом песни петь и картины рисовать. Устраивать автомобильные аварии со смертельными исходами и выходить сухими из воды. И при всем этом — получать баснословные деньги за счет сверхприбылей от банковской деятельности и продажи сырья за рубеж и жить припеваючи. А у других — есть возможность только работать и желательно не болеть, иначе, как водится в таких случаях — деньги будут собирать всем миром, если получится.

Именно эти факты, которые ежечасно окружают нас, заставили задуматься о том, что все-таки в стране что-то пошло не так. Что не может горстка людей жить и плевать на всех окружающих. Не должно быть такого.

А отсюда и постоянные сравнения в пользу пусть не идеального, но очевидно более комфортного для жизни людей советского государства.

Но ностальгия эта носила какой-то обреченный характер. А недавно приобрела новый смысл. Мы не сможем, да и не надо возвращать Советский Союз в точности, каким он был со всеми его недостатками. Но, как я думаю, нам нужно такое государство, в котором люди будут жить с той самой уверенностью в завтрашнем дне.

И запрос на такое государство и в целом на справедливость в обществе растет с каждым днем. Не потому ли политтехнологи не могут придумать внятную выборную стратегию для кандидата Владимира Путина? Потому что это правда — людям нужны справедливость, уважение и доверие. Но о какой справедливости можно говорить, если вовсю растет социальное расслоение в обществе, продолжает укрепляться перераспределение доходов в пользу небольшой группы людей, тогда как другая только теряет их в результате кризисов, санкций и т. д. В какую справедливость должны поверить граждане, если они видят, как на широкую ногу живет истеблишмент, а им говорят — денег нет, но вы держитесь? О каком доверии может идти речь, если «АЛРОСА» ради усиленной добычи алмазов и получения сверхприбылей на руднике «Мир» отправляла шахтеров в шахту, к которой была масса вопросов по безопасности? В итоге шахту затопило и восьмерых горняков так и не нашли. Это что — справедливо?!

Нет ее, справедливости этой. Нет тому примеров. И как можно говорить людям о ней, обещать манную небесную, если совершенно очевидно — не поменяются принципы государственного устройства, не изменится ничего. Никакие выборы не помогут.

И вот, собственно говоря, о решении. Советский Союз в прошлом. Это уже свершившийся факт и дважды в одну реку, даже если очень хочется, не войдешь. Но все лучшее, что было в нем, можно и, как я считаю, нужно воплотить в жизнь. Это и элементы плановой экономики, и социальные приоритеты, это забота о стране и гражданах. Не слепо копировать, тащить из прошлого, а применять разумно, с учетом современных реалий. Как это давно сделано на Западе, кстати говоря, где вполне себе сочетается и плановая, и рыночная экономика.

Что для этого конкретно могу сделать я? Наверное, как журналист, не стесняясь говорить об этом, писать правду, настаивать. И если каждый на своем месте будет действовать таким же способом, то ситуацию можно будет переломить. И еще напоследок.

Ровно сто лет назад произошла Великая Октябрьская социалистическая революция. Революция — это страшное слово. И все, что было связано с ней, — тоже. Но тогда коммунисты взяли власть для того, чтобы построить новое государство. И они сделали это. Мы до сих пор живем на остатках запаса его прочности.

В 1991 году в стране взяли власть либералы. Для чего? Для того чтобы выкачивать нефть и все, что сопутствует ей, и вывозить деньги мешками за рубеж? Для того чтобы осчастливить горстку вчерашних товарищей, ограбив народ?

Власть, как я думаю, должны быть сосредоточена в руках тех, у кого душа болит за Россию, за народ. Тех, кто готов думать о ней и работать, не покладая рук. Тех, кто через века хочет видеть ее сильной и могущественной. Тех, кто сможет реально обеспечить справедливость в стране, а не прикрываться размытыми понятиями о ней в угоду электорату. http://svpressa.ru/society/article/180099/