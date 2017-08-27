Лукашенко с сыном выкопали 105 тонн картофеля (ВИДЕО)

...после этого его сын Николай стал регулярно появляться с отцом на публике... Он стоял на трибуне вместе с президентом, принимающим парад в честь... аварии и т.д. С тех пор СМИ стали говорить... Таких у нас как младший сын Лукашенко миллион, а может быть и...