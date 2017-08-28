Артефакты истории. Следы арктической прародины на Кольском полуострове.
09:21. 28 августа 2017 Просмотров - 377 Один комментарий Опубликовал: brahman
Оригинал взят у michael101063
Долгие годы мировая "элитка" и ее хозяева, используя ортодоксальную науку как инструмент манипулирования сознанием людей, скрывала от человечества его подлинную историю. Для этой цели уничтожались древние письменные источники, которые подменялись фальсифицированными подделками и игнорировались многочисленные артефакты, в том числе и древние мегалитические сооружения, особенно относящиеся к культуре Арктиды (Гипербореи).
Одним из таких уливительных артефактов являются находки, сделаные в 1922 году на Кольском полуострове в районе Сейдозера группой А.Барченко, в состав которой входили серьезные ученые. Здесь были обнаружены мегалитические сооружения и другие следы древней арктической цивилизации. Вот, например, что писал в своем дненике один из участников этой экспедиции - астрофизик А.Кондиайн:
"На белом, как бы расчищенном фоне выделяется гигантская фигура, напоминающая темными своими контурами человека. Мотовская губа поразительно, грандиозно красива. Надо себе представить узкий коридор версты две-три шириной, ограниченной справа и слева гигантскими отвесными скалами до одной версты высоты. Кругом горы. Осень разукрасила склоны вперемежку кущами берез, осин и ольх. Вдали раскинуты ущелья, среди которых находится Сейдозеро.
В одном из ущелий мы увидели загадочную вещь. Рядом со снегом там и сям пятнами, лежащими на склонах ущелья, виднелась желтовато-белая колонна вроде гигантской свечи, а рядом с ней кубический камень. На другой стороне горы выднелась гигантская пещера на высоте саженей 200, а рядом нечто вроде склепа. Очертания "Старика" четко выделялись на белом плафоне горы.
К озеру через Тайболу ведет роскошная тропа. Вернее, широкая проезжая дорога; кажется даже, что она мощеная. В конце дороги находится небольшое возвышение. Все говорит о том, что глубокую древность роща была заповедной, и возвышение в конце дороги служило как бы алтарем-жертвенником перед "Стариком".
Однако, вместо того, чтобы сделать эти открытия всеобщим достоянием, все участники экспедиции были уничтожены НКВД, Экспедиция В.Демина, побывавшая в этих местах в 1997 году, подтвердила наличие здесь целого древнего города, некогда обнесенного циклопическими каменными стенами и имевшего свою обсерватерию.
А вот как комментирует все эти находки российский путешественник, биолог, антрополог Г.Сидоров: "Находка на Кольском полуострове переворачивает традиционное представление об истории земной цивилизации. И что же? И Барченко, и его соратники уничтожаются, гибнут и их дневники, и книга А.Барченко, написанная им для России перед расстрелом.
Обрубаются все нити, ведущие к находке. Кроме того, под разными предлогами части НКВД занимаются "прочесыванием" костромских, брянских, вятских лесов и лесов севера России. Который раз власти пытаются нащупать хранителей сокровенного. Конечно, злодеяние можно свалить на коммунистов - сейчас это стало модным.
Но тогда почему от этой находке умалчивает и свободная демократическая наука, ведь в 1997 году руины у Сейдозера посетила экспедиция В.Н.Демина? И все подтвердилось - следы древней цивилизации налицо, но официальные научные круги не торопятся. Очевидно, обдумывается опровержение находки, она ведь никак не вписывается в семитское представление о развитии земной цивилизации. Что с этой находкой будут делать, время покажет.
Ясно одно: город, найденный А.В.Барченко и В.Н.Деминым, древнее всех цивилизаций Азии и Африки, ведь он был погребен когда-то ледником, а ледник на Кольском полуострове только растаял 10-12 тысяч лет до н.э.
Но пусть специалисты по уничтожению древних знаний о Гиперборее не мечтают о захоронении находки Барченко и Демина, им слишком многое придется и забывать, и хоронить. Дело в том, что руины гиерборейского города, открытого Барченко - только начало; за этим последуют и другие открытия".
Находка, сделанная экспедициями А.Барченко и В.Демина как ничто лучше подтверждает древнегреческие мифы о легендарной арктической стране, находящейся "за Бореем", а также мифы многих других народов белой расы о своей арктической прародине. И это лишнее доказательство тому, что древние сказания и мифы не врут, а откровенно врут нам в глаза прикормленные "элиткой" ортодоксальные ученые-историки, выполняющие заказ своих хозяев по сокрытию и дискредитации древних знаний и нашей настоящей истории.
michael101063 ©
Долгие годы мировая "элитка" и ее хозяева, используя ортодоксальную науку как инструмент манипулирования сознанием людей, скрывала от человечества его подлинную историю. Для этой цели уничтожались древние письменные источники, которые подменялись фальсифицированными подделками и игнорировались многочисленные артефакты, в том числе и древние мегалитические сооружения, особенно относящиеся к культуре Арктиды (Гипербореи).
