Задавались ли вы вопросом: а что такое культура? Вроде бы мы все представляем себе, что означает это слово. Но, непроизвольно углубившись в размышления о культуре, я понял, что мои представления о ней были расплывчатыми. Не сомневаюсь, что и у большинства людей нет четкого и ясного понимания этого явления. Хотите убедиться? Хорошо, давайте совершим небольшое турне по энциклопедиям и специальной литературе по данной тематике.

Вот самый распространенный в настоящее время в русскоязычной среде «Толковый словарь русского языка» И. С. Ожегова и Н. Ю. Шведовой. Читаем: «Культура – 1. Совокупность производственных, общественных и духовных достижений людей. 2. То же, что культурность. 5. Высокий уровень чего-н., высокое развитие, умение» (здесь и далее взяты только те значения слова «культура», которые связаны с нашей темой; орфография и пунктуация также сохранены). «И это все?»,- смутился я, неудовлетворенный прочитанным.

Открываем «Толковый словарь русского языка» Д. Н. Ушакова, в котором написано: «Культура - 1. Совокупность человеческих достижений в подчинении природы, в технике, образовании, общественном строе. 2. То или иное состояние общественной, хозяйственной, умственной жизни в какую-н. эпоху, у какого-н. народа, класса». И снова мне стало неловко, но на этот раз от словосочетания «в подчинении природы». Разве это культура? Также недостаточным показался мне и второй пункт, ограничивающийся утверждением: «То или иное состояние общественной, хозяйственной, умственной жизни…». «Нет, это еще не культура»,- сказал я себе и потянулся за третьим словарем.

Им оказался «Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный» Т.Ф.Ефремовой, в котором, помимо вышеуказанных определений, имеются и такие: «Культура - 3) Совокупность памятников литературы, искусства, архитектуры и т.п., относящихся к одному времени, определенной территории. 4) Сфера человеческой деятельности, связанная с областью литературы, искусства, архитектуры и т.п. 5) Искусственно созданный человеком мир, жизнь в котором определяется его - человека – идеалами». Особенно интересным мне показался пункт пятый, заявляющий, что культура – явление искусственное, придуманное человеком. С этим трудно спорить, если взять во внимание, что в природе представители флоры и фауны ведут себя по рефлексам и инстинктам, передаваемым по наследству из рода в род автоматически. К сожалению, а в отдельных случаях и к счастью, с людьми подобного не происходит: каждого младенца приходится воспитывать с нуля.

«Русский орфографический словарь» В.В.Лопатина открывать не будем, ибо каждый из нас и так знает, где в слове «культура» ставить ударение.

Теперь заглянем в «Словарь иностранных слов»: «Культура - 1) совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человеческим обществом и характеризующих определенный уровень развития общества, различают материальную и духовную культуру; в более узком смысле термин культура относят к сфере духовной жизни людей; 2) уровень, степень развития, достигнутая в какой-либо отрасли знания или деятельности (культура труда, культура речи и т. д.); 3) степень общественного и умственного развития, присущая кому-либо». Постепенно картина проясняется. Здесь добавлены упоминания о духовности и об отраслевой и деятельной специализации. Уже лучше.

В «Словаре русских синонимов» Н. Абрамова у слова «культура» только один синоним – «образование». Печально. Не только оттого, что всего одно слово, а и потому, что слово «образование» лишь каким-то краешком своих значений, лишь отдаленно соотносится с необъятным словом «культура».

«Толковый словарь живого великорусского языка» В.Даля поражает своей лаконичностью: «Культура - образование, умственное и нравственное». Да, многое изменилось и усовершенствовалось за почти два столетия со времени выхода в свет этого словаря, с эпохи языка А.Пушкина и Н.Гоголя.

Наиболее занимательной и полезной мне показалась статья о культуре в легендарном «Энциклопедическом словаре» Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона. Привожу ее полностью, без купюр и с сохранением орфографии и пунктуации: «Культура в общественных науках - ≈ Слово К. в общественных науках и особенно в истории употребляется в двояком смысле. Во-первых, под К. разумеется известная степень образованности, когда, напр., говорят о культурных народах или классах общества в противоположность некультурным народам или классам; в том же смысле употребляются выражения вроде таких, как культурный человек, культурные привычки и т. п. Другое, более широкое словоупотребление придает К. значение вообще быта или внутреннего состояния, без какого бы то ни было намека на степень развития того или другого народа, класса общества и т. п. В этом смысле говорится, напр., о первобытной К., т. е. о К. таких эпох и народов, которые при употреблении слова, в первом значении должны быть названы некультурными. Говоря о культурной истории, имеют в виду К. в смысле быта вообще. В этом отношении К. разделяют на материальную (жилище, одежда, орудия, вооружения, украшения и т. п.), духовную (язык, обычаи и нравы, верования, знания, литература и т. п.) и общественную (государственные и общественные формы, законы и т. п.); но если говорят о К. в более тесном смысле, не обозначая определенно, о какой К. идет речь, то под словом К. разумеется обыкновенно К. духовная: это ≈ К. par excellence. Культурную историю противополагают или истории политической, как внутреннюю ≈ внешней, или истории специальной, как историю духовных сторон исторического быта ≈ истории общественного строя (см. История). К нам употребление термина перешло из немецкой научной литературы; у французов и англичан, вместо слова К., употребляется слово цивилизация (см.). Н. К.». Очень впечатляюще! Но мне все равно чего-то не хватает, чувствую, еще не все понятно и не все раскрыто.

