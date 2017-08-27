Можешь вспотеть и простудиться – Памятка школьника и пионера 1929 года

«Памятка» выдается каждому школьнику и пионеру, побывавшему в детской профилактической амбулатории, тубдиспансере или состоящему членом той или другой детской и юношеской организации по оздоровлению труда и быта.

«Памятку» дети сохраняют у себя и приносят ее, посещая диспансер или собрание своей здрав’ячейки. То, что дети уже выполняют, из «Памятки» вычеркивается: то, что они обещают выполнить, отмечается крестиком.

Врачи диспансера, сестры социальной помощи, школьные работники, вожатые пионеров, работая с детьми, стараются выяснить, что в жизни ребенка и его семьи способствует развитию гигиенических навыков, и что, наоборот, препятствует выполнению написанных в «Памятке» правил.

Ни в коем случае не нужно заставлять детей заучивать правила: но каждое гигиеническое правило «Памятки» должно быть разъяснено школьнику и пионеру, применительно к условиям его жизни.

Гигиеническое правило из «Памятки» вычеркивается только тогда, когда оно исполняется не день, не два, а месяц и более, т.е., когда ребенок или подросток привык и освоился с правилом, и оно обратилось у него в привычку.

Тот день, когда школьник или пионер под контролем врача, учителя, вожатого вычеркнет в «Памятке» последний гигиенический совет, будет считаться днем санитарной зрелости владельца «Памятки».

1929. «Памятка школьника и пионера»

Утро и уход в школу

Вставай в 7-8 утра.

После сна оставляй постель сразу – «не валяйся».

Убирай сам свою постель, но пусть она четверть часа постоит открытой, чтобы проветрилась.

Мой с мылом руки, лицо, шею и грудь, после растирай грубым полотенцем.

Умывайся холодной водой: она освежает, укрепляет здоровье и предохраняет от простуды.

Чисти зубы своей отдельной щеткой с зубным порошком.

Не вытирайся общим полотенцем, а имей отдельное.

Приведи в порядок волосы и свою одежду.

Посмотри, нет ли на одежде дырок, чиста ли она и есть ли вешалка у верхней одежды.

Не пей крепкий и слишком горячий чай, пей молоко, если оно рыночное, попроси, чтобы его вскипятили.

Занимайся при открытой форточке 5-10 минут зарядовой гимнастикой.

Не клади свой завтрак в грязную бумагу или в носовой платок, а имей для завертывания чистую тряпочку или небольшую салфетку.

Перед уходом в школу проверь свою сумку, все ли в ней находится в порядке.

Не носи книги под мышкой, а за спиной, на ремнях (ранец).

Если есть возможность, то уноси с собой в школу какую-нибудь запасную обувь. В школе ты ее переоденешь: будет в классах меньше грязи и пыли.

Когда идешь в школу, не бегай с ре​***ами в перегонки: можешь вспотеть и простудиться.

Старайся дышать не ртом, а носом. Если тебе это трудно делать, скажи учителю или школьному врачу.

В холодное время года одевайся теплее, но не кутайся.

Хорошо бы иметь для зимы шапку с наушниками, пальто, стеганное на вате, с меховым воротником (если нет наушников) Теплые чулки, варежки и валенки.

В некоторых школах дети приносят с собой серенькие халатики (детская спецодежда), которые и одевают в школе. Обычай хороший и следовало бы его завести во всех школах.

Школа

При входе в школу очищай ноги от грязи о скребок, а потом вытирай их о рогожу.

Девочки при встрече не должны целоваться.

Верхнюю одежду снимай и вешай на вешалку под свой №

В верхней одежде в классе не сиди.

Не раскалывай в классе мела.

Не стирай с классной доски сухой тряпкой, а непременно влажной.

Не подметай пол сухим веником или щеткой, а непременно с влажными опилками, со свежей травой или побрызгав слегка пол водой.

Сор бросай в мусорный ящик: служитель пусть ежедневно этот ящик опоражнивает.

Не приноси в школу семечек.

Не бросай на пол яичной скорлупы и очисток от репы и картофеля.

В перемену в классе не бегай, не затевай борьбы с валки: от этого в классе увеличивается пыль.