Одним из таких уливительных артефактов являются находки, сделаные в 1922 году на Кольском полуострове в районе Сейдозера группой А.Барченко, в состав которой входили серьезные ученые. Здесь были обнаружены мегалитические сооружения и другие следы древней арктической цивилизации. Вот, например, что писал в своем дненике один из участников этой экспедиции - астрофизик А.Кондиайн:
"На белом, как бы расчищенном фоне выделяется гигантская фигура, напоминающая темными своими контурами человека. Мотовская губа поразительно, грандиозно красива. Надо себе представить узкий коридор версты две-три шириной, ограниченной справа и слева гигантскими отвесными скалами до одной версты высоты. Кругом горы. Осень разукрасила склоны вперемежку кущами берез, осин и ольх. Вдали раскинуты ущелья, среди которых находится Сейдозеро.
В одном из ущелий мы увидели загадочную вещь. Рядом со снегом там и сям пятнами, лежащими на склонах ущелья, виднелась желтовато-белая колонна вроде гигантской свечи, а рядом с ней кубический камень. На другой стороне горы выднелась гигантская пещера на высоте саженей 200, а рядом нечто вроде склепа. Очертания "Старика" четко выделялись на белом плафоне горы.
К озеру через Тайболу ведет роскошная тропа. Вернее, широкая проезжая дорога; кажется даже, что она мощеная. В конце дороги находится небольшое возвышение. Все говорит о том, что глубокую древность роща была заповедной, и возвышение в конце дороги служило как бы алтарем-жертвенником перед "Стариком".
Однако, вместо того, чтобы сделать эти открытия всеобщим достоянием, все участники экспедиции были уничтожены НКВД, Экспедиция В.Демина, побывавшая в этих местах в 1997 году, подтвердила наличие здесь целого древнего города, некогда обнесенного циклопическими каменными стенами и имевшего свою обсерватерию.
А вот как комментирует все эти находки российский путешественник, биолог, антрополог Г.Сидоров: "Находка на Кольском полуострове переворачивает традиционное представление об истории земной цивилизации. И что же? И Барченко, и его соратники уничтожаются, гибнут и их дневники, и книга А.Барченко, написанная им для России перед расстрелом.
Обрубаются все нити, ведущие к находке. Кроме того, под разными предлогами части НКВД занимаются "прочесыванием" костромских, брянских, вятских лесов и лесов севера России. Который раз власти пытаются нащупать хранителей сокровенного. Конечно, злодеяние можно свалить на коммунистов - сейчас это стало модным.
Но тогда почему от этой находке умалчивает и свободная демократическая наука, ведь в 1997 году руины у Сейдозера посетила экспедиция В.Н.Демина? И все подтвердилось - следы древней цивилизации налицо, но официальные научные круги не торопятся. Очевидно, обдумывается опровержение находки, она ведь никак не вписывается в семитское представление о развитии земной цивилизации. Что с этой находкой будут делать, время покажет.
Ясно одно: город, найденный А.В.Барченко и В.Н.Деминым, древнее всех цивилизаций Азии и Африки, ведь он был погребен когда-то ледником, а ледник на Кольском полуострове только растаял 10-12 тысяч лет до н.э.
Но пусть специалисты по уничтожению древних знаний о Гиперборее не мечтают о захоронении находки Барченко и Демина, им слишком многое придется и забывать, и хоронить. Дело в том, что руины гиерборейского города, открытого Барченко - только начало; за этим последуют и другие открытия".
Находка, сделанная экспедициями А.Барченко и В.Демина как ничто лучше подтверждает древнегреческие мифы о легендарной арктической стране, находящейся "за Бореем", а также мифы многих других народов белой расы о своей арктической прародине. И это лишнее доказательство тому, что древние сказания и мифы не врут, а откровенно врут нам в глаза прикормленные "элиткой" ортодоксальные ученые-историки, выполняющие заказ своих хозяев по сокрытию и дискредитации древних знаний и нашей настоящей истории.
michael101063 ©
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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На Кузовском острове был обнаружен древний золотой гребень с изображением дельфинов. Вот это артефакт. Но где он? Где надписи на камнях?