Идем дальше. К «Большому российскому энциклопедическому словарю». Там небольшая статья, но в ней я нахожу то, что искал. Читайте: «КУЛЬТ'УРА (от лат. cultura - возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание), совокупность созданных человеком в ходе его деятельности и специфич. для него жизненных форм, а также самый процесс их созидания и воспроизводства. В этом смысле понятие К.- в отличие от понятия природы - характеризует мир человека и включает в себя ценности и нормы, верования и обряды, знания и умения, обычаи и установления (включая такие социальные институты, как право и гос-во), язык и иск-во, технику и технологию и т.д. Разл. типы К. характеризуют определ. ист. эпохи (антич. К.), конкретные об-ва, народности и нации (К. майя), а также специфич. сферы деятельности (К. труда, полит. К., худ. К.)». Хорошо написано. Но «Эврика!» я воскликнул, когда в ряду значений латинского слова «cultura» увидел слово «почитание».

Именно почитание и есть наиболее емкое выражение понятия культура. Сюда входят и почитание родителей, и почитание братьев и сестер, и почитание детей, и почитание людей вообще, и почитание родины, и почитание достижений человечества, и почитание веры, и почитание природы, и почитание жизни, и, наконец, почитание себя. Последнее подразумевает не самолюбование и самовозвеличивание, а осознание своего достоинства, собственного «я» и умение правильно преподнести свой внутренний мир, свою личность, свою индивидуальность в социуме. Это – культура. Но не вся.

И как бы в подтверждение этой мысли обнаруживаем высказывание Ю.М.Лотмана: «Рассмотрение культуры как некоторого семиотического механизма, имеющего целью выработку и хранение информации, ещё только начинается».

Хочу лишь добавить, что изучение культуры как обособленного и в то же время интегрированного во все и вся в мире явления никогда не закончится.

А Б.В.Бирюков и Е.С. Геллер в своей книге «Кибернетика в гуманитарных науках» еще более усложняют восприятие понятия культура, хотя делают это вполне на уровне понимания неподготовленного в этой сфере человека: «Искусство, будучи сложной динамической системой, как бы скрепляющей в единое целое различные формы «художественной энергии», является подсистемой более широкой информационно-коммуникативной художественной системы «творчество (художник) – произведение (искусство) – восприятие (публика)», входящий в ещё более сложную и широкую систему – художественную культуру общества, которая в свою очередь, есть подсистема самой широкой и самой сложной системы – системы социальных отношений, материальных и духовных». Очевидно, что культура включает в себя искусство, но не только его.

Взять хотя бы культуру речи, характеризующуюся как «соответствие индивидуальной речи нормам данного языка, а также раздел языкознания, исследующий проблемы нормализации литературного языка». Или культуру творчества – «умение пользоваться всем арсеналом средств, созданных литературой за время её существования».

Продолжая своё исследование, мы не можем обойти стороной довольно интересное умозаключение знаменитого психоаналитика З.Фрейда. Под культурой он понимал «всю сумму достижений и учреждений, отличающих нашу жизнь от жизни наших животных предков и служащих двум целям: защите людей от природы и урегулированию отношений между людьми». В статье «Культурная» сексуальная мораль и современная нервозность» З. Фрейд высказал мысль, согласно которой в общем и целом культура построена на подавлении страстей человека. По его мнению, каждый человек поступился частью своих сексуальных влечений, агрессивных и мстительных наклонностей и из этих вкладов выросли материальные и духовные блага культуры. Исходя из истории развития сексуального инстинкта он различал три ступени культуры: (1) на которой удовлетворение сексуального влечения не преследует цели размножения; (2) на которой все, не служащее цели размножения, подавлено; (3) на которой только законное размножение допускается в качестве сексуальной цели.

