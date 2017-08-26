Возрождение станкостроения: КМЭЗ создал вертикально-фрезерный центр

Ковровский электромеханический завод впервые представил пятикоординатный обрабатывающий станок КВС-184М5.

Информационный портал «Военное.рф» сообщает, что в рамках междунароного военно-технического форума «Армия-2017» состоялась презентация пятикоординатного вертикально-фрезерного центра КВС-184М5, который был разработан инженерами Ковровского электромеханического завода.

«Мы приступили к производству этого оборудования в рамках программы импортозамещения и локализации в станкостроении. Сейчас российских комплектующих в нем уже более 50 процентов», – заявил специалист по маркетингу предприятия Павел Маликов.

По его словам, представленный станок является усовершенствованной версией четырех-осевого центра КВС-184, который был показан на прошлом форуме.

Пятикоординатный фрезерный станок представляет собой центр, способный обрабатывать крупномасштабные металлические заготовки. Благодаря установленной поворотной фрезерной головке мастер получает возможность осуществлять не только вертикальную обработку детали, но и использовать свободно размещающийся шпиндель. Максимальная нагрузка на стол достигает 500 кг, количество оборотов шпинделя – 15 тысяч в минуту, инструментальный магазин – 30 позиций.

Такое оборудование предназначено для применения в литейных мастерских, на строительных площадках, в автостроении и кораблестроении.

Материал подготовил Сергей Перелесов

Источник: nnm.me