Разведопрос: Борис Юлин про события Первой мировой войны 1917 года
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Хронометраж:
0:12 – Соотношение сил и проблемы на фронте к 1917 году.
8:45 – Почему солдаты не хотели воевать?
16:48 – Продовольственные проблемы на фронте
22:34 – Подводная война.
30:26 – “Бойня Нивеля” и сражение при Капоретто.
50:14 – Рижская и Моозунская операции.
54:03 – О новых тактических приёмах.
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Источник: www.youtube.com