Для более полного понимания феномена “культура” нам не обойтись без, возможно, непривычных для жителей Узбекистана, но очень интересных с точки зрения познания высказываний такого неординарного мыслителя и ученого, как Зигмунд Фрейд. Поэтому предоствим ему еще несколько строк в нашем экскурсе.

Он считал, что по мере развития культуры возрастали требования, предъявляемые к человеку и связанные с подавлением его сексуальных и агрессивных влечений. Однако, как утверждал З. Фрейд, для большинства людей существует граница, за пределами которой их конституция не может следовать культурным требованиям. Строгое следование данным требованиям приводит таких людей к невротизации. «Невротики – это тот класс людей, которые при сопротивлении со стороны организма под влиянием культурных требований только кажущимся образом и неудачно подавляют свои инстинкты и вследствие этого могут работать на пользу культуры только или с большей затратой, или при внутреннем оскудении, или же от времени до времени, как больные, должны от нее отказаться».

В работе «Будущее одной иллюзии» основатель психоанализа сформулировал несколько положений, касающихся психоаналитического понимания культуры. Их суть сводилась к следующему: всякая культура покоится на принуждении и запрете влечений; существование культуры зависит от напряженного труда и самоотречения; институты культуры могут поддерживаться лишь известной мерой насилия, поскольку люди не имеют спонтанной любви к труду, а доводы разума бессильны против страстей; каждый отдельный индивид «виртуально является врагом культуры»; у всех людей имеют место антикультурные тенденции и у большинства лиц они достаточно сильны, чтобы определять их поведение в обществе; проблематичным является ответ на вопрос о том, достижимо ли такое переупорядочение человеческого общества, в результате которого иссякнут источники неудовлетворенности культурой; если бы удалось враждебное культуре большинство превратить в меньшинство, то тем самым «было бы достигнуто очень многое, пожалуй, даже все, что можно достичь».

Поскольку культура строится на принуждении к труду и на отказе от влечений, то она неизбежно вызывает сопротивление со стороны многих людей. Чтобы поддержать свое существование и развитие, она должна защищать себя. Средствами защиты служат принуждение и иные меры, призванные примирить людей с культурой и вознаградить их за принесенные жертвы. Эти средства З. Фрейд назвал «психологическим арсеналом культуры». Образование Сверх-Я, олицетворяющего собой уход внешнего принуждения внутрь человеческой психики, – «в высшей степени ценное психологическое приобретение культуры». Личности, в которых произошло усиление Сверх-Я, превращаются из противников культуры в их носителей. Однако, как подчеркивал основатель психоанализа, большинство культурных людей не отказывают себе в удовлетворении алчности, агрессивности, сексуальных страстей, и это продолжается на протяжении всей истории развития культуры.

В работе «Недовольство культурой» З. Фрейд подчеркнул, что вследствие изначальной враждебности людей культурному сообществу постоянно угрожает распад. Поэтому культура должна напрягать все свои силы, чтобы положить предел сексуальным и агрессивным влечениям человека, сдержать их с помощью соответствующих психических реакций. Для этого на службу привлекаются средства идентификации и сублимации. Кроме того, как в каждом человеке формируется Сверх-Я, так и в каждом культурном сообществе образуется Сверх-Я культуры, имеющее свои идеалы и требования, к которым относятся объединяемые под именем этики требования к взаимоотношениям между людьми.

В конечном счете З. Фрейд пришел к убеждению, согласно которому программе культуры противостоит инстинкт агрессивности, агрессивное влечение является представителем инстинкта смерти и, следовательно, смысл культурного развития состоит в противоборстве между Эросом и Смертью, инстинктом жизни и инстинктом деструктивности. По его мнению, роковым для рода человеческого остается вопрос: «удастся ли – и в какой мере – обуздать на пути культуры влечение к агрессии и самоуничтожению, ведущее к разрушению человеческого существования».

Представления З. Фрейда о культуре получили свое дальнейшее развитие в работах ряда психоаналитиков. Широко распространенной стала точка зрения, в соответствии с которой развитие культуры способствует подавлению сексуальных влечений человека, что ведет к его невротизации. Вместе с тем некоторые исследователи выступили против обнаруженного З. Фрейдом своего рода замкнутого круга – подавление влечений человека ведет к становлению культуры, развитие которой, в свою очередь, способствует еще большему их подавлению. В частности, Г. Маркузе (1898–1979) предпринял попытку вывести из теории инстинктов основателя психоанализа возможность развития нерепрессивной культуры. В работе «Эрос и цивилизация. Философское исследование учения Фрейда» (1955) он стремился показать, что «негативные стороны современной культуры указывают на устаревание существующих общественных институтов и возникновение новых форм цивилизации», сама теория Фрейда дает основания воздержаться от отождествления цивилизации с репрессией и, следовательно, возможна концепция «нерепрессивной цивилизации», основанная на принципиально иных отношениях между человеком и природой, на «принципиально ином опыте человеческого бытия».