Большую перемену проводи непременно на свежем воздухе.

Каждую перемену открывай в классе форточку или окно.

Следи за чистотой не только школы, но и школьного двора.

Соблюдай чистоту в уборной.

Выходя из уборной, мой руки.

Следи за чистотой столов, за которыми дети завтракают.

Перед завтраком обязательно мой руки.

Следи, чтобы помещение после завтрака убиралось, а посуда мылась и составлялась в шкаф.

Сиди во время занятий прямо.

Не бери в рот, что побывало у другого во рту, не слюнявь карандашей.

Не плюй на пол, а плюй только в плевательницу.

Не лижи пальцев, когда перелистываешь книгу.

Не грызи ногтей.

Не дыши и не кашляй в лицо другому.

При кашле отворачивайся или закрывай рот рукой.

Не пей сырой воды (если вода хорошая, пей, но раньше спроси у врача).

По окончании занятий, не создавай толкотни у вешалок и не роняй чужую одежду на пол.

Если ты дежурный, уходи из школы последний.

Примечание: пусть дети сами выберут те правила, которые имеют отношение главным образом к дежурным по классу, и выпишут эти правила отдельно.

Возвращение из школы и обед

Приходя из школы, чисти одежду и обувь.

Если возможно, перемени курточку или платье.

Не садись за стол с немытыми руками.

Не пей и не ешь из общей посуды.

Не доедай чужих объедков.

Не ешь не вымытых овощей.

Не вытирай рот общей салфеткой.

Не спеши во время еды и хорошо пережевывай пищу.

Не пей после горячего холодное и наоборот, после холодного – горячее.

Не разговаривай и не смейся во время еды: можешь подавиться.

Не ковыряй в зубах металлическими предметами, а сделай зубочистку из птичьего пера.

После еды прополощи рот водой.

После еды отдохни спокойно полчаса-час.

Не пей пива и вина, даже в том случае, если тебе предлагают их старшие.

Полезно есть чаще и понемногу: лучше есть четыре раза в день: в 7-8 часов утра, в 11-12 часов дня, в 2-3 часа дня и в 7-8 часов вечера.

Когда пьешь чай, не откусывай сахар зубами, особенно от большого куска, а попроси родителей купить маленькие щипцы для сахара. Стоят щипцы недорого, а зубы сохранят.

Не разгрызай зубами крупных и крепких орехов.

Свободное время

Проводи свой отдых на свежем воздухе.

Не играй в футбол.

Занимайся доступными детям играми и спортом (коньки, лыжи, городки, плавание, гребля): для старших, с 15 лет – итальянская лапта, баскетбол, ручной мяч.

Не устраивай игр с острыми металлическими предметами (ножи, обломки от косы, большие гвозди): ты можешь себя при игре поранить.

Не играй в такие игры, где приходится лазить на дерево, на забор, на крышу: ты можешь сорваться и сломать себе руку или ногу.

Занимайся легким физическим трудом на открытом воздухе.

Совершай недалекие прогулки пешком.

Имей трусики и туфли для физкультурных упражнений и игр.

Летом ходи в трусиках, для девочек – в комбинации.

В летнее время купайся – утром не раньше 9 часов, а вечером – не позднее, чем за час до заката солнца.

Не читай лежа.

Не плюй на землю и на траву.

Занимайся сбором растений, насекомых и наблюдай за жизнью природы.

Ходи в лес за грибами и ягодами.

Если есть сад и огород, ухаживай за ними.

Занимайся рыбной ловлей.

Что делают пионеры

Пионеры встают рано утром, моют руки, лицо, шею, чистят зубы, обтирают тело, делают гимнастику.

Пионеры каждый день проветривают свою постель.

Пионеры на ночь чистят зубы и умываются.

Пионер бережлив к общественному имуществу. Аккуратно относится к книгам, принадлежностям мастерских и к своей одежде.

Пионеры охраняют здоровье других, они следят за чистотой, не сорят, не плюют на пол.

Пионер строго соблюдает дисциплину своего отряда.

Пионер не пьет разгоряченным холодной воды.

Пионер не пьет из ключа или ручья, припавши ртом к воде.

Пионер в жаркое время, прежде чем пить, прополощет себе рот и горло водой.

