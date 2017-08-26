 Россия ХХ века в цвете

Представляю вам подборку колоризированных черно-белых фотографий XIX–XX веков.

Императорская семья, 1914.

Великая княгиня Мария Владимировна, 1906.

Ксения Александровна Романова – великая княгиня, дочь императора Александра III, сестра российского императора Николая II.

Сестры Романовы с царицей Александрой работают в военном госпитале во время Первой мировой войны.

Николай II в мундире лейб-гвардии 4-го стрелкового полка императорской фамилии, 1912

Анна Павлова, 1905-1910.

Сергей Прокофьев.

Пётр Аркадьевич Столыпин, 1908.

Игорь Сикорский – русский и американский авиаконструктор, учёный, изобретатель, философ.

Надежда Крупская после окончания гимназии.

Коллонтай Александра Михайловна, заведующая женотделом ЦК РКП(б), Москва, сентябрь 1922.

Григорий Распутин.

Михаил Булгаков, 1928

Воспитанницы женской гимназии, 1900-1917.

Хосе Рауль Капабланка против Александра Алехина, 1913.

Русский борец Карл Поспешил, 1912.

Великие княжны Ольга и Татьяна Романовы, 1913.

Военнослужащие Гроховского полка у воронки от снаряда. 1914 г.

Фрейлина Графиня Елисавета Александровна Шереметева в платье для исполнения на бале “Русской”.

Зинаида Юсупова-княжна, затем княгиня Зинаи́да Никола́евна Юсу́пова — богатейшая российская наследница своего времени, последняя в роду Юсуповых, крупная благотворительница.

Алексей Николаевич Романов — Наследник Цесаревич и Великий Князь, пятый ребёнок и единственный сын Николая II и Александры Фёдоровны. 1910-1911.Фото из Государственного архива РФ.

Пётр Ильич Чайковский.

Николай II и Александра Фёдоровна.

Елена Николаевна Безакъ, рожд. Шипова (Боярыня XVII вѣка), Костюмированный бал 1903 года.

Надежда Аллилуева.

Елена и Владимир Набоковы.

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна.

Александра Фёдоровна.

А. Ф. Керенский.

Михаил Иванович Глинка, 1856.

Арге́ев Па́вел Влади́мирович — русский лётчик-ас Первой мировой войны.

Родился в Ялте в семье пароходного механика Владимира Акимовича Аргеева (по другим сведениям — из дворян Херсонской губернии. Окончил Одесское техническое железнодорожное училище в 1904 году, после его окончания поступил в Одесское пехотное юнкерское училище. По окончании в 1907 году выпущен в армию подпоручиком в 184-й пехотный резервный Варшавский полк. Командовал взводом, с 1908 года — адъютант батальона, с 1909 года — младший офицер стрелковой роты. В 1910 году произведён в поручики.

С апреля 1911 года служил в 29-м пехотном Черниговском полку, младший офицер роты и командующий ротой, с января 1912 года — исполняющий должность обер-офицера для поручений при управлении дивизионного интенданта 8-й пехотной дивизии. По не вполне ясным причинам в июне того же оставил службу в полку: не явился в часть по приказу, за неисполнение приказа приговорен военным судом к месячному содержанию на гауптвахте. После освобождения отчислен в запас и уехал во Францию (жил там под фамилией d’Argueeff).

Награды:

Орден Святого Георгия 4-й степени (31.10.1917, за победы в воздушных боях 23.04.1917 и 4.05.1917)

Орден Святого Владимира 4-й степени (18.12.1915, «за отличия в войне с германцами на французском фронте»)

Георгиевское оружие (21.11.1917, за сбитый вражеский самолет 26.05.1917)

Кавалерский крест ордена Почётного легиона (Франция, 1915)

Офицерский крест ордена Почётного легиона (Франция, 1918)

Военный крест 1914—1918 (Франция, 1915)

Матильда Кшесинская.

Ленин.

ВЯЛЬЦЕВА Анастасия Дмитриевна (1871-1913).Русская певица (меццо-сопрано) и артистка оперетты.

Илья Толстой-русский писатель, журналист и педагог, сын Льва Толстого.

Граф Лев Никола́евич Толсто́й — один из наиболее известных русских писателей и мыслителей, один из величайших писателей мира. Участник обороны Севастополя.

Великая княжна Татьяна, 1913.

Тамара Карсавина и Вацлав Нижинский, “Видение розы”, 1911

Патриа́рх Ти́хон — епископ Православной российской церкви; с 21 ноября 1917 года Патриарх Московский и всея России, первый после восстановления патриаршества в России. Канонизирован в лике святителей Архиерейским собором РПЦЗ .

Александр III, 1893.

В.И.Ленин на параде войск Всевобуча. Москва, 25 мая 1919 года Фото: М. Наппельбаум.

Фрейлина Александры Фёдоровны Набокова (Сайн-Витгенштейн, Лейкман), Елизавета Дмитриевна (1877-1942). Дочь Д.Н.Набокова.

Феликс Дзержинский с женой Софьей Мушкат, 1923.

Александр Николаевич Скрябин (1913/14).

Корнет лейб-гвардии Конного полка А.А.Колюбакин в наряде сокольничего времен царя Алексея Михайловича.

Екатерина Ильинична Татищева, рожд. Бибикова (Боярыня XVII вѣка), 1903.

Сергей Есенин.

Вера Комиссаржевская, 1907.Русская драматическая актриса.

Антон Павлович Чехов. 1901.

Николай Николаевич Миклухо-Маклай.

Алексей Кондратьевич Саврасов, 1890-е.

Владимир Владимирович Маяковский, 1924

Холодная Вера Васильевна (Левченко)-российская киноактриса немого кино.

Фото в заголовке:Русская семья, Екатеринбургская область, Сибирь, конец XIX века.