Теперь вы понимаете, что ничего не понимали о культуре и ее природе?

В «Этнопсихологическом словаре» Крысько В.Г. тоже интересно: «Культура – система духовных форм жизнедеятельности людей….. Культура каждой человеческой общности (этнической, социальной, конфессиональной и др.) отличается своими специфическими признаками. Их взаимодействие и взаимовлияние – как синхронное, так и диахронное, т.е. между культурами, существующими в различных регионах и в разные исторические периоды,- создает сложную систему культуры человечества в целом. Культурная ориентация каждого индивида определяется сознательно и подсознательно его принадлежностью к той или иной культурной общности. Решающим при этом является влияние культурной традиции, т.е. передачи культурного опыта следующим поколениям. Наряду с этим для развития культуры важны культурные инновации – культурные явления, вновь возникающие вследствие внутреннего развития или внешнего влияния».

Здесь мы должны остановиться, обратив особое внимание на последнее предложение вышеприведенного текста, в частности на слова «внешнего влияния». Взаимовлияние и взаимообогащение культур разных народов и наций – процесс естественный и неизбежный. Однако не каждая заимствованная инновация бывает полезной. Сейчас в мире наблюдается разрушительное воздействие на людей массовой культуры, навязываемой западом. И мы должны благодарить наше государство, что у нас поставлен мощный заслон этому пагубному внешнему влиянию. Нам не нужна культура, пропагандирующая растление и разврат, деградацию и падение нравов, извращения и превращение людей в животных. Узбекская культура и синтезированная на основе многонациональности обобщенная культура народа Узбекистана является образцом для подражания и служит основой благоденствия и процветания нашей страны.

К сожалению, в эпоху глобализации невозможно полностью перекрыть все каналы негативного воздействия извне. Нет-нет, да проявляются у нас кое-где элементы бескультурья, в том числе и в среде деятелей культуры. Например, в ставшей очень популярной песне очень известного узбекского певца звучит призыв к узбекской девушке поцеловать прилюдно лирического героя этой песни. Вы слышали хоть в одной традиционной или классической узбекской песне что-нибудь подобное? Одной из отличительных особенностей узбекской культуры является воспевание любви к целомудренной девушке. У нас испокон веков воспитание девушек основывается на прививании им благочестия и благонравия. Ни одна благовоспитанная узбекская девушка никогда, ни при каких обстоятельствах не позволит себе при свидетелях поцеловать не только возлюбленного, не только жениха, но и своего законного супруга. Она скорей умрет от стыда, чем сделает это. Даже прилюдное прикосновение к представителю противоположного пола в узбекской культуре, в узбекских традициях считается верхом позора. Автор текста упомянутой песни и ее исполнитель, как мне кажется, не должны впредь допускать подобных, мягко говоря, подражаний западной массовой культуре.

Среди деятелей узбекской культуры бесчисленное множество образцов для подражания. Взять хотя бы Батыра Закирова. Может ли кто-нибудь в Узбекистане представить, чтобы этот великий певец позволил себе спеть о прилюдном поцелуе или о мини-юбке, скабрезная песенка о которой в исполнении современного молодого певца также популярна и тиражируется на музыкальном канале нашего телевидения и различными радиостанциями? Вся жизнь и творчество Батыра Закирова были посвящены высокой любви к женщине, к родине, к матери, к людям. Он был воплощением культуры в широком смысле этого слова.

Раз уж речь невольно коснулась культуры поведения, то сам собой возникает вопрос: а как мы ведем себя дома, на работе, на улице, в общественных местах? Увы, мы еще далеки от идеала. Бескультурья на дорогах и хамства в общении предостаточно. И страшно не само наличие отклонений от общепризнанных норм поведения, а то, что мы привыкаем к этому и становимся равнодушными. И как здесь не вспомнить знаменитые слова Бруно Ясенского: «Не бойся врагов, в худшем случае они могут тебя убить, не бойся друзей — в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных — они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательства и убийства». Нам не только самим необходимо научиться культуре поведения, но мы обязаны не быть равнодушными к чужим проступкам и призывать окружающих к самосовершенствованию и ненанесению вреда другим обитателям социума.

