Думаю, что нет в России, да и за её пределами человека, который незнаком с детищем Кузнецова – его знаменитым ипликатором. А что мы знаем об этом человеке? Уже лет восемь в закладках компа храню статью, написанную о нём его бывшим коллегой…

Надо сказать, что написана она с юмором и местами – ненормативной лексикой. Хотела отредактировать, но решила, что «из песни слов не выкинешь». Воспользовалась «звёздочками».

Отдаю должное писательскому дару автора…

ИПЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА. ЗАПОЗДАЛЫЙ НЕКРОЛОГ

Не так давно в Интернете натолкнулся на — «В 2005 году во время эксперимента погиб Иван Иванович Кузнецов, изобретатель ипликатора Кузнецова».

«Не *** себе», — подумал я, — «его уже нет почти как 7 лет, а узнал про это только сейчас».

Наверно несправедливо, что об этом человеке так никто ничего и не написал.

Вы когда-нибудь слышали про ипликатор Кузнецова? Конечно, правильнее было бы назвать его «аппликатор», но Кузнецов умышленно изменил название, чтобы отделить свое изобретение от других аппликаторов. Это такая пластина с металлическими или пластмассовыми иглами, с помощью которой, по мнению самого Кузнецова, можно было вылечить абсолютно все заболевания. Даже рак и СПИД! Да-да, Иван Иванович так и написал в своей брошюре: «СПИД я не лечил, но вылечить могу». Для этого, по его словам, надо было выпить 2 литра молока, снять штаны, потом сесть на кастрюлю с кипящей водой в течение 15-ти минут хорошенько пропаривать яйца и ***. Женщины пропаривают влагалище. После этого взять пластину с металлическими швейными иглами, со всей силы прижать её к яйцам (или влагалищу) и держать, постепенно увеличивая давление в течение 30-ти минут. Процедуру следует повторять 3 раза в день, продолжительность лечения — один месяц. После этого можно пойти (если распаренные яйца не помешают при ходьбе) и сдать анализ. Если анализ всё ещё положительный, то курс лечения надо повторить.

Никакого образования, кроме школы, у Ивана Ивановича не было. Приехал он в Москву из Челябинска, а еще до этого жил в какой-то глухой деревне, где щи лаптем хлебал.

Поэтому в сущности, метод Кузнецова предельно прост, хотя и рациональное зерно в нем тоже присутствует. Если болит, например, плечо, то просто с силой прижмите иголки к больному месту. Затем делайте движения провоцирующие боль в плече, но иглы прижимайте с такой силой чтобы внутреннюю боль не чувствовать. Таким образом, мы разрываем болевое кольцо и сустав, не закрепощенный болью, совершает движения в полном объеме. Кроме этого прилив крови, также способствует восстановлению. Вполне достойный метод, но естественно, не панацея.

Но сам И.И., разумеется, так не считал. Он полагал, что человечеству, кроме его ипликатора ничего и не надо.

-Я весь шарик в иголки одену! – не раз заявлял он.

Мечтой Ивана Ивановича было создать игольчатый скафандр, чтобы с помощью вакуума прижать иглы ко всем участком тела. Ну, кроме глаз, разумеется. И эту мечту он осуществил.

Так получилось, что в 80-е годы я проработал с Иваном Ивановичем в одном медицинском кабинете почти целых 8 лет. Это было при Институте Физической Культуры (Сиреневый бульвар 4, легкоатлетический манеж, кабинет 106), где я работал массажистом, а Кузнецов лечил людей своими колючками. С первого же взгляда И.И. произвел на меня сильное впечатление. Это был пятидесяти с лишним лет мужик, смахивающий на бомжа. Волос у него было немного, но все они торчали куда попало. Вместо одной ноги был протез, поэтому он ходил всегда опираясь на клюку, а свободной рукой держал большой видавший виды облезлый портфель. Носил он вечно засаленный костюм, который не снимал даже тогда когда ложился спать. На шее всегда болтался вечнозеленый и грязный галстук-селёдка. Энергии у Ивана Ивановича было хоть отбавляй, спал максимум 4 часа и весь день был на ногах. Точнее на ноге.

