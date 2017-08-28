ИОАГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ – КОМПОЗИТОР И БОГОСЛОВ

Его имя стало нарицательным. Его сайт в Интернет посетили миллионы людей. Его жизнь в США протекает при сильно затрудненных личных обстоятельствах. В Москве вышла его книга "Еврейский вопрос глазами американца". По этому поводу он посетил Москву, где ...