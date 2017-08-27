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В России ничего не производится? Вы сильно ошибаетесь (Время-вперёд! #258)

20:31. 27 августа 2017 Просмотров - 149 Один комментарий Опубликовал:

Как часто вам приходится слышать рассказы о том, что в России не производится ничего кроме нефти и газа? Нам – постоянно. Именно поэтому в этом выпуске мы уделим особое внимание производственным новостям. И это – новости лишь за одну неделю.

Полный текст выпуска и ссылки на источники здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…

Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/YPhlC1F_MCo

Ролик о электромобилях: https://www.youtube.com/watch?v=PE3b6…

Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya
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Источник: www.youtube.com

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