Разведопрос: Борис Юлин про события Первой мировой войны 1917 года

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Хронометраж:

0:12 – Соотношение сил и проблемы на фронте к 1917 году.

8:45 – Почему солдаты не хотели воевать?

16:48 – Продовольственные проблемы на фронте

22:34 – Подводная война.

30:26 – “Бойня Нивеля” и сражение при Капоретто.

50:14 – Рижская и Моозунская операции.

54:03 – О новых тактических приёмах.



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com