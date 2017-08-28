Новости Украины и Новороссии 28 августа 2017

Бивис, Батхед, Сеня, Петя

Арсений вернулся, Ганапольский влюбился.



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МЧС ДНР: Каждый пожарный герой, всю жизнь на войне

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«Денег нет, заработать негде», — российский актер о том, зачем пошел добровольцем в «АТО» (ВИДЕО)

Бывший российский актер Анатолий Пашинин, засветившийся в нескольких фильмах и сериалах, рассказал, зачем поехал убивать мирных жителей Донбасса. Напомним, о том, что Пашинин около месяца назад отправился добровольцем в «АТО», ранее писала «Русская Весна». Читайте также: Бывший российский актер воюет в «АТО» на стороне Украины (ФОТО) По словам актера, он отправился воевать на Донбасс потому, что больше «ничем не мог помочь Украине». Оказывается, у переехавшего в «незалежную» в 2014 году актера нет денег. «Чем ты можешь помочь, если денег уже нет, а заработать негде?» — сокрушается актер. При этом Пашинин добавил, что «ловит кайф», воюя на Донбассе. «Я же здесь не выполняю долг, находясь с этими славными ребятами (боевиками Киева – прим. РВ). Я кайф ловлю», — говорит актер, который взял себе позывной «Дублер». Украинские СМИ уточняют, что сейчас Пашинин находится на передовой в составе 8-го отдельного батальона «украинской добровольческой армии “Аратта”». Читайте также: Прилепин дал совет актеру-перебежчику Пашинину, воюющему в «АТО»

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Донецк отпраздновал День шахтера и День города

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Киев «украл» запуск первого спутника Земли (ФОТО)

Всему миру давно известно, что древние украинцы выкопали Чёрное море, построили пирамиды — да и большая часть русских учёных, писателей и поэтов были украинцами. Теперь Украина решила напомнить миру, что именно она запустила первый спутник Земли. О том, что над космическими программами трудился весь Советский Союз (ненавистный нынешним властям «незалежной»), в Киеве скромно умолчали. Национальный банк Украины (НБУ) собирается во вторник, 29 августа, ввести в обращение памятную монету «60-летие запуска первого спутника Земли». Как сообщает пресс-служба НБУ, на аверсе монеты будет располагаться цветное стилизованное изображение планеты Земля, под ним — герб Украины, номинал, год и логотип Нацбанка. Реверс монеты украсит стилизованное изображение спутника Земли и размещена надпись: «60-летие запуска первого спутника Земли» на мове. Напомним, что над спутником работали учёные всего Советского Союза во главе с основоположником практической космонавтики С.П. Королёвым — М.В. Келдыш, М.К. Тихонравов, Н.С. Лидоренко, Г. Ю. Максимов, В.И. Лапко, Б.С. Чекунов, А.В. Бухтияров. Запуск осуществлялся с 5-го научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР «Тюра-Там», получившего впоследствии название космодром «Байконур». Читайте также: Вероятность распада Украины равна 97 процентам

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Киев заявил о моделировании изменений порядка въезда россиян

фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Украины опровергло информацию о том, что правительство страны разработало новый порядок пересечения госграницы для граждан Российской Федерации.

Как заявил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, которого цитирует украинское издание «Вести», на данный момент никаких изменений в правилах пересечения границы нет.

«Я не владею информацией о каких-либо изменениях в существующих правилах пересечения госграницы гражданами России – идет наработка и моделирование тех изменений, которые были заявлены секретарем СНБО и запланированы к введению с 1 января 2018 года», – передает РИА «Новости» слова Кирилича.

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День шахтера в Донецке

День шахтера-2017. Концерт в парке имени Щербакова.

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«Быдляку с Юго-Востока в свидомых вузах — не место»

На днях в интернете были обнародованы результаты «внешнего независимого оценивания» (украинского аналога ЕГЭ) в региональном разрезе. Данные — весьма любопытные.

