Главная » Видео, Невероятное в мире

Уникальное место, где два океана встречаются, но никогда не пересекаются!

09:33. 27 августа 2017 Просмотров - 213 Нет комментариев Опубликовал:

Аляскинском заливе есть место, где воды двух водоемов встречаются в открытом океане, но не смешиваются.

Явление происходит на юго-западном побережье Аляски.
Это смешение вод Аляскинского залива с открытыми водами Тихого океана.

Это происходит потому, что с ледников сходит талая свежая вода и входит в океан. Из-за разницы в уровне соли и плотности между ними создается поверхностное натяжение, действующее подобно тонкой стене, препятствующей смешению океанов.

Граница очерчена тонким слоем пены.

Это называется галоклин или слой скачка солености — переходная граница между водами разной солености. Здесь видна четкая граница между водами разной солености. Чтобы образовался такой галоклин перепад солености должен быть примерно 5-ти кратным. То есть, вода с одной стороны должна быть солонее другой примерно в пять раз.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: Это интересно
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ТАРТАРИЯ – новая версия прошлого. Часть 7
... до Северного Ледовитого океана на севере и ...1700 год Россия впервые встречала по европейскому календарю. ...верховного главнокомандующего Сталина появились два новых портрета - Кутузова... территории страны. Это уникальные места, где никогда прежде не бывала...
Белый князь Юкагиров. Разговор о прошлом
...чукчи хранят несколько «запретных мест», где есть входы в подземные...действительно населяли побережье Ледовитого океана и у них ...русской, использовали в быту уникальное и неповторимое письмо, ... ещё встречаются (ко всеобщему удивлению) как бы два именования ...
По новостям и событиям: “Поиграть по пяти копеек в бостон”
...1619 году произошли два события, оказавшие ...лишь место, где произошёл религиозный раскол, где произошло ... человеку открываются уникальные возможности для освоения...на основе личных встреч”. Иудо-ватикано... размышлять вдоль “моря-океана”. Белка в хрустальном ...
Русы и Славяне
...река, самый крайний рукав Океана …» /13/. Возникает...поселения не являются уникальным явлением. Они ...там, скорее всего место, где ладьи разгружались и ...поселении на этом месте встречается только в XIII ... «схватив там двадцать два благороднейших жителя, на...
Самопрограммирование-5: Любовь. Духовность. Вера
...» пробуждения. Существуют два уровня бодхичитты: абсолютный...Матрицы – вычисленного астрофизиками Океана «тёмной энергии», ...вчерашнюю веру, освобождает место для веры завтрашней.... множественное, и уникальное. Также существует ..., там, где не было встреч и разлук...
Третье откровение инсайдера
...взявшим начало из океана. Можно для лучшего... высокое место», поэтому имеет место межличностное соперничество... Силы как уникальный индивидуализированный аспект ...на Землю, где состоялась сердечная встреча с Яхве,... Зарегистрировано было всего два: первый «Hidden-...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>