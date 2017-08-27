Уникальное место, где два океана встречаются, но никогда не пересекаются!

Аляскинском заливе есть место, где воды двух водоемов встречаются в открытом океане, но не смешиваются.

Явление происходит на юго-западном побережье Аляски.

Это смешение вод Аляскинского залива с открытыми водами Тихого океана.

Это происходит потому, что с ледников сходит талая свежая вода и входит в океан. Из-за разницы в уровне соли и плотности между ними создается поверхностное натяжение, действующее подобно тонкой стене, препятствующей смешению океанов.

Граница очерчена тонким слоем пены.

Это называется галоклин или слой скачка солености — переходная граница между водами разной солености. Здесь видна четкая граница между водами разной солености. Чтобы образовался такой галоклин перепад солености должен быть примерно 5-ти кратным. То есть, вода с одной стороны должна быть солонее другой примерно в пять раз.

Источник: nashaplaneta.su