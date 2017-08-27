Линкор в облаках
05:42. 27 августа 2017 Просмотров - 271 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Линкор в облаках
Вступление.
История падения Франции в 1940м году воспринимается весьма стереотипно – «дураки французы», «воевать не умеют», «сдали страну без боя» и т.д. Не будем рассматривать этот бредок про север страны, а лучше посмотри на юг. Мало кто знает, что Италия тоже воевала во Франции в 1940м году и войну эту называют не иначе как – Победный проигрыш Дуче. Численно уступая итальянцам во всём, Франция отбила все атаки итальянцев и даже в некотором роде разгромила их. Однако Франция пала к ногам гитлера и Италия, что называется – тоже победила. Потери обеих сторон были очень небольшие (кстати, подсчёт этих потерь ведётся весьма странным образом и незначительные цифры озвученные в википедии, хоть и остаются незначительными, однако заслуживают пересмотра на пару сотен человек в плюс), но бои всё-таки происходили и бои очень даже примечательные.
Пара слов об обстановке.
Возможно кто-то выскажется в том духе, что «итальянцы не вояки», «лучше иметь их врагами, чем союзниками» и т.д., но если объективно посмотреть на итальянскую армию предвоенного периода, то выяснится, что при всех её организационных недостатках, итальянский генералитет рассуждал весьма трезво. Многочисленные всхлипы Бадольо и Грациани о том, что; армия не готова; о том, что есть проблемы со снабжением; о том, что не хватает вооружения; и о том, что политическое руководство страны ставит совершенно нереальные сроки выполнения задач – абсолютно не мешали Муссолини отдавать «гениальные» приказы вроде «Идти по пятам врага, после чего с дерзостью бросаться на врага!». Достаточно сказать, что дабы успеть к разделу Франции, Дуче приказал целой группе армий развернуться для наступления в течении всего 3х дней. Вот уж кто-кто был «прирождённым полководцем», так это Бенито Батькович.
Итальянские же генералы воспринимали французов как серьёзного противника и даже сильно переоценивали их численность на альпийском рубеже (это косвенно говорит о том, что контрразведка у французов была поставлена хорошо).
Кстати, раз уж на то пошло, то и французская разведка работала как надо. Как известно, боевые действия между Францией и Италией начались 10 июня, а ночная эвакуация французского приграничного города Ментона, произошла за 5 дней до. Но так, или иначе мы отвлеклись.
Cuirassé des nuages
Интересующиеся фортификацией граждане, однозначно знакомы с итальянским «Линкором в облаках». Форт Шабертон (батарея №515) безусловно является архитектурным шедевром. Массивный, построенный на вершине альпийской горы, высотой 3 километра, вооружённый 8ю 149мм орудиями, имевший электросеть, телефонную связь с подножьем и приданными подразделениями, канатную дорогу, пороховые погреба, казармы и всю присущую автономным сооружениям инфраструктуру, Шабертон занимал стратегически важную высоту и внушал если не страх, то уж точно опасливое уважение Французам. Возведённый на рубеже XIX/XX веков, облачный линкор участвовал в боях всего несколько дней. Именно эти дни мы с вами и рассмотрим.
10 июня 1940 года, из мощного репродуктора установленного в одном из коридоров форта Шабертон, прозвучал голос Бенито Муссолини «Ascoltate! Un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria». Война была объявлена. Батарее 515 ставилась задача поддерживать наступление подразделений итальянской 4й Армии, в районе Монженевр. Наступать будут 26я пехотная дивизия «Assietta» и 2я пехотная «Sforzesca» (по факту работала 58я пехотная дивизия «Леньяно», а «Сфорцеска» находилась в резерве).
Первый огонь батарея 515 открыла 17 июня 1940, подавив французский форт д’Олив «d’Olive», находящийся в 8ми километрах от него. Ущерб от артиллерийского огня был минимальный, во-первых потому что из-за тумана итальянцы стреляли вслепую, что называется, по карте. Однако ответить 3-х километровой горе французам было нечем и они сочли разумным прекратить огонь, пока их не раздолбали.
