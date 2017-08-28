Опять разбежаться по своим углам?

Выборы Президента все ближе, и потому со всех сторон все новые инициативы.

Одна из свежих инициатив: вновь предложено вернуться к вопросу о выборе единого кандидата — от левых сил. При этом, многие комментаторы и участники электронных голосований обсуждают не личные качества, опыт, квалификацию, уровень элементарной порядочности, наконец, но степень приверженности кандидатов конкретно именно «левым» взглядам.

Что ж, всякую инициативу по объединению анти-олигархических сил я приветствую. И каждая новая точка кристаллизации созидательных сил — скорее в плюс делу, чем в минус.

Одновременно, придется на новом этапе вернуться вновь к тому, о чем писал уже неоднократно. Будем считать, что повторение — мать учения.

«Левые» — это кто?

Первое. «Левые» взгляды в современном мире — понятие очень и очень растяжимое, во многом целенаправленно дискредитированное. Сегодня можно услышать и такую постановку вопроса: «Левые — это которые за гей-браки, мистификацию с „глобальным потеплением“, неконтролируемую миграцию и исламизацию Европы?».

Конечно, европейское социальное государство — недосягаемая мечта для современной России — заповедника олигархии. В то же время, «левые» в Европе, в том числе, во Франции — во внешней политике сторонники нынешнего курса НАТО, а в своей внутренней политике — ответственные за стремительное этническое и культурное размывание основ жизни собственной же нации. Вряд ли именно такие «левые» нужны России.

Если же говорить о левых более радикальных, о коммунистах, то тоже важно понимать, о чем речь. О теории — о наследии Маркса и Ленина? В ценности наследия не сомневаюсь. Но если подходить к этому догматично, как это часто и делается, то, уверен, что и нынешние китайские коммунисты экзамен на чистоту следования заветам не выдержат. Если же говорить о реальной практике, о лучшем из того, что было и есть в истории и западной социал-демократии, и советского социализма, и современного китайского пути, и предложений нынешней левой парламентской оппозиции (КПРФ), то, как выясняется, таких уж непреодолимых разногласий между национально ориентированными левыми (прежде всего, КПРФ) и национально же ориентированными правыми (националистами), в общем-то, нет.

Напомню: отец послевоенного германского экономического чуда (на деле — чуда социально-экономического) Людвиг Эрхард был не социалистом, а, скорее, солидаристом, то есть, определялся как «правый». Но, главное, на деле был — социально и национально ориентированным. И многое из того, что он делал тогда в Германии, особенно если сравнивать с тем, что делают сейчас наши власти, уверен, с удовольствием поддержали бы и нынешние коммунисты.

А если так, то почему в нашей нынешней ситуации единого кандидата нужно выдвигать только узко от левых сил?

Догнать или просто согреться?

Второе. Если задача — просто выявить лидера или подвинуть нынешнего на левом фланге, но не бороться за власть, то достаточно искать (проводить всякие «праймериз» и т. п.) и выдвигать общего единого кандидата только от левых сил — как и предлагается. Но если задача — завоевать доверие большинства сограждан и на этой основе сменить властную группировку и саму систему власти в стране, то, согласитесь, при всем уважении к левым, их идеологам и практикам, тем не менее, искать нужно поле для объединения более широкое, нежели одни только «левые» силы.

Есть ли «третий путь»?

Третье. Есть ли это более широкое поле для объединения?

Разумеется. С учетом массового осознания людьми последствий уже четвертьвекового господства в стране подзападно ориентированной компрадорской олигархии и их прислужников, таким более широким полем объединения может и должно стать объединение национальной и социальной ориентации — приоритетов национального и социального развития. На этом поле оказываются вместе и социалисты, и коммунисты, и националисты, и патриоты, и люди без формализованной идеологической окраски, не относящие себя к тем или иным чистым идейным течениям, но ищущие просто здравый смысл, элементарный порядок и ответственность, желающие блага своей стране и ищущие практическое решение стоящих перед страной и обществом проблем.

Внимание: этих последних, не занимающихся политикой профессионально и не относящих себя у тем или иным «чистым» течениям – большинство! Так именно за них и надо сражаться, с ними и надо искать и найти единую платформу.

Тактика или стратегия?

Четвертое. Можно, конечно, одеть на глаза шоры и не видеть ничего вокруг, но процесс попытки создания такого более широкого национально ориентированного объединения, прежде всего, между КПРФ и ПДС НПСР (Постоянно действующим совещанием национально-патриотических сил России), пусть и не без проблем, с переменным успехом, тем не менее, давно идет. Можно не соглашаться с теми или иными фигурами или нашими подходами к этому процессу, можно предлагать альтернативную последовательность действий. Например, мы пошли по такому пути: основы программы — команда народного правительства для ее реализации — выдвижение будущего кандидата с этой программой и командой. Возможен путь и альтернативный, не разделяемый нами, например: личность лидера — все остальное (программа и команда) под него. Но, если стоять на созидательных, а не раскольнических позициях, надо критиковать нашу тактику, наши подходы и наши действия, а не исходить из того, что ничего вообще нет.