Мылся он один раз в 6 месяцев, чтобы не смывать со своей кожи ценные микроэлементы. Стоило только где-нибудь появиться Ивану Ивановичу, как окружающий воздух тут же наполнялся запахами прокисшего жира. Мне это иногда помогало, так как я всегда безошибочно определял, был ли сегодня Иван Иванович на работе. Так как питался И.И. исключительно молочными продуктами, причем в прокисшем виде, то на батареях в нашем кабинете постоянно грелись его пакеты с кефиром и молоком. Обычно он делал так: добавлял в прокисшее молоко кусок масла и несколько ложек сахара, потом доливал кипяток и перемешивал все это грязной деревянной палочкой.

Один раз, еще в самом начале нашей совместной работы, И.И. уговорил меня попробовать эту смесь и, хотя я неплохо бегаю, до туалета в тот день добежать не успел.

ИВАН ИВАНОВИЧ И ЕГО ПРИХОЖАНЕ

Пациенты у Ивана Ивановича в подавляющем большинстве были слегка (некоторые и не слегка) при***нуты. Обычно прием проходил так. В дверь кто-то осторожно стучал. Я открывал и видел на пороге очередное ***.

-Скажите, пожалуйста, здесь принимает знаменитый целитель Иван Иванович Кузнецов?

-Да, проходите, пожалуйста. Иван Иванович к Вам посетитель!

Иван тут же шел встречать пациента. Несмотря на отсутствие ноги, передвигался он очень быстро. Если у него был другой клиент, то он, как правило, его бросал и устремлялся к новой жертве.

Вместо «здравствуйте» Иван говорил какую-нибудь фразу типа:

-Ох, наелся я сегодня до отрыжки!

Обычно новый клиент, увидев выросшего перед ним взъерошенного мужика с палкой, начинал что-то ошалело лепетать:

-Иван Иванович, я много лестного слышал о Вас, и мне бы очень хотелось попасть в Ваши руки. У меня заболевание….

Но договорить И.И. никому не давал:

-Снимайте штаны! – орал он своим каркающим голосом.

Как правило, зомбированный тут же выполнял команду, и И.И. немедленно хватал его за голую ж*** своей костистой пятерней.

-Ага, я так и знал! Попа холодная! Вот в чем причина ваших бед! Будем делать!

Далее без лишних разговоров клиент ставился раком, и Иван с силой прижимал к его заднице пластину с металлическими швейными иглами. Клиент начинал кряхтеть, но Ивана это только заводило и побуждало все сильнее и глубже вдавливать иглы. Он был сильным человеком и не позволял проявлять слабости другим, поэтому, как только на лице пациента появлялось жалкое выражение просьбы о пощаде, Иван немедленно пресекал это:

-Бег на месте! – командовал он и клиент, несмотря на то, что стоял раком и глаза вылезали из орбит, начинал послушно сучить ножками по полу.

А Иван Иванович в такие моменты был даже по-своему красив. Оставшиеся на его голове пучки волос стояли дыбом, вдохновенное изрезанное морщинами лицо было напряжено, капельки пота проступали на лбу, а остекленевшие глаза, как лучи лазера, резали ж*** пациента. Что-то неуловимое, распутинское было в нем.

Вообще ж*** была отправной точкой, с которой И.И. начинал почти любое лечение и уже потом, с трудом оторвавшись от красных ягодиц своей жертвы, переходил на другие части тела.

Помню, один пациент пожаловался на раздражение кожи спины, которое появилось после применения ипликатора.

— Надо сделать следующее, — сказал Иван Иванович и многозначительно замолчал.

Пациент, жалкого вида, недавно перенесший инсульт, с трудом вытащил из кармана пиджака блокнот и ручку. Вытаскивал левой рукой, так как правая была парализована. Приготовился записывать.

-Купи себе половник, — продолжил Иван Иванович.

Легкое удивление отразилось на болезненном лице пациента, но все же он накарябал в блокноте «купить половник».

-И?

