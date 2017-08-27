«Теперь цемент ослаб»

Дмитрий Колезев

Летом 2017 года (можно пошутить про семнадцатый год стабильности, но всем понятно, что никакой стабильности уже давно нет, неопределенности куда больше), так вот, на семнадцатом году путинского правления в России обнажилось невиданное количество элитных конфликтов.

Нам, привыкшим за последнее десятилетие к бесцветным речам, осторожным поступкам и политической трусости, непривычно видеть все это.

Главное, конечно, вокруг Кирилла Серебренникова. В его защиту официально выступили десятки влиятельнейших деятелей культуры. Не контркультурщики, не уважаемые ветераны диссидентского движения, не традиционно оппозиционные деятели вроде Дмитрия Быкова или Бориса Акунина, — а короли мейнстрима. Иван Ургант, Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Евгений Миронов, Федор Бондарчук, Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Михаил Пиотровский. В этом списке есть даже бывшие доверенные лица Владимира Путина на выборах. Есть люди, которые могут снять трубку и позвонить президенту страны (что и сделал, например, Федор Бондарчук). Кажется, если бы среди подписавшихся оказался Константин Эрнст, никто бы не удивился. Даже советник президента РФ (!) Владимир Толстой назвал арест Серебренникова «постыдным»…

В поддержку Серебренникова высказался и воюющий на Донбассе Захар Прилепин: получилось, что если Украина расколола российскую интеллигенцию на два лагеря, то Серебренников соединил их обратно.

И дискуссия интеллигенции уже выскакивает за пределы истории Серебреникова, обращаясь к более сложным и опасным вопросам. Вот театральный деятель Александр Калягин (тоже любимый властями и любящий власть) заявляетнаболевшее: «Столько нагородили плохих законов, и если их читать, волосы дыбом становятся. Столько нагородили, что мы уже все под лупой».

Фактически мы наблюдаем организованное выступление самых популярных и известных людей страны против «закручивания гаек», вседозволенности силовиков, басманного правосудия, культурных запретов.

Дело Серебренникова задело не только мастеров культуры. Вот что пишет по поводу ареста режиссера один из руководящих сотрудников околокремлевского Института экономических и социальных исследований Андрей Колядин:

«У нас есть медленная, накручивающая нервы на руку система тихого подавления всего яркого, незаурядного и успешного. Причем не только в культуре — как Кирилла. В бизнесе. В профессиональном мастерстве. Во власти.

Ведь изрядное количество людей, которые заняли вершины пищевой цепочки, окопались там и выставили по десять уровней обороны вожделенного кресла, не умеют работать.

Они не способны производить нового. Создавать качественный продукт. Ставить популярные спектакли. Или просто — не воровать…

И они экстраполируют на окружающее пространство свой бесконечный испуг, что кто-то более способный придет и отберет тщательно охраняемое ими место.

А отсюда вырастает ненависть ко всему отличающемуся от стандартного серого, окружающего нас».

Прочитайте пост целиком, фактически это программное заявление против сложившегося порядка вещей, и, согласитесь, непривычно слышать такое от одного из экспертов, работающих на Кремль (но в то же время — внушает некоторый оптимизм).

Тем временем потрясения происходят в Фонде Кино. Его попечительский совет покидает Никита Михалков — человек, который, по слухам, контролировал государственное финансирование киноиндустрии. По его словам, он уходит, так как в составе совета появилась Наталья Тимакова — пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева. Ее Михалков публично обвиняет в «латентной русофобии».

В то же время (кольцевая композиция) муж Натальи Тимаковой Александр Будбергстоит в толпе у Басманного суда, где решается вопрос о мере пресечения Кириллу Серебренникову…

Оставим культуру. Посмотрим на бизнес. Компания «Роснефть» отсудила в башкирском арбитраже 136 миллиардов рублей у «АФК Система». Звучат опасения, что это будет означать конец огромной компании, чей офис расположен напротив Кремля, среди активов которой МТС, «Детский мир», десятки предприятий лесной промышленности, крупнейшая сеть частных медицинских клиник «Медси»… На наших глазах один олигарх уничтожает другого.

Казалось бы, это иллюстрация превращения главы «Роснефти» Игоря Сечина в совсем уж всесильного игрока. Но вот еще один околокремлевский экспертный комбинат, Minchenko Consulting, публикует доклад, в котором предрекает возможность снижения авторитета Сечина после выборов 2018 года. И пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев тут же публично обвиняет доклад в неадекватности и сомневается в психическом здоровье Евгения Минченко. Чувствуется некоторый мандраж. Разве всесильные игроки так нервничают?.. А тут еще и бывший министр Улюкаев открыто обвиняет Сечина в провокации взятки. Когда такое было?

В Госдуме тем временем тоже происходит нечто невероятное: депутаты от «Единой России» публично переругались между собой. Наталья Поклонская настолько разогрела повестку своей борьбой с фильмом «Матильда», что ее осаживают уже собственные товарищи по партии. Ирина Роднина публично спорит с Поклонской в «Твиттере» о личности Николая II. Как говорят, с Поклонской разговаривали Вячеслав Володин и Сергей Неверов, попросив женщину немного успокоиться. Но она готова идти за царя «до последнего». Воодушевленные ее примером, поднимают голову религиозные радикалы: угрожают жечь кинотеатры, бить режиссера. А ведь поднятая Поклонской тема потенциально опасна, слишком противоречивы тут точки зрения, и слишком большие группы людей стоят за этими мнениями. Если, например, 9 мая — это наша скрепа, то история революции и Николая II — «антискрепа». Уж коли депутаты-единороссы раскалываются по этому вопросу, то как может расколоться общество?!

В общем, количество элитных конфликтов резко выросло, так что сразу несколько прорвались в публичное поле (а сколько еще под ковром?). В информационном пространстве искрит так, как не искрило, пожалуй, с начала нулевых. И это не спор власти и оппозиции. Кажется, что раскалывается сама элита, которая все предыдущие годы чем-то цементировалась: путинским ли авторитетом, нефтяными ли деньгами, верой ли в благополучное будущее. Теперь цемент ослаб. Может быть, дело в предстоящих выборах президента, или в том, что ресурсов резко стало меньше, или просто обозлились от бесперспективности: санкции на годы, жить будем бедно, надежд на перемены нет (а сердца требуют).

Говорят, Владимир Путин собирается начать предвыборную кампанию в октябре, и хочется посоветовать: начинайте уже скорее. Покажите и элите, и людям план реформ, программу действий, тот самый «образ будущего». Иначе этот образ будущего начнет формироваться в наэлектризованном, конфликтном обществе сам собой — и не факт, что он совпадет с планом Кремля