В период с 18 по 20 июня, батарея 515 несколько раз вступала в боестолкновения с французскими укреплениями «Janus», Gondrans, Infernet, Les Aittes, Trois Tetes и с несколькими подвижными полевыми батареями. На форте Янус зафиксировано попадание в одну из башен, без пробития её бронировки. Артиллерия Шабертона хоть и была большой в калибре (считай 150мм), но по факту это были устаревшие системы произведённые ещё до ПМВ. Их радиуса действия, с учётом выгодного расположения на высоте, вполне хватало для того чтобы дострелить до французов, но износ стволов, отсутствие внятной корректировки на местах плюс странные приказы командования вроде «Быть готовыми наступать, но сидеть обороняться», не способствовали эффективной деятельности итальянских артиллеристов.
Утверждения о том, что обстрелы «линкора в облаках» морально надломили французов, были правдой лишь от части. На самом деле решение по подавлению Шабертона было принято задолго до его дебюта. Для этих целей ещё 17 июня, в район сосредоточения была переброшена 6я батарея 154го артиллерийского полка. Командовал этой батареей лейтенант Миге (Miguet). Что примечательно, на вооружении этой батареи находились четыре тяжеленные осадные мортиры системы Шнейдер-Крезо калибром 280мм.
Такая осадная мортира весит под 15 тонн и кидается 200кг снарядами. В транспортном положении представляет из себя несколько частей. Все эти части затаскиваются на позицию, а потом собираются воедино. Думаю, будет лишним говорить о том, что надо заранее и хорошенько подумать о том, куда всё это железо поставить, прежде чем куда-то тащить.
Дальность огня такой мортиры по паспорту составляет порядка 11000 метров.
280мм мортира Шнейдер-Крезо
Для осуществления плана, лейтенант Миге разбил батарею на две части, которые заняли позиции за 10 километров от Шабертона, на обратных скатах гор. Артиллерийские наблюдатели заняли четыре точки впереди и справа от горы Мон-Шабертон. Итальянская батарея 515 была скрыта облаком тумана, которое висело несколько дней. Плюс снег на вершине затруднял идентификацию целей. Всё это время «облачный линкор» вёл обстрел вышеупомянутых целей и не подозревал о том, что его уже заказали. Французы молчали и терпеливо ждали погоды.
Линкор перед обстрелом
Утром 21 июня туман над итальянской батареей 515 рассеялся и воцарилась солнечная погода. Французы открыли огонь. Позиция артиллерийских наблюдателей справа от горы, давала возможность брать уверенную вилку, что мсье Миге и сделал. В течении трёх с половиной часов батарея выпустила 57 снарядов, оснащённых ударными взрывателями. Результатом стало повреждение 6ти из 8ми орудий «линкора», 9 убитых итальянцев и более 50ти раненых. Что интересно – итальянцы так и не смогли определить кто по ним лупит. Линкор вышел из боя уже без канатной дороги, склада продовольствия, позиции наблюдения, линии связи и линии электропередач. Но с 2мя орудиями вместо 8ми и сохранённым боезапасом (пороховые погреба не пострадали). Как утверждается «линкор» продолжил героически сражаться, но с учётом повреждённой линии связи и позиции наблюдения вряд ли его действия были эффективны.
О павших и живых героях батареи 515, тут же раструбила итальянская пропаганда, возведя историю в разряд подвига (не забываем, ведь в конце концов юридически победили Итальянцы).
Дальнейшая судьба форта известна. В боях он более не участвовал. Использовался для обучения различными подразделениями, в 43м был занят обороняющимися фашистами и вскоре оставлен, Потом отошёл Французам, потом в начале 60х с него сняли весь металл и теперь некогда грозный «линкор в облаках» напоминает египетские пирамиды – нагромождение внушительных рукотворных построек мало кому известного назначения.
Стоит отметить, что Шабертон не был единственной достопримечательностью альпийской фортификации. Итальянский Альпийский вал насчитывал более сотни сооружений разной размерности и высотности. Французская же Альпийская линия, была не столь многочисленной, однако перекрывала ключевые точки у нескольких перевалов. Также можно упомянуть, что в этой войне отметились и железнодорожные артиллерийские установки, правда несколько южнее.
История падения Франции, которую почему-то делят на «Странную войну» и «Французскую кампанию» изобилует массой интересностей, которые мы с вами, совместными усилиями, будем копать.
http://ru-artillery.livejournal.com/4564
Источник: colonelcassad.livejournal.com