-И чеши им себе спину, — с серьезным выражением лица произнес Иван Иванович, глядя куда-то вдаль, — половником очень удобно чесать спину.

Один из пациентов привел в кабинет свою жену, лет 35-и, сам же вежливо удалился.

-На что жалуетесь? – спросил её И.И.

-Видите ли, Иван Иванович, у меня остеомиелит. Был перелом большеберцовой кости, потом делали операцию, удаляли обломок. Но кость на ноге все равно гниет….

-Снимайте штаны! – проорал И.И.

В этот момент я подумал, а что может сделать И.И. со своими иголками при остеомиелите?

Но после стандартных экзекуций над задницей пациентки, Иван не спешил заняться её ногой.

-А Вы с кем живете? – спросил он.

-С мужем, с Володей, — промямлила она.

-Это тот, что Вас сюда привел?

-Ну да…

-Он Вам не подходит! – заорал И.И. и как ***нёт своей клюшкой по медицинскому шкафу. В ответ шкаф жалобно зазвенел пробирками.

-???

-Вам нужен другой, Вам нужен не такой! – настаивал И.И.

-А какой?

-Такой чтоб шейка матки сама на пенис натягивалась!

-???

— А что Вы удивляетесь? У Вас шейка матки на Володин пенис натягивается? А?

-Не-ет, не натягивается, — промычала потерявшая последние остатки воли женщина.

-Ну, вот видите! Поэтому и нога гниет!

-Из-за шейки матки???

-А Вы что хотели? Сейчас идите и подумайте, а я Вам другого мужика подыщу. А Володе тоже другую бабу найду!

Несчастная женщина, пришедшая в надежде вылечить остеомиелит, покидала наш кабинет с окровавленной ж*** и грустными мыслями о шейке матки.

Через полчаса выйдя из кабинета, я заметил, что женщина всё еще сидела в холле. Она тихо рыдала, а рядом, держась за голову двумя руками, сидел её муж Володя. Пока ещё муж…

А разрушитель семейных очагов, злодей Кузнецов И.И., сидел в это время в кресле и, причмокивая от удовольствия, пил прокисшее молоко.

И где только он только таких пациентов брал?

Приходил к нам, например, какой-то слоноподобный дядя, страдающий крайней степенью ожирения. Он сразу приходил без трусов. В широких штанах, но без трусов. Да они ему были и не нужны. В его многочисленных складках кожи х** всё равно бы никто не нашёл.

Любил к нам захаживать и некий Ашот. Сейчас, когда я живу в Уганде, мне совершенно очевидно, что многие обезьяны, обитающие здесь, проиграли бы Ашоту в шерстистости. Но мало того, что он с головы до ног весь был покрыт плотным и густым мехом, так ещё на кой-то ляд отпустил бороду с усами. Глядя на него, я всегда думал, что если голого Ашота посадить в вольер и дать ему банан, то ни у кого никаких вопросов не возникнет.

ИВАН ИВАНОВИЧ И ЕВРЕИ

Ходил ко мне на массаж, некий Георгий Рудольфович, который перед иммиграцией в Америку, решил улучшить свою форму. А форма была не очень. Но он мне нравился и в первую очередь тем, что роста был небольшого, жирноват и дрябл, а посему массировать его было не сложно. Ну и вообще неплохой дядька, в сущности, только немного заё**вал разговорами про евреев. И из всех его долгих рассуждений вытекало, что евреи люди очень хорошие и страдают только из-за того, что другие народы завидуют их уму и из этой зависти делают всякие гадости. Он говорил, я слушал.

Однажды мне пришлось предупредить Георгия Рудольфовича, что если во время массажа в наш кабинет зайдет странный и взъерошенный человек на протезе и с палкой, то пусть он не удивляется.

-А чем этот человек странен? – спросил Георгий Рудольфович.

— Ну, например, он может посоветовать Вам начать заниматься онанизмом.

Иван Иванович действительно всем советовал дрочить. Причем чем больше, тем лучше! По его словам, онанизм хорошо развивает фантазию и воображение, а кроме этого помогает найти партнера для совместной жизни.

