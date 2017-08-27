Лёгкая жизнь (1964).

Студент Бочкин, окончивший столичный химический институт, решает остаться в Москве, а не поехать, как лучший выпускник курса, по распределению в Дальногорск. Вместо него туда едет его друг Юрий Лебедев.

На работу в Москве Бочкин устраивается довольно легко и быстро — заведующим химчисткой. Но живёт он далеко не на зарплату. Молодой предприниматель имеет своё «химическое дело» с некой колоритной спекулянткой по прозвищу «Королева Марго», организовав «химчистку на дому».

Источник: nashaplaneta.su