Если же не устраивает наша стратегия, именно сама попытка добиться общего более широкого объединения, нежели лишь узко левые силы, тут дело другое. Вбрасываются ведь, в том числе, через государственные (читай — олигархические) каналы, и такие идеи: мол, только коммунизм или социализм, но… сейчас до этого ситуация еще не созрела. Подспудно подразумевается: терпите и дальше засилье олигархии. С моей точки зрения, как я уже говорил выше, разделяться по «идейным» различиям на потеху Чубайсам и Ротенбергам — это гарантированный путь к очередным бесконечным проигрышам, то есть, путь в никуда.

Достучаться до обычного человека

Пятое. В теории все красиво, но на практике-то как? Что должно быть в этой платформе? Причем, не просто приемлемой для национально ориентированных и левых, и правых (националистов), и вообще никак себя по этой шкале не идентифицирующих, но отвечающей на их жизненные запросы?

Один мой читатель, в целом благожелательно настроенный, тем не менее, периодически меня укоряет, что, мол, пишу я правильные вещи, но сложные, для простых людей абстрактные, народу часто непонятные, а надо писать о том, что людям ближе.

Отлично. Давайте, не отказываясь от основополагающего, кстати, тоже однозначно объединяющего национально ориентированных и левых, и правых (разрыв с ВТО и жесткий протекционизм в интересах развития; финансовая система в интересах производительного сектора, высокие налоги на личные сверхдоходы и пониженные на производительную деятельность, расторжение кредитно-залоговых аукционов и полный национальный контроль за природно-ресурсным комплексом вплоть до национализации, пресечение преступной «оптимизации» образования и здравоохранения и т. п.), поговорим о том в нашей единой платформе, что близко и понятно самым обычным людям, далеким от масштабных вопросов экономики и политики.

Свой карман и деньги в нем — это близко?

Если человек — бездельник, у него в кармане и должно быть пусто. Если же трудяга, то тогда почему пусто? Значит, паразиты заедают. Паразитов со своего шеи надо сбросить. Рассмотрим на примере пары таких «институциональных вредителей» — паразитов вполне очевидных.

Сбросить с шеи паразита «капремонтного»

Сейчас в каждой платежке на ЖКХ есть строка «отчисления на капитальный ремонт». Каждая семья платит от 100−200 руб. в месяц (за скромную одно-двухкомнатную квартирку в не самом вымогательском регионе) до тысячи и более за отнюдь не шикарную двух-трехкомнатную квартиру в Москве. Что строка — след прямого преступления — целенаправленного вымогательства у граждан денег в интересах финансовых спекулянтов — об этом писалось неоднократно. Равно как и о том, что в предложенных вариантах как будто добровольного выбора, тем не менее, хорошего решения нет.

Если платите в общий котел — региональный фонд капремонта, то капремонта именно своего дома можете не дождаться никогда. По сути, это вы просто платите дополнительный налог и, возможно, надеетесь на то, что власти, фактически распоряжающиеся вашими деньгами, вас когда-то не забудут.

Если же формируете индивидуальный счет своего дома, то затем покорно наблюдаете, как банки крутят ваши деньги, выплачивая вам процент существенно меньший, чем планомерная потеря покупательной способности ваших якобы «накоплений на капремонт», а на самом деле — принудительного щедрого подарка финансовой олигархии.

А как надо?

Нет, как будет, если к власти придут национально ориентированные анти-паразитические силы — совместно левые и правые?

Решение очевидно: жильцы вправе принять решение о проведении капремонта дома, соответствующего определенному набору критериев. Если же они своевременно это не делают, то орган госвласти, при достижении критических показателей, вправе обязать их это сделать, может быть, помочь с временным переселением и т. п. И далее в обоих случаях схема должна быть одна: беспроцентный кредит специального государственного фонда или напрямую Центрального банка на 30−50 лет (в зависимости от параметров дома, плана ремонта и планового срока, через который должен потребоваться следующий капремонт), и затем жители не «накапливают» (дарят банкирам) стремительно теряющие покупательную способность деньги на капремонт, а, наоборот, в рассрочку выплачивают деньги за реальный уже проведенный ремонт — не по взятым с потолка «нормативам», но оплачивая исключительно реально сделанную работу.

Какие препятствия такому решению?

Никаких. Кроме ненасытной алчности финансовых спекулянтов и безответственности властей.

