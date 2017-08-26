Урок для души: притча

Если вы всё время удивляетесь, откуда в вашей жизни столько проблем, прочтите эту притчу. Возможно, она поможет вам понять для себя что-то важноеСидя за круглым столом, души выбирали свой следующий урок. Тут встала смелая и сильная душа:– В этот раз я иду на Землю, чтобы научиться прощать. Кто поможет мне в этом?Души с сочувствием и даже немного испуганно заговорили:– Это один из самых сложных уроков… Ты можешь за одну жизнь не справиться… Ты так будешь страдать… Нам так тебя жаль… Но ты можешь справиться… Мы поможем…Одна душа сказала:– Я готова быть рядом с тобой на Земле и помочь тебе. Я стану твоим мужем, в нашей семейной жизни многие проблемы будут по моей вине, а ты будешь учиться меня прощать.Вторая душа вздохнула:– А я могу стать одним из твоих родителей, обеспечить тебе тяжелое детство, затем вмешиваться в твою жизнь и препятствовать в делах, а ты будешь учиться меня прощать.Третья душа произнесла:– А я стану одним из твоих начальников, и часто буду относиться к тебе несправедливо и высокомерно, чтобы ты могла учиться испытывать чувство прощения…Ещё несколько душ согласились встретиться с ней в разное время для закрепления урока…И так каждая душа выбрала свой урок, они продумали взаимосвязанный план жизни, в которой они будут друг друга обучать и наставлять, и спустились для воплощения на Землю.Но такова уж особенность обучения душ, что при рождении их память очищается. И лишь немногие догадываются о том, что случайности не случайны, а любой человек появляется в нашей жизни именно тогда, когда мы больше всего нуждаемся в уроке, который он с собой несет.

Источник: nashaplaneta.su