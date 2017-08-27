В России ничего не производится? Вы сильно ошибаетесь (Время-вперёд! #258)

Как часто вам приходится слышать рассказы о том, что в России не производится ничего кроме нефти и газа? Нам – постоянно. Именно поэтому в этом выпуске мы уделим особое внимание производственным новостям. И это – новости лишь за одну неделю.



Полный текст выпуска и ссылки на источники здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…



Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/YPhlC1F_MCo



Ролик о электромобилях: https://www.youtube.com/watch?v=PE3b6…



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Источник: www.youtube.com