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81 год супружеского счастья.

20:22. 28 августа 2017 Просмотров - 115 Нет комментариев Опубликовал:



100-летний Сян Юншань и 101-летняя У Сиань поженились 81 год назад и с тех пор не расставались ни на день, деля все горести и радости. Супружеская чета живет в уезде Фэнцзе Чунцина.

У Сиань нелегко развеселить, однако, слушая шутки Сян Юншаня, она всякий раз не может удержаться от смеха. У Сиань крепкая и энергичная, но плохо слышит, поэтому муж выполняет для нее роль «микрофона». Сян Юншань же обладает острым слухом и зрением, но с трудом передвигается, поэтому жена стала для него «дополнительной тростью». «Мой старик всегда добр и заботлив ко мне, и я очень счастлива», — говорит У Сиань.

Сегодня в Китае отмечают традиционный праздник «Цисицзе», еще называемый китайским днем влюбленных, который празднуется в 7-й день 7-го месяца по лунному календарю.

Источник: nashaplaneta.su

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