Представляешь, например, некую Ольгу и дрочишь, но чувствуешь, что что-то не то. Не твоя, значит Ольга, не твоя… Ну и так далее Ира, Маша, Света, Лена…. Всё не то! Но как только представил Веру, так сразу и кончил. Ага, вот оно где твое счастье! Беги скорее к Верке и сватайся!

-Ну, про онанизм пусть говорит сколько угодно, — сказал Георгий Рудольфович, — я только не люблю, когда евреев ругают.

Так как И.И. ранее не был уличен мной в антисемитизме, то я пообещал, что ругать евреев он не будет.

Через какое-то время дверь распахнулась и, обдав нас запахом прокисшего жира, в кабинет ворвался Иван Иванович. Он держал в руках пакет с молоком, и ни на что не глядя, сразу устремился к окну. Вскрыл пакет и отхлебнул.

— Диверсия в стране, диверсия, — прокаркал он, — уже молоко разбавлять начали

-А кто же его разбавляет? – спросил любопытный Георгий Рудольфович.

-Кто-кто? Все они, жиды поганые!

-Ах, вот оно в чем дело! – протянул Георгий Рудольфович.

Тут И.И внимательно посмотрел на него:

-Ага! А я вижу вы жидок!

-Я еврей, — гордо парировал, лежащий в одних плавках, Георгий Рудольфович.

И.И. приблизился к нему, грозно потрясая палкой:

-Ваша нация хулиганит, ой как хулиганит!

-А что же такого моя нация делает? — спросил Георгий Рудольфович.

-Вы, жиды, тихо бздите, да вонька несет!

Серьёзное заявление. Что на него можно ответить?

Иван Иванович продолжал что-то орать про жидов и размахивал клюшкой. Я немного побаивался, что он е**нёт этой клюшкой голого Георгия Рудольфовича и тем самым лишит меня выгодного клиента. Сам же Георгий Рудольфович только отвечал короткими репликами и внешне держался совершенно спокойно. Но, увы, ж*** дряблая, а нервы-то не железные и в какой-то момент Георгий Рудольфович подпустил шептуна. В сущности, он этим только подтвердил слова Ивана Ивановича о том, что евреи бздять тихо.

Запахи сиониста и антисемита смешались в удушливый коктейль, от которого щипало глаза.

ИВАН ИВАНОВИЧ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ

Как заслуженный изобретатель Иван Иванович получил квартиру в Москве на Большой Черкизовской д.20, это башня напротив кинотеатра Севастополь. Специально выпросил для себя самый верхний 28-й этаж, чтобы быть ближе к космосу. Он даже поселил у себя в квартире полоумного художника, который контактировал с инопланетянами и даже побывал на какой-то звезде. Иван Иванович был убежден, что инопланетяне рано или поздно заинтересуются его изобретением и войдут с ним в контакт, чтобы распространить его учение по всей Вселенной.

Как-то раз выпив, мы с приятелем решили пошутить и позвонили И.И. домой:

-И-ван И-ван-ов-вич Куз-нец-ов? – спросил мой приятель. Чтобы придать голосу металлический оттенок, он надел на голову ведро.

-Да, слушаю вас, — прокаркал Иван Иванович.

-Я зна-ю, что Вы хо-ти-те с на-ми встре-тить-ся

-А кто вы, кто вы???

-Мы при-ле-те-ли из соз-вез-ди-я Ле-бе-дя

-Да, я слушаю вас, — голос И.И. стал вежливее.

-Вклю-чи-те в 3 ча-са но-чи те-ле-ви-зор, для вас бу-дет важ-ное со-об-ще-ни-е.

Может быть, это было немного жестоко, так как я нисколько не сомневаюсь, что после этого И.И. просидел всю ночь у телевизора в ожидании таинственного сообщения. Вообще сначала мы хотели ему сказать, чтобы он прыгнул с балкона, а мы на летающей тарелке его подхватим, но испугались, что все сойдет за чистую монету и изобретатель разобьется.

Ведь прошла же до этого другая шутка. Как-то мы раздобыли конверт с иностранной маркой и вложили туда письмо следующего содержания:

«Уважаемый Иван Иванович!

