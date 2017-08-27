Линкор в облаках

... камикадзе в американские линкоры, если такой самолёт попадал линкору в борт: самолёт.... Отметьте, что бронированный борт типичного линкора не мог быть пробит самолётом... отлетают наружу, чуть опережая огненное облако от взрыва, вызванного якобы "попаданием...