…и паразита «управляющего»

Дальше — больше. В той же платежке есть еще строка «содержание и текущий ремонт многоквартирного дома». По стоимости — еще значительно, зачастую на порядок больше, чем отчисления на капремонт. Но что делает управляющая компания ежемесячно (!) на эти огромные деньги, кроме копеечных расходов на уборщицу и дворника? В ряде случаев — вообще ничего.

А как должно быть?

Точнее, как будет?

Прежде всего, никаких взносов авансом на абстрактное «содержание и текущий ремонт», с накоплением денег на счетах управляющей компании, их прокруткой и уводом налево, банкротством компаний и пропажей средств… В каждой ежемесячной платежке — точный перечень выполненных работ, причем, не любых, надуманных, но предварительно одобренных жильцами и согласованных с собранием или уполномоченными представителями жильцов. Оплата — исключительно по факту качественного выполнения работ. При некачественном выполнении — право не платить и возможность взыскать средства только через суд, доказав судьям (избранным народом же, то есть, вам и вашим соседями), что работы были выполнены именно те, что жильцы поручили, в полном объеме и качественно.

Повторю, внимание: взыскание задолженности с жильца по этой графе через суд должно быть — не на том основании, что жилец просто не платит то, что начальник (а управляющие компании ведут себя не как нанятые работники, но как начальство над нами) установил, но исключительно на том основании, что жилец (собрание жильцов) поручил выполнить определенные работы, они выполнены в срок, качественно, по обоснованным и предварительно согласованным расценкам, но жилец свое обязательство заплатить затем не выполнил.

Разница с тем, что мы наблюдаем и испытываем на себе ныне, надеюсь, понятна?

За частный бизнес или против?

Скажете: так на таких условиях и управляющих компаний не останется — кто же станет добровольно пускаться (подставляться) в такой хлопотный, да еще и рискованный «бизнес»?

Ответа здесь два.

Первый. До тех пор, пока есть возможности «бизнесов» без хлопот и рисков, оказывающие колоссальное и совершенно недооцененное разлагающее воздействие на все общество, настоящим делом в нашей стране предприимчивые люди, в массе своей, заниматься и не будут. Наша задача: эти необоснованные и не ведущие к развитию, по сути, паразитические возможности жестко пресечь.

И второй. А управление многоквартирным домом вообще не должно быть бизнесом. Должно быть два основных варианта: государственное или муниципальное, не подлежащее приватизации некоммерческое предприятие, предоставляющее всю базовую инфраструктуру жизнеобеспечения строго по себестоимости работ и услуг, без какой-либо чьей-то прибыли. И всю полноту ответственности за его работу должны нести местные и государственные власти. И второй вариант, для наиболее активных и сплоченных жителей — имеют право выделиться и создать товарищество собственников, как это и допускает закон ныне.

Коммерческие же предприятия пусть соревнуются, кто дешевле и качественнее разобьет сквер, починит крышу, отремонтирует лифты, покрасит стены и заменит окна, установит кондиционеры, предоставит интернет и т. п. При жестком контроле — недопущении монополизации. С оплатой не авансом по вымогательскому «договору обслуживания» на несколько лет вперед, но исключительно по факту уже выполненных работ. И никакой кабальной для людей «коммерции» в управлении базовой инфраструктурой их жизнеобеспечения.

Можно ли так сделать?

Разумеется, можно и нужно.

И главное: тех, кто на самом деле собирается именно это делать, будете ли вы придирчиво пытать, достаточно ли они «левые»? Вообще — настойчиво интересоваться цельностью их идейного мировоззрения? Или вам достаточно того, что это мировоззрение национально ориентированное и анти-паразитическое? А обо всех остальных нюансах, при желании (и избытке свободного времени) — можно поспорить на досуге…

Как распознать, свой или чужой?

И последнее. Объединению, в том числе, для выдвижения единого кандидата, только от левых сил мы противопоставляем объединение более широкое — всех национально и социально ориентированных сил. Но как тогда отделить своих от не своих? Ведь власти тоже позиционируют себя как и национально, и социально ориентированные?

Отделить можно не по самоназваниям и предвыборным самопрезентациям, а исключительно по реальным действиям и предложениям, подкрепленным всей прежней репутацией.

Сделать в сфере ЖКХ то, что я описал выше, властям ничто не мешало и без этой моей статьи. И люди каждый день чувствовали бы эффект от этого, буквально, на своем кармане и, плюс, на своем доме, дворе. Но ведь ничего подобного не делают и не собираются делать. Значит, нет проблемы, как отличить в этом смысле своих от не своих.

Все, кто за продолжение нынешнего культивирования всякого рода паразитизма, кто, независимо от красивых предвыборных слов, на деле все эти годы систему уничтожающего страну и душащего людей тотального паразитизма укреплял — не свои. Никакой сложный оптический прибор, чтобы отличить своего (подлинно национально и социально ориентированного) от чужого, здесь не нужен.