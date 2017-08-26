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Возрождение станкостроения: КМЭЗ создал вертикально-фрезерный центр

22:12. 26 августа 2017 Просмотров - 87 Нет комментариев Опубликовал:

Возрождение станкостроения: КМЭЗ создал вертикально-фрезерный центр

Ковровский электромеханический завод впервые представил пятикоординатный обрабатывающий станок КВС-184М5.

Информационный портал «Военное.рф» сообщает, что в рамках междунароного военно-технического форума «Армия-2017» состоялась презентация пятикоординатного вертикально-фрезерного центра КВС-184М5, который был разработан инженерами Ковровского электромеханического завода.

Возрождение станкостроения: КМЭЗ создал вертикально-фрезерный центр

«Мы приступили к производству этого оборудования в рамках программы импортозамещения и локализации в станкостроении. Сейчас российских комплектующих в нем уже более 50 процентов», – заявил специалист по маркетингу предприятия Павел Маликов.

По его словам, представленный станок является усовершенствованной версией четырех-осевого центра КВС-184, который был показан на прошлом форуме.

Возрождение станкостроения: КМЭЗ создал вертикально-фрезерный центр

Пятикоординатный фрезерный станок представляет собой центр, способный обрабатывать крупномасштабные металлические заготовки. Благодаря установленной поворотной фрезерной головке мастер получает возможность осуществлять не только вертикальную обработку детали, но и использовать свободно размещающийся шпиндель. Максимальная нагрузка на стол достигает 500 кг, количество оборотов шпинделя – 15 тысяч в минуту, инструментальный магазин – 30 позиций.

Такое оборудование предназначено для применения в литейных мастерских, на строительных площадках, в автостроении и кораблестроении.

Материал подготовил Сергей Перелесов

Источник: nnm.me

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