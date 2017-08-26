США. Национальный долг: уменьшить нельзя увеличить

29 сентября 115-й Конгресс США и команда Дональда Трампа должны принять окончательное решение по одному из самых важных вопросов для современной Америки: увеличению, снижению или заморозке национального долга (United States National Debt), который в настоящее время составляет 19 триллионов 973 миллиардов и 755 миллионов долларов.

Скорее всего, обсуждать судьбу национального долга Конгрессу придётся в спешке. У членов Палаты представителей и Сената будет всего 12 дней, чтобы взвесить все “за” и “против”. Это обстоятельство очень сильно разозлило руководство Бюджетного управления Конгресса (CBO), которое не исключает массовых забастовок, невыхода на работу госслужащих и краха фондового рынка уже 30 сентября.

Как заявил журналистам анонимный источник в CBO, Трамп при поддержке “ослов” и “слонов” должен был принять предварительное решение по будущему национального долга ещё в марте, однако даже в конце августа (летние каникулы подходят к концу) власть имущие не имеют ни одной чёткой позиции по этому вопросу.

Более того, китайские деньги, занятые ещё правительством Барака Обамы, команда Трампа тратила настолько безрассудно, что к концу июля в федеральном бюджете осталось менее $25 млн. внешних заимствований.

При этом действующий президент продолжает говорить о необходимости экономии бюджетных средств и грядущих сокращениях. В реальности же Трамп не выполнил даже своего обещания провести молниеносную чистку в рядах госслужащих, чтобы сразу же сэкономить десятки миллиардов долларов налогоплательщиков.

По мнению ряда конгрессменов, нежелание бороться с бюрократией в федеральных департаментах – лучшее доказательство того, что Трамп будет наращивать государственный долг. Виноватым же в продолжении долговой стратегии демократов как всегда окажется Обама, которого действующий президент уже не один раз обвинял в своих собственных ошибках.

Эксперты оценивают вероятность повышения лимита госдолга 29 сентября или несколькими днями ранее в 85% – 88%. При этом любое решение бьёт по имиджу республиканской партии. Если займы продолжатся, то “слонов” обвинят в неисполнении главного предвыборного обещание. Если нет, то в стране наступит хаос и бюджетный дефицит начнёт расти как на дрожжах.

Самым же неприятным обстоятельством финансовые аналитики называют выход госдолга за рамки $20 трлн. Это не только психологическая цифра. В огромном количестве международных контрактов предусмотрен пункт пересмотра взаимовыгодных обязательств, если Америка начнёт занимать свой 21-й триллион долларов.

Здесь начинается самое интересное. Биржевые котировки и другие финансовые тенденции на американском рынке дают все основания полагать, что в самое ближайшее время Соединённые Штаты включат печатный станок ради искусственного замедления государственного долга. Такой шаг не исключают глава Департамента казначейства Стивен Мнучин и глава Департамента торговли Уилбур Росс.

Оба, напомним, сколотили многомиллиардные капиталы именно за счёт банкротств других бизнесменов и компаний. Теперь тактика делать других нищими, чтобы разбогатеть, или хотя бы не потерять, может быть опробована на международной арене.

Трамп, естественно, поддержит Росса и Мнучина, так как сам любит прибегать к радикальным финансовым инструментам (чего только стоит двукратное повышение ставки Federal Reserve в течение трёх месяцев – 15 марта и 14 июня 2017 года). Печатный станок, естественно, понизит привлекательность облигаций США во всём мире, однако продемонстрирует простым американцам, что Трамп во что бы то ни стало хочет снизить или хотя бы замедлить рост национального долга.

Дополнительная денежная масса нужна Трампу и на случай вероятной войны. Иракская и афганская кампании, напомним, продолжались с 2001 по 2016 годы и обошлись Америке в $805 и $783 млрд. соответственно. Затяжные войны увеличили национальный долг на $2 трлн. (с учётом набежавших процентов). Астрономические расходы на задействованную там армию очень плохо сказались на репутации Буша-младшего и Обамы как финансовых хозяйственников. Поэтому Трамп прекрасно понимает, что увеличивать финансирование армии и тратить деньги на полноценную войну – не одно и тоже.

Включение денежного печатного станка безусловно поможет Трампу усилить контроль над странами, вкладывающими в американскую экономику больше всего. Это Китай, Япония, Ирландия, Бразилия и Швейцария.

Если они пойдут на уступки Соединённых Штатов по ряду вопросов в мировой политике, то могут расширить торговые отношения с Америкой и компенсировать потери от снижения стоимости облигаций.

Больше всего от дополнительной массы долларов пострадает Россия. Она является единственной из четырёх стран-изгоев (наряду с Ираном, Северной Кореей и Венесуэлой), кто хранит в облигациях США около $100 млрд. При этом путинская “империя” находится под жёсткими международными санкциями, и Америка не даст ей ни одной возможности компенсировать потери, которые, скорее всего, окажутся значительными.

Россия, напомним, сокращает свои американские активы с начала августа и причиной этому может стать грядущее “кидалово”, завуалированное под заботу республиканцев о финансовой независимости США (сокращении госдолга).

Так или иначе, грядущие финансовые потрясения вряд ли негативно скажутся на простых американцах. Застройщик Трамп при всех своих минусах всегда защищал родственников и надёжных партнёров, объявляя сокрушительные и дерзкие банкротства конкурентам. Теперь “своими” для президента Трампа являются американцы, а объектом разорения – другие страны.

Источник: perevodika.ru