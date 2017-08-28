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ИОАГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ – КОМПОЗИТОР И БОГОСЛОВ

09:23. 28 августа 2017 Просмотров - 166 Один комментарий Опубликовал:

Источник: nashaplaneta.su

Метки: фильмы и видео
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Один комментарий»

  • 2293 1664
    любопытный 28 августа 2017 в 9:51 Ссылка Пометить
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    Бах это не тот человек, каким его нам представляют, это человек, который перечеркнул у людей Духовное развитие. Да Баха люди прислушивались к природным звукам и пели и музыка была не гармоничная, а скорее похожа на белый шум, что позволяло войти в гармонию с природой и левитировать. И это часто происходило, когда люди по настоящему с чистым сердцем молились, но папе римскому это не нравилось и он дал задание Баху придумать другую музыку. От этого остались название -13 гармоничных симфоний.
    Вот такнас подсадили на музыкальный наркотик.

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