Нобелевский Комитет решил выдвинуть Вас в качестве кандидата на получение Нобелевской Премии этого года. Пожалуйста, пришлите подтверждение Вашего участия, заверенное по месту жительства»

Подпись: По поручению Нобелевского Комитета король Швеции Карл Густав

Ответное письмо, которое послал И.И. в «Нобелевский комитет» выглядело примерно так:

«Уважаемые Карл и Густав!

Я, Кузнецов Иван Иванович, изобретатель ипликатора, проживающий по адресу Москва, Большая Черкизовская 20, согласен стать лауреатом Нобелевской Премии»

После этого следовали подписи самого Кузнецова и начальника ЖЭКа. Венчала всё это печать: «Жилищно-Эксплуатационная Контора, номер 5»

Думаю, что в ЖЭКе немного ох**ли когда удостоверяли этот «документ»

Письмо было послано в Швецию, но вскоре после этого я уволился из института и не знаю что подумал Иван Иванович когда не получил ответа. Наверно решил, что жиды перехватили его. А может это инопланетяне посчитали, что наш мир еще не созрел для таких опережающих время изобретений и притормозили процесс? А может среди инопланетян тоже есть жиды???

Но теперь это так и останется для меня тайной. Впрочем, как и многое другое. Ивана Ивановича больше нет! Кто теперь откроет нам глаза? Так и будем блуждать в потемках….

Чтобы уточнить, как именно погиб Иван Иванович, я списался с Валерием Николаевичем Пуковым, который работал вместе с ним последние годы.

Вот что Пуков мне ответил: «Иван Иванович очень хотел сделать вакуумный скафандр на все тело. Нашел человека, который спонсировал деньгами разработку и изготовление этого вакуумного скафандра. При первом испытании на себе он почувствовал боль в сердце. Решил сделать сразу же еще второй цикл. Боль в сердце не ушла. Он стал продолжать вакуум. На пятой процедуре он погиб. В это время с ним был его внук. Иван Иванович не учел, что у человека часть лимфы попадает в венозную кровь. При вакуумной процедуре на все тело в кровь попадает много лимфы, поэтому сердцу тяжело. Надо было ему остановиться после первой процедуры. Я в своей практике применяю вакуум только на небольшую часть тела. Если появляется боль в сердце, процедура эта прекращается. Также в последние годы работы Ивана Ивановича начали проявляться недостатки его методики. Его уволили»

Вот, такой, ***, финал. Но Иван Иванович все-таки осуществил свою мечту – он сделал вакуумный игольчатый скафандр. И этот скафандр, наконец, помог ему улететь из этой жизни на встречу с инопланетянами.

Спи спокойно дорогой Иван Иванович! Твое дело не пропадет, так как оно уже пропало! Пусть же земля будет тебе самым колючим ипликатором!

Источник: http://ugandan.livejournal.com

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С одной стороны — статья "заслуживает" раздела ЮМОР. Но с другой — несомненный талант, при всех странностях судьбы — человек положил на алтарь науки и своего изобретения собственную жизнь. И не только… Оказывается, из-за своего изобретения он пережил личную трагедию — гибель супруги. Вот что прочла об этом в интернете.

ЛИЧНАЯ ТРАГЕДИЯ

Огромная востребованность аппликатора стала причиной семейной трагедии Ивана Ивановича. Определенные личности, желая завладеть патентом на данное изобретение, настаивали на его продаже, постоянно угрожали и в итоге выкрали супругу Кузнецова, требуя патент в обмен на ее свободу. Развязка оказалась трагической: женщину убили. Кузнецов тяжело переживал случившееся, но продолжал кропотливо работать над делом всей своей жизни. В последние дни он занимался разработкой костюма, оснащенного с внутренней стороны иголками. При надевании из него откачивался воздух, и иголки впивались в тело человека. В процессе очередного испытания над таким устройством у Кузнецова остановилось сердце. Шел 2005 год.

https://www.syl.ru/article/310495/applikator-kuznetsova-vred-i-polza-izvestnogo-massajera

Источник: slavyanskaya-kultura.ru