Для начала нужно сказать пару слов о самой системе. Украинский выпускник может сейчас сдавать максимум 4 предмета. Причем, один из них обязателен для всех — это «украинский язык и литература». Кроме того, в принудительном порядке будущий абитуриент должен сдать либо историю Украины (без нее потом не попасть ни на какую социально-гуманитарную специальность), либо математику. Остальное — по выбору. По факту, у молодых людей, хорошо владеющих украинским языком и знающих историю Украины — есть серьезное преимущество при сдаче ВНО за счет «обязательности» этих предметов, а значит — и значительно более высокие, чем у сверстников, шансы попасть потом в университет или академию.

Как же сдавали два «самых главных» предмета в различных регионах Украины?

Во Львовской области высший балл по «мове и литературе» (от 180 до 200) набрали 22,25% выпускников. По истории Украины — 11,63%.

В Тернопольской области по «украинскому языку и литературе» от 180 до 200 баллов — у 15,56% школьников, по истории Украины — у 9,05%. В Ивано-Франковском регионе, результаты составляют соответственно 14,54% и 6,42%.

Итоговые данные из регионов Юго-Востока отличаются разительно.

Например, в переименованной ныне Днепропетровской области высшие баллы по украинскому языку и литературе смогли набрать только 10,26%, а по истории «незалежной» — 4,21%.

Очень похожи между собой результаты ВНО в Одесской, Николаевской и Херсонской областях: около 8% высших баллов по украинскому языку и литературе, и порядка 3% – по истории Украины.

Таким образом, на Юго-Востоке «национально-свидомые» дисциплины сдают в 3−4 раза хуже (если мы говорим о «высших» результатах), чем на Галичине. Причем, если говорить, например, о математике, то такой резкой региональной разницы в результатах сдачи ВНО нет. Здесь часть Юго-Восточных регионов (например, Харьковская область), напротив, — среди лидеров.

Почему у школьников Юго-Востока Украины образовался такой провал по гуманитарным дисциплинам?

Собственно, тут и размышлять не о чем. Как можно ставить в одинаковые условия носителей языка (или пусть даже диалекта или суржика, с учетом того, что «отдельный» статус «мовы» — весьма спорен) и тех, для кого он является чужим, и заставлять детей из русскоязычных семей соревноваться в знании украинского с теми, кто разговаривает на нем с буквально с пеленок?

Весьма похожая ситуация сложилась с историей Украины. Непропорционально большая часть теста 2017 года посвящена истории Галичины. Кроме того, в значительной части опросника речь идет о деятельности петлюровцев и украинских коллаборационистов, сотрудничавших с нацистами в годы Великой Отечественной войны. Тест также щедро сдобрен откровенной пропагандой и элементами «фолк-хистори», с наукой ничего общего не имеющими. Понятно, что правнуку львовского эсэсовца, взращенному на передающейся из поколения в поколение геббельсовской пропаганде, усваивать подобный материал куда легче, чем потомкам борцов с нацизмом из Одессы или Мариуполя…

Последствия же того, что дети с Юго-Востока сдают тесты по обязательным дисциплинам хуже, чем их сверстники с Западной Украины, — очевидны. По сугубо политическим причинам, шансы у «юнака» из Львова попасть в украинский вуз значительно выше, чем у абитуриента с Юга или Востока. И это на фоне того, что конкуренция за «бюджетные» места в университетах Украины в ближайшее время резко вырастет. Киевский режим планирует уже в текущем году урезать количество мест «госсаказа» в высших учебных заведениях на 17% и снизить количество обладателей стипендий с нынешних 40−45% сначала до 25%, а затем — и до 15%.

Наибольшие преимущества западноукраинские выпускники будут иметь при поступлении на юридические, исторические, журналистские, политологические, социологические факультеты. А, значит, именно они будут формировать в обозримом будущем общественное мнение, выводя на новый уровень неонацистскую пропаганду.

Никакой «внутренней» силы, способной эффективно защитить русских и русскоязычных детей, на Украине нет. Вариантом решение проблемы могло бы стать раскрытие перед потомками жителей исторической Новороссии дверей российских ВУЗов, но для этого нужна серьезная политическая воля. Проявится ли она — покажет время…

Святослав Князев

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