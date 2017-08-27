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Разведопрос: Борис Юлин про события Первой мировой войны 1917 года

19:02. 27 августа 2017 Просмотров - 70 Нет комментариев Опубликовал:

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Хронометраж:
0:12 – Соотношение сил и проблемы на фронте к 1917 году.
8:45 – Почему солдаты не хотели воевать?
16:48 – Продовольственные проблемы на фронте
22:34 – Подводная война.
30:26 – “Бойня Нивеля” и сражение при Капоретто.
50:14 – Рижская и Моозунская операции.
54:03 – О новых тактических приёмах.

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: www.youtube.com

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