Пионер избегает есть в лагере очень соленую пищу.

Пионер не ложится без подстилки на голую землю.

Пионер избегает садиться на охлажденный камень.

Пионер после заката солнца и перед его восходом остерегается укусов комаров.

Пионер не ест неизвестных ему ягод.

Пионер не ест недожаренных или плохо проваренных грибов.

Физический труд

Не занимайся долго однообразной работой.

Чем труднее работа, тем чаще следует делать перерывы в ней.

При работе бери инструменты по своей силе (лопата, топор, пила и пр.).

Помни, что работа с неподходящим инструментом скоро утомит тебя и выйдет плохо.

Не занимайся такими работами, при которых получается много пыли.

При работе одевай на себя одежду похуже, если испортишь ее – не жалко.

Вечерние занятия

Не работай при слабом освещении.

Избегай слишком яркого света.

Не держи книгу или работу слишком близко к глазам.

Старайся всегда держаться прямо.

Прекращай работу, как только почувствуешь утомление в глазах.

Разнообразь свои вечерние занятия игрой, музыкой, пением, рисованием и т.п.

Прекращай работу в 8 часов вечера.

На ночь много не ешь за ужином и не пей чаю больше одного стакана или чашки.

Перед отходом ко сну не занимайся напряженной умственной и физической работой.

Не играй с кошками и с собаками, не целуй их и не корми из своей посуды: ты можешь заразиться глистами.

Не прикручивай фитиля керосиновой лампы: керосина ты этим не сэкономишь, а воздух в комнате испортишь.

Не рассказывай своим маленьким братьям и сестрам никаких страшных сказок или происшествий.

Сон

Перед сном проветривай комнату, где спишь.

Перед сном умывайся и чисти зубы.

Ложись спать в 9-10 вечера.

Не спи ни с кем на одной кровати.

Не оставляй на ночь чулки или носки на ногах, а спи только в одном белье.

Летом можно спать без белья (голым).

Не клади голову на подушку без наволочки.

Не покрывайся одеждой (пальто), тряпьем.

Проси старших, чтобы тебе дали отдельное одеяло.

Следи за тем, чтобы тебе меняли наволочку и простыню еженедельно.

Наблюдай, чтобы в постели не заводились насекомые.

Не читай в постели.

Не закрывай одеялом головы, шеи и верхней части груди, держи руки поверх одеяла.

Если позволяет погода, спи с открытым окном или форточкой.

Не спи при свете.

Меняй, если можешь, рубашку на ночь.

Не спи на печи: это вредно для здоровья.

Дополнительные гигиенические правила для детей

Вычищай грязь под ногтями и стриги коротко ногти.

Содержи в чистоте белье и одежду.

Не реже раза в неделю мой все тело с мылом в бане или ванне.

Если имеешь возможность, мой на ночь ноги или же вытирай их влажным полотенцем.

Избегай ходить без чулок и обуви.

При потливости ног скажи об этом врачу, когда он будет в школе или же сходи на прием в амбулаторию.

Следи за чистотой постельного белья.

Выноси один раз в неделю постельные принадлежности на солнце и проветривай их.

Не оставляй в спальне грязное белье.

Все нужные тебе вещи держи в порядке, а ненужные выноси из комнаты.

Проси старших, чтобы они не завешивали окон занавесками и не ставили бы на окна разные предметы, загораживающие свет.

Никогда не кури сам и проси старших, чтобы они не курили в комнате, где находятся дети.

Никогда не пей никаких спиртных напитков (пива, наливок, браги и т.п.).

Проси родителей не тратить денег на спиртные напитки и на табак, а лучше пусть старшие эти деньги употребляют на питание детей.

Полезные гигиенические навыки, полученные в школе, старайся применять и в своей домашней жизни.

Будь примером для своих меньших братьев и сестер.

Читай книжки о том, как надо жить, чтобы здоровым быть.

Помни, что санитарная грамота также нужна нам, как чтение, письмо и счет.

Учись распределять время и труд

Научись распределять свое время: ты больше сделаешь и больше будешь иметь свободного времени.

Научись распределять свой труд: ты лучше исполнить работу и меньше утомишься.