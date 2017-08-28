Будущий солдат русской армии: невидим и стреляет, не целясь

Завершающийся Международный военно-технический форум «Армия-2017» потряс публику несколькими невероятными разработками.

Солдат невидим. В прицел он не смотрит, стреляет так. Но — попадает. При этом на плечах у него — центнер груза.

Радом с солдатом — бронемашина с пушкой. Ну что значит — рядом? В радиусе до километра. Машина пустая. Но стреляет. Сама. Когда увидит образ цели, заложенный в её памяти.

Солдат может ею управлять — по радио или по оптоволоконному кабелю. А может — не управлять. Пока не кончится аккумулятор — сутки — пушка будет находить цели и отправлять в них 30-мм снаряд. Неотвратимый, как сама смерть.

Война будущего?

В каком-то смысле. Потому что это будущее уже показано, что называется, в металле. На выставке, сопровождающей Международный военно-технический форум «Армия-2017».

Экспонат АО «ЦНИИТОЧМАШ» из города Климовск Московской области под названием «Защитник будущего» публика уже успела определить как «самый футуристический». Это, собственно, набор боевой экипировки солдата. Или, по словам главного конструктора предприятия по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих Олега Фаустова, «концептуальная модель комплекта боевой экипировки военнослужащего, которая включает в себя набор элементов, необходимых обычному бойцу для выполнения любых поставленных задач на поле боя в недалёком будущем».

За этой формулировкой кроется следующее.

Высоко совершенная защита от пуль и осколков. Броня, иными словами. Противоминная обувь. Особый «интеллектуальный» шлем с многообразной электронной начинкой. То есть приборы связи и управления, датчики состояния солдата, отображения сигналов от прицельных устройств и многое другое.

В результате, по словам Фаустова, «такой шлем позволит бойцу управлять оружием, не смотря в прицел. Солдат сможет очень точно стрелять из любого укрытия, не рискуя при этом получить ранение от огня противника».

Наконец, это экзоскелет, который позволит переносить груз весом более 100 килограммов. При этом солдат не должен терять манёвренности на поле боя. И не уставать. Причём важная особенность — не усиление собственно движения мышц человека, а действия экзоскелета с применением технологии нейроуправления. Некоторые сравнивают это с движением «силой мысли», но это не совсем так. Скорее, это улавливание нервных импульсов, которые мозг отправляет в мышцы. То есть не надо думать, куда и как двинуться — экзоскелет всё понимает сам.



Презентация одежды и экипировки, разработанной концерном «Калашников». Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Солдат-невидимка, пушка-неубивайка

Другую приспособу показал на выставке концерн «Калашников». Здесь директор концерна по специальным проектам и экипировке и снаряжению Михаил Ярин представил комплект снаряжения спецназа для выполнения задач в различных климатических зонах.

Это, в общем, куртка, рубаха и штаны, но сделанные с учётом замечаний по прежним моделям, очень прочные, защищающие от ветра, влаги, грязи и проч. Ещё одна особенность — комплект невидим. Нет, шпиону в нём в Генштаб не пробраться, как и мальчишке в женскую раздевалку, ибо его не замечают только приборы ночного видения. Но на поле боя уже и такая невидимость — благо громадное, в частности, для снайперов.

Для которых также «Калашников» предлагает новый девайс — усовершенствованную винтовку. Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), в принципе, продолжает концепцию легендарной «эсвэдэшки» — снайперской винтовки Драгунова (СВД), но обладает большей точностью, эргономичностью, что немаловажно, неприхотливостью. Изделие можно отрегулировать под антропометрические данные бойца и под разную экипировку.

А вот понятие пушка-неубивайка (не «не убивай-ка», а как раз наоборот) можно применить к дистанционно-управляемому боевому модулю с автоматической 30 мм пушкой на базе бронированной разведывательно-штурмовой машины. Эта машина создана в Военно-промышленной компании (ВПК) на базе «Тигра» и предназначена для огневой поддержки спецназовцев, проводящих контртеррористическую операцию.

У орудия две особенности. Во-первых, ему не нужен оператор-наводчик. Точнее, он не нужен у прицела. Он может лежать за укрытием в стороне и управлять орудием по оптико-волоконному кабелю или радиосигналом. А во-вторых, наводчик вообще может пойти покурить или даже поспать: в программное обеспечение орудия можно заложить «образ цели», после чего оно само будет искать цель в секторе обзора и при обнаружении тут же поражать. При условии, что машина хорошо укрыта, а в «образы цели» заложено достаточно злодейских объектов, то добраться до неё с мстительными намерениями и покарать будет весьма непросто. И в таком режиме орудие может воевать в течение суток, пока есть заряд в аккумуляторе.

СВЧ Самозарядная винтовка СВЧ. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

«Эту способность современной боевой техники конструкторы называют „управлением по нейросетям”, — прокомментировал Царьграду известный точностью своей аналитики российский военный эксперт Виктор Литовкин. — Такое свойство есть у боеголовки ракеты „Искандер”. Та, имея „образ цели”, за несколько сотен километров способна найти и поразить заданный объект. Даже если он тщательно замаскирован. Но то, что теперь 30-мм пушка умеет делато то же, что очень сложная 500-килограммовая боеголовка, для меня это сюрприз. Да, приятный, потому что это признак опережающего развития отечественной боевой техники».



БАС Боевая автоматизированная система БАС-01 БМ, разработанная концерном «Калашников». Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Форум-чемпион

«Армия-2017» — всего лишь третье по счёту подобное мероприятие. Но уже сегодня специалисты называют его одной из ведущих мировых выставочных площадок в области вооружений. В его работе участвуют 1209 предприятий, конструкторских бюро, институтов, которые в общей сложности представили более 18,5 тысяч разработок и технологических новинок в оборонной сфере. Они развёрнуты на более чем 40 тематических экспозициях. Общая площадь выставки превысила 300 тысяч квадратных метров.

Кроме русских предприятий и организаций, на форуме свои разработки представили 79 иностранных предприятий из 14 стран, а всего сюда приехали делегации из 114 государств. Из них в 20 случаях эти делегации возглавляют руководители оборонных ведомств соответствующих стран.

Только за первые два дня работы, то есть ещё в режиме «не для публики», во время строго деловой программы — форум посетили 105 тысяч человек.

А по информации, обнародованной Департаментом информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, только за период работы деловой программы форума Министерство подписало 23 государственных контракта на сумму свыше 170 мрлд рублей с 17 предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Как подчеркнул замминистра обороны Юрий Борисов, в результате выполнения этих контрактов в Вооружённые Силы будет поставлено более 600 и проведен ремонт с модернизацией свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Но что от этого простым людям? Как любит говорить наша либеральная «оппозиция», лучше бы увеличили пенсии старушкам, школы да больницы построили.

Не будем напоминать, что ровно то же делали Муаммар Каддафи и Саддам Хусейн. И где сейчас они — вместе со школами и больницами, превращёнными в руины? Просто попросим ответить на это военного аналитика Виктора Литовкина.

«Простым людям? — переспросил он. — Ответ прост. Во-первых, они, налогоплательщики, на таких выставках могут убедиться, что деньги, которые они заработали нелёгким трудом, не пропали зря, а пошли на благое дело — на выполнение Государственного оборонного заказа, выразившегося в представленных на форуме изделиях.

Во-вторых, людям нужно это видеть, чтобы воочию убедиться, что их жизнь и труд, мирное небо над головой, благополучие их семей надежно защищены.

В том числе и этой боевой техникой, и военными, что ею умеют пользоваться».

Цыганов Александр

Царьград

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