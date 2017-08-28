ИОАГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ – КОМПОЗИТОР И БОГОСЛОВ
09:23. 28 августа 2017 Просмотров - 166 Один комментарий Опубликовал: brahman
Источник: nashaplaneta.su
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Забытая реальность
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Бах это не тот человек, каким его нам представляют, это человек, который перечеркнул у людей Духовное развитие. Да Баха люди прислушивались к природным звукам и пели и музыка была не гармоничная, а скорее похожа на белый шум, что позволяло войти в гармонию с природой и левитировать. И это часто происходило, когда люди по настоящему с чистым сердцем молились, но папе римскому это не нравилось и он дал задание Баху придумать другую музыку. От этого остались название -13 гармоничных симфоний.
Вот такнас подсадили на музыкальный наркотик.