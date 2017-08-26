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Россия ХХ века в цвете

10:45. 26 августа 2017 Просмотров - 188 Нет комментариев Опубликовал:

Представляю вам подборку колоризированных черно-белых фотографий XIX–XX веков.

Императорская семья, 1914.

Россия ХХ века в цвете

Великая княгиня Мария Владимировна, 1906.

Россия ХХ века в цвете

Ксения Александровна Романова – великая княгиня, дочь императора Александра III, сестра российского императора Николая II.

 Россия ХХ века в цвете

Сестры Романовы с царицей Александрой работают в военном госпитале во время Первой мировой войны.

Россия ХХ века в цвете

Николай II в мундире лейб-гвардии 4-го стрелкового полка императорской фамилии, 1912

Россия ХХ века в цвете

Анна Павлова, 1905-1910.

Россия ХХ века в цвете

Сергей Прокофьев.

Россия ХХ века в цвете

Россия ХХ века в цвете

Пётр Аркадьевич Столыпин, 1908.

 Россия ХХ века в цвете

Игорь Сикорский – русский и американский авиаконструктор, учёный, изобретатель, философ.

 Россия ХХ века в цвете

Надежда Крупская после окончания гимназии.

Россия ХХ века в цвете

Коллонтай Александра Михайловна, заведующая женотделом ЦК РКП(б), Москва, сентябрь 1922.

Россия ХХ века в цвете

Григорий Распутин.

Россия ХХ века в цвете

Михаил Булгаков, 1928

Россия ХХ века в цвете

Воспитанницы женской гимназии, 1900-1917.

 Россия ХХ века в цвете

Хосе Рауль Капабланка против Александра Алехина, 1913.

Россия ХХ века в цвете

Русский борец Карл Поспешил, 1912.

Россия ХХ века в цвете

Великие княжны Ольга и Татьяна Романовы, 1913.

Россия ХХ века в цвете

Военнослужащие Гроховского полка у воронки от снаряда. 1914 г.

Россия ХХ века в цвете

Фрейлина Графиня Елисавета Александровна Шереметева в платье для исполнения на бале “Русской”.

Россия ХХ века в цвете

Зинаида Юсупова-княжна, затем княгиня Зинаи́да Никола́евна Юсу́пова — богатейшая российская наследница своего времени, последняя в роду Юсуповых, крупная благотворительница.

Россия ХХ века в цвете

Алексей Николаевич Романов — Наследник Цесаревич и Великий Князь, пятый ребёнок и единственный сын Николая II и Александры Фёдоровны. 1910-1911.Фото из Государственного архива РФ.

Россия ХХ века в цвете

Пётр Ильич Чайковский.

Россия ХХ века в цвете

Николай II и Александра Фёдоровна.

Россия ХХ века в цвете

Елена Николаевна Безакъ, рожд. Шипова (Боярыня XVII вѣка), Костюмированный бал 1903 года.

Россия ХХ века в цвете

Надежда Аллилуева.

Россия ХХ века в цвете

Елена и Владимир Набоковы.

Россия ХХ века в цвете

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна.

Россия ХХ века в цвете

Александра Фёдоровна.

Россия ХХ века в цвете

А. Ф. Керенский.

Россия ХХ века в цвете

Михаил Иванович Глинка, 1856.

Россия ХХ века в цвете

Арге́ев Па́вел Влади́мирович — русский лётчик-ас Первой мировой войны.

 Россия ХХ века в цвете

Родился в Ялте в семье пароходного механика Владимира Акимовича Аргеева (по другим сведениям — из дворян Херсонской губернии. Окончил Одесское техническое железнодорожное училище в 1904 году, после его окончания поступил в Одесское пехотное юнкерское училище. По окончании в 1907 году выпущен в армию подпоручиком в 184-й пехотный резервный Варшавский полк. Командовал взводом, с 1908 года — адъютант батальона, с 1909 года — младший офицер стрелковой роты. В 1910 году произведён в поручики.
С апреля 1911 года служил в 29-м пехотном Черниговском полку, младший офицер роты и командующий ротой, с января 1912 года — исполняющий должность обер-офицера для поручений при управлении дивизионного интенданта 8-й пехотной дивизии. По не вполне ясным причинам в июне того же оставил службу в полку: не явился в часть по приказу, за неисполнение приказа приговорен военным судом к месячному содержанию на гауптвахте. После освобождения отчислен в запас и уехал во Францию (жил там под фамилией d’Argueeff).
Награды:
Орден Святого Георгия 4-й степени (31.10.1917, за победы в воздушных боях 23.04.1917 и 4.05.1917)
Орден Святого Владимира 4-й степени (18.12.1915, «за отличия в войне с германцами на французском фронте»)
Георгиевское оружие (21.11.1917, за сбитый вражеский самолет 26.05.1917)
Кавалерский крест ордена Почётного легиона (Франция, 1915)
Офицерский крест ордена Почётного легиона (Франция, 1918)
Военный крест 1914—1918 (Франция, 1915)

Матильда Кшесинская.

Россия ХХ века в цвете

Ленин.

Россия ХХ века в цвете

ВЯЛЬЦЕВА Анастасия Дмитриевна (1871-1913).Русская певица (меццо-сопрано) и артистка оперетты.

Россия ХХ века в цвете

Илья Толстой-русский писатель, журналист и педагог, сын Льва Толстого.

Россия ХХ века в цвете

Граф Лев Никола́евич Толсто́й — один из наиболее известных русских писателей и мыслителей, один из величайших писателей мира. Участник обороны Севастополя.

Россия ХХ века в цвете

Великая княжна Татьяна, 1913.

Россия ХХ века в цвете

Тамара Карсавина и Вацлав Нижинский, “Видение розы”, 1911

Россия ХХ века в цвете

Патриа́рх Ти́хон — епископ Православной российской церкви; с 21 ноября 1917 года Патриарх Московский и всея России, первый после восстановления патриаршества в России. Канонизирован в лике святителей Архиерейским собором РПЦЗ .

Россия ХХ века в цвете

Александр III, 1893.

Россия ХХ века в цвете

В.И.Ленин на параде войск Всевобуча. Москва, 25 мая 1919 года Фото: М. Наппельбаум.

Россия ХХ века в цвете

Фрейлина Александры Фёдоровны Набокова (Сайн-Витгенштейн, Лейкман), Елизавета Дмитриевна (1877-1942). Дочь Д.Н.Набокова.

Россия ХХ века в цвете

Феликс Дзержинский с женой Софьей Мушкат, 1923.

Россия ХХ века в цвете

Александр Николаевич Скрябин (1913/14).

Россия ХХ века в цвете

Корнет лейб-гвардии Конного полка А.А.Колюбакин в наряде сокольничего времен царя Алексея Михайловича.

Россия ХХ века в цвете

Екатерина Ильинична Татищева, рожд. Бибикова (Боярыня XVII вѣка), 1903.

Россия ХХ века в цвете

Сергей Есенин.

Россия ХХ века в цвете

Вера Комиссаржевская, 1907.Русская драматическая актриса.

Россия ХХ века в цвете

Антон Павлович Чехов. 1901.

Россия ХХ века в цвете

Николай Николаевич Миклухо-Маклай.

Россия ХХ века в цвете

Алексей Кондратьевич Саврасов, 1890-е.

Россия ХХ века в цвете

Владимир Владимирович Маяковский, 1924

Россия ХХ века