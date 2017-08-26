Создание ТОР на Южных Курилах – это сигнал Японии о том, что она там не нужна

В РАН считают, что с японской стороны вряд ли будут по этому поводу заявлены политические протесты.

Распоряжение о создании территории опережающего развития (ТОР) «Южные Курилы» подписал глава правительства Дмитрий Медведев. Как передает «Интерфакс», об этом он заявил в Южно-Сахалинске на встрече с партактивом «Единой России».

Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов считает, что с японской стороны вряд ли будут по этому поводу заявлены политические протесты.

«Программа ТОР «Курилы» была достаточно давно разработана и осуществлялась в таком же темпе, как и в других районах страны. Но ТОР «Курилы» была приостановлена, потому что в прошлом году во время визита Путина в Японию была достигнута договоренность о совместной экономической деятельности на спорных территориях, то есть на Южных Курилах», - напомнил он в беседе с НСН.

По мнению япониста, создание ТОР показывает, что пока что эта договоренность реальных плодов не принесла.

«Обращает на себя внимание то, что весной в ходе поездки на Сахалин вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что если переговоры с Японией о совместной деятельности будут заканчиваться только разговорами, без реальных действий, то мы возобновим программу ТОР. Вот ее и возобновили. И Япония будет рассматривать это как выражение недовольства России по поводу совместной экономической деятельности», - указал он.

Камнем преткновения служит отсутствие правовых оснований для совместной деятельности.

«Москва настаивает на российских законах, Токио отвергает эту возможность, потому что это будет означать признание российского суверенитета над «японскими территориями». И предлагает выработать третью схему, особый режим, при котором не нарушались бы права ни России, ни Японии. Это уже не устраивает Москву. Подписание Медведевым указа о ТОР – это сигнал Токио о намерении России самостоятельно развивать Курилы», - подчеркнул собеседник НСН.

Он уверен, что в Токио сделают из этого шага необходимые выводы.

«Они очень внимательно следят за тем, что там происходит. Не только сейчас, но на протяжении уже 70 лет, с тех пор как Южные Курилы перешли под суверенитет нашей страны, после Второй мировой войны. Проблема этих островов, северных территорий по японской терминологии, выступает самым важным внешнеполитическим приоритетом нынешнего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Он надеется решить ее на приемлемых для Японии условиях. Поэтому он держит курс как на личное сближение с Путиным, так и на сотрудничество России и Японии в экономике и других сферах. И это несмотря на недовольство членов G7, в частности, Вашингтона. Япония придает большое значение этой проблеме, следила и следит за всем, что происходит вокруг Южных Курил», - заключил востоковед.

Ранее Минвостокразвития сообщало, что в рамках ТОР «Южные Курилы» в разработан проект создания высокотехнологичного безотходного производства с оборотом до 1,5 млрд рублей в год.