Иначе говоря, мы должны заниматься воспитанием друг друга. И в первую очередь своих детей. На это в своем интервью акцентировал внимание и известный просветитель и деятель науки С.П.Капица: «Ничего лучше правильного воспитания не придумаешь! Это требует большой работы, проделывать которую пока никто не рвётся. Но если мы не будем задумываться над этой проблемой серьёзно, человечество придёт к краху, первые симптомы которого уже наблюдаются в общественном сознании. Считать, что общество может дрейфовать куда угодно, - путь к самоубийству. Ведь человек отличается от животного только наличием культуры».

И еще одна мысль профессора: «Взгляните на те же компьютеры. В них есть, грубо говоря, "железо" и программное обеспечение. Программное обеспечение стоит в 10-20 раз дороже "железа", потому что продукт интеллектуального труда создать гораздо тяжелее. Так и с человечеством. "Железа" - энергии, оружия - у нас сколько угодно. А программное обеспечение - назовите это культурным потенциалом – отстаёт».

Парадоксальная ситуация – прогресс опережает культуру, т.е. создатели отстают от продукта своего же труда. Нужен ли такой прогресс? Ответ находим у поэта Андрея Вознесенского: «Все прогрессы реакционны, если рушится человек». Недопущение разрушения прогрессом человеческого в человеке – это и есть главная миссия культуры.

Любопытна выдержка из «Энциклопедии культурологии» С.Я.Левита: «Культура является продуктом совместной жизнедеятельности людей, системой согласованных процедур и способов их коллективного существования, деятельности и взаимодействия, обозначений и оценок, консолидации во имя достижения общих целей, упорядоченных правил и социально приемлемых технологий удовлетворения групповых и индивидуальных интересов и потребностей, реализуемых в формах человеческой деятельности. Вместе с тем культура не является механической суммой всех актов жизнедеятельности людей. Культура — прежде всего свод “правил игры” коллективного существования, выработанная людьми система нормативных технологий и оценочных критериев по осуществлению тех или других социально значимых практических и интеллектуальных действий (при различной степени жесткости их нормативной регуляции). В отличие от биологических свойств и потребностей человека нормы культуры не наследуются генетически, а усваиваются только методом научения, и потому вопрос об уровне культуры в обществе сводится к проблеме эффективности такого рода “научения” (т.е. механизмов социализации и инкультурации личности)».

Рекомендую всем внимательно прочесть эту энциклопедию: почерпнете много полезного.

А теперь настала пора перейти от академической многословности к остроумным афоризмам. Приведу несколько веселых и парадоксальных цитат о культуре из творческого наследия известных деятелей разных времен:

«Культура — это приблизительно все то, что делаем мы и чего не делают обезьяны». Лорд Раглан.

«Культура — это то, что остается, когда все остальное забыто». Эдуар Эррио.

«Культура есть орудие университетских профессоров для производства университетских профессоров». Симона Вейль.

«Культура — это лишь тоненькая яблочная кожура над раскаленным хаосом». Фридрих Ницше.

«Культуру нельзя унаследовать, ее надо завоевать». Андре Мальро.

«В культуре основанием служит вершина». Григорий Ландау.

«Культура для многих первая потребность, которую не нужно удовлетворять». Станислав Ежи Лец.

«Процент неграмотных — величина постоянная, только в наше время неграмотные умеют читать». Альберто Моравиа.

«Культура начинается с запретов». Юрий Лотман.

«Культура началась с фигового листка и кончается, когда фиговый листок отброшен». Кристиан Фридрих Геббель.

«И культура имеет свою узаконенную проституцию: фестивали». Мартин Кессель.

«Культура родилась из культа». Николай Бердяев.

«Цивилизация — это власть над миром; культура — любовь к миру». Антоний Кэмпиньский.

«Умирая, культура превращается в цивилизацию». Освальд Шпенглер.

«Когда та или иная культура чувствует, что приходит ее конец, она посылает за священником». Карл Краус.

«Небо религии заменили небом культуры. Но и оно — для избранных». Анджей Бискупский.

В заключение этой статьи хочу привести короткий диалог двух влюбленных, невольным свидетелем которого мне привелось стать много лет тому назад. Привожу его потому, что, как мне кажется, в ответе девушки кроется основа основ человеческого существования. Молодой человек спросил ее: «Я не Рокфеллер, не знаменитость, мой папа не начальник, у меня даже высшего образования нет… мне не понятно, за что ты меня любишь?». Девушка пристально посмотрела на него и после некоторой паузы почти шепотом и с послышавшимся мне еле улавливаемым надрывом в голосе произнесла: «За культуру чувств».

БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ

P.S. Статья представлена в том виде, в каком была написана для одного из сайтов Республики Узбекистан. Уверен, она будет полезной и для жителей России.