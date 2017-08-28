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Артефакты истории. Следы арктической прародины на Кольском полуострове.

09:21. 28 августа 2017 Просмотров - 377 Один комментарий Опубликовал:
Оригинал взят у michael101063
Следы Гипербореи на Кольском полуострове

Долгие  годы  мировая  "элитка"  и  ее  хозяева,  используя  ортодоксальную  науку  как  инструмент  манипулирования  сознанием  людей,   скрывала  от  человечества  его  подлинную  историю.   Для  этой  цели  уничтожались  древние  письменные  источники,  которые  подменялись  фальсифицированными  подделками  и  игнорировались  многочисленные артефакты,  в  том  числе  и  древние  мегалитические  сооружения,  особенно  относящиеся  к  культуре  Арктиды (Гипербореи).

Одним  из  таких  уливительных  артефактов  являются находки,   сделаные  в  1922  году  на  Кольском полуострове  в  районе  Сейдозера  группой  А.Барченко,  в  состав  которой  входили  серьезные  ученые.   Здесь  были  обнаружены  мегалитические  сооружения  и  другие  следы  древней  арктической  цивилизации.  Вот,  например,  что  писал  в  своем  дненике  один  из  участников  этой  экспедиции  -  астрофизик  А.Кондиайн:

Следы Гипербореи на Кольском полуострове

"На  белом,  как  бы  расчищенном  фоне  выделяется  гигантская  фигура,   напоминающая  темными  своими  контурами  человека.   Мотовская  губа  поразительно,  грандиозно  красива.    Надо  себе  представить  узкий  коридор  версты  две-три  шириной,  ограниченной  справа  и  слева  гигантскими  отвесными  скалами  до  одной  версты  высоты.    Кругом  горы.  Осень  разукрасила  склоны  вперемежку  кущами  берез,  осин  и  ольх.  Вдали  раскинуты  ущелья,   среди  которых  находится  Сейдозеро.

Следы Гипербореи на Кольском полуострове

В  одном  из  ущелий  мы  увидели  загадочную  вещь.   Рядом со  снегом  там  и  сям  пятнами,   лежащими  на  склонах  ущелья,  виднелась  желтовато-белая  колонна  вроде  гигантской  свечи,  а  рядом  с  ней  кубический  камень.   На  другой  стороне  горы  выднелась  гигантская  пещера  на  высоте  саженей  200,  а  рядом  нечто  вроде  склепа.  Очертания  "Старика"  четко  выделялись  на  белом  плафоне  горы.

Следы Гипербореи на Кольском полуострове

К  озеру  через  Тайболу  ведет роскошная  тропа.   Вернее,  широкая  проезжая  дорога;   кажется  даже,   что она  мощеная.    В  конце  дороги  находится  небольшое  возвышение.   Все  говорит  о  том,  что    глубокую  древность  роща  была  заповедной,   и  возвышение  в  конце  дороги служило  как бы  алтарем-жертвенником  перед  "Стариком".

Следы Гипербореи на Кольском полуострове

Однако,  вместо  того,  чтобы  сделать  эти  открытия  всеобщим  достоянием,  все  участники  экспедиции  были  уничтожены  НКВД,   Экспедиция  В.Демина,  побывавшая  в этих  местах  в  1997  году,  подтвердила  наличие  здесь  целого  древнего  города,  некогда  обнесенного  циклопическими  каменными  стенами  и  имевшего  свою  обсерватерию.

Следы Гипербореи на Кольском полуострове

А  вот  как  комментирует  все  эти  находки  российский  путешественник,  биолог,  антрополог  Г.Сидоров:   "Находка  на  Кольском  полуострове  переворачивает  традиционное  представление  об  истории  земной  цивилизации.  И  что  же?   И  Барченко,  и  его  соратники  уничтожаются,  гибнут  и  их  дневники,  и  книга  А.Барченко,   написанная  им  для  России перед  расстрелом.

Следы Гипербореи на Кольском полуострове

Обрубаются  все  нити,  ведущие  к  находке.   Кроме  того,  под  разными  предлогами  части  НКВД  занимаются  "прочесыванием"  костромских,  брянских,  вятских  лесов  и  лесов  севера  России.   Который  раз  власти  пытаются  нащупать  хранителей  сокровенного.   Конечно,  злодеяние  можно  свалить  на  коммунистов  -  сейчас  это  стало  модным.  

Следы Гипербореи на Кольском полуострове

Но  тогда  почему  от  этой  находке  умалчивает  и  свободная  демократическая  наука,   ведь  в  1997  году руины  у  Сейдозера  посетила  экспедиция  В.Н.Демина?   И  все  подтвердилось  -  следы  древней  цивилизации  налицо,   но  официальные  научные  круги  не  торопятся.   Очевидно,  обдумывается  опровержение  находки,  она  ведь  никак  не  вписывается  в    семитское  представление  о  развитии  земной  цивилизации.  Что  с  этой  находкой  будут  делать,   время покажет.

Следы Гипербореи на Кольском полуострове

Ясно  одно:  город,  найденный  А.В.Барченко  и  В.Н.Деминым,  древнее  всех  цивилизаций  Азии  и  Африки,   ведь  он  был  погребен  когда-то  ледником,  а  ледник  на  Кольском  полуострове  только  растаял  10-12 тысяч  лет  до  н.э.  

Следы Гипербореи на Кольском полуострове

Но  пусть  специалисты  по  уничтожению  древних знаний  о  Гиперборее  не  мечтают  о  захоронении  находки  Барченко  и  Демина,   им  слишком  многое  придется  и  забывать,   и  хоронить.   Дело в  том,  что  руины  гиерборейского  города,   открытого  Барченко  -  только начало;  за  этим  последуют  и  другие  открытия".

Следы Гипербореи на Кольском полуострове

Находка,  сделанная  экспедициями  А.Барченко и  В.Демина  как  ничто  лучше  подтверждает  древнегреческие  мифы  о  легендарной  арктической стране,  находящейся  "за Бореем",  а  также  мифы  многих  других  народов  белой  расы  о  своей  арктической  прародине.    И  это  лишнее  доказательство  тому,  что  древние  сказания  и  мифы  не  врут,  а откровенно врут  нам в глаза прикормленные  "элиткой"  ортодоксальные  ученые-историки,  выполняющие  заказ  своих  хозяев  по  сокрытию  и  дискредитации  древних  знаний  и  нашей  настоящей  истории.

michael101063 ©

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: артефакты, древние цивилизации
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Один комментарий»

  • 654 442
    Oleg 28 августа 2017 в 10:44 Ссылка Пометить
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    На Кузовском острове был обнаружен древний золотой гребень с изображением дельфинов. Вот это артефакт. Но где он? Где надписи на камнях?

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