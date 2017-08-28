Отчет патриарха о проделанной работе

Здравствуйте, Татьяна!

Неожиданно интересным оказалось видео со встречи Патриарха Кирилла с Госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

Обращает на себя внимание, нервная обстановка в стане представителей «Российской Греко-Кафолической церкви». Или Российской Ортодоксальной церкви греческого обряда, которая ныне именуется Русской православной церковью.

Длинная и абсолютно “пустая” вступительная речь Кирилла под сверлящим взором Госсекретаря Пьетро Паролина обратила на себя внимание еще и тем, что Кирилл всячески избегал смотреть в глаза оппоненту (просто бегали глаза) и явно тянул время “под ТВ камерами”. Складывалось ощущение, что Кирилл не выполнил какое-то серьезное обещание по решению важных вопросов, данное папскому престолу ранее. Позиция же “папских посланцев” выглядела наоборот, как визит центра в регион для “разгона” с готовым набором “прегрешений”. Их позы говорили о серьезном психологическом превосходстве в этой встрече.

Единственный спокойный и скучающий человек в стане РПЦ – это митрополит Иларион (Алфеев) – он же Григорий Дашевский, являющийся Председателем Отдела Внешних Церковных Связей, а также являющимся одним из потенциальных преемников Кирилла и встречающийся лично, по нескольку раз в год, с Папой римским (сидит по правую руку от Кирилла).

Интересно Ваше мнение, насколько впечатления оправданы?

Патриарх Кирилл встретился с Госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином

Т. В. Здравствуйте!

Патриарх Кирилл не смог выполнить главное поручение Ватикана, – восстановление монархии в России, что не дает возможности Ватикану запустить новый трехсотлетний финансовый траст под активы РИ/СССР/РФ.

В данном контексте траст – это комплексное управление через учет и формирование общемирового баланса активов в рамках которого ведется эмиссия денег всеми участниками по единым правилам и на основе квот, сведения встречных долгов, учет прироста товарной массы и активов с последующим перераспределением конечных выгод всем бенефициарам.

Предыдущий траст был запущен с приведением Ватиканом к власти в России Романовых в 1612 году, с последующей легализацией госпереворота Земским собором 1613 года.

Была совершена подмена трона Царя царей на корону от Ватикана. («Романов»- из Рима)

Трехсотлестний траст 1612 года закончился в 1912 полным разорением Российской империи под управлением династии, вывозом золота и созданием в 1913 году ФРС США, последовавшим отречением от престола Николая II.

После отречения Романовых, должен был вернуться к власти представитель из семейств Рюриковичей-Бекбулатовичей, но законные наследники не смогли договориться между собой, промедлили с выбором единого представителя и упустили время. Дальше все знают: – переворот, революция… Сто лет шел аудит, который уже закончен.

Пока одни историки ломают головы над возможной причиной временного ухода И. Грозного от власти, другие историки припоминают, что Грозный был банально должен денег Царю царей в Иране. В результате маневра с «уходом в монастырь» он смог объявить опричнину-ревизию и переуступил престол родственнику иранского царя. Потом они пришли к согласию, объединили титулы и троны, как братья, после чего престол Грозному вернули.

Объединив усилия, они дружно выкатили предъяву Ватикану, по результатам финансовых разборок с иезуитами и сам Грозный и его сын были убиты (отравлены).

Приведенный Ватиканом им на смену Б. Годунов, тем не менее, подтвердил нерушимость всех договоров и статусов предшественника, чем сильно разочаровал латинское лобби.

Поняв, что с православными каши не сваришь, Ватикан в дальнейшем ставил у власти в России только тайных католиков. Приведя к власти Романовых в 1612 году, Ватикан запустил трехсотлетний траст. Продолжалось это вплоть до последнего русского царя Николая II.

От патриарха Всея Руси требовалось только одно, провести в России тайную коронацию кого-то из Романовых, чтобы получить основания для повторения этого старого трехсотлетнего бухгалтерского фокуса еще раз. Но Кирилл с заданием не справился, потому у проверяющих такие недовольные лица, а Патриарх лебезит и оправдывается, через слово поминая встречу с папой Франциском на Кубе.

Причем, он не просто не справился, а многолетняя операция по легализации царских останков с треском провалилась.

Конфуз случился после обнародования результатов экспертизы «царских останков», проведенной группой японских ученых под руководством Татсуо Нагайи:

http://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/dokazatelstvo-velikogo-podloga-falshivye-carskie-ostanki Японские генетики доказали на 100%, что экспертиза, проведенная в 1998 году командой Немцова была чистой воды халтурой. Но анализ ДНК, проведенный японцами, – это только звено в целой цепочке доказательств о непричастности екатеринбургских останков к семье Николая Второго. Обнародование японскими генетиками результатов исследования человеческих останков, которые официальные российские власти признали останками семьи Николая Романова, наделало немало шума. Проанализировав структуры ДНК екатеринбургских останков и сравнив их с анализом ДНК брата Николая Второго Великого князя Георгия Романова, родного племянника императора Тихона Куликовского-Романова, и ДНК, взятым из частичек пота с императорской одежды, профессор Токийского института микробиологии Татсуо Нагаи пришел к выводу, что останки, обнаруженные под Екатеринбургом, не принадлежат Николаю Романову и членам его семьи. Это придало особый вес аргументам той группы ученых историков и генетиков, которая уверена, что в 1998 году в Петропавловской крепости под видом императорской семьи с большой помпой захоронили абсолютно чужие останки.

Подозреваю, что непримиримая борьба Н. Поклонской с фильмом Алексея Учителя «Матильда», которая больше похожа на промоушен этого самого фильма, имеет своей целью хоть немного отвлечь внимание от разоблачения аферы с царскими останками.

Как следствие разоблачения подложных царских останков, неизбежно возникнут и вопросы к канонизации семьи последнего русского императора.

А пока монархия в РФ не восстановлена — плакали иезуитские денежки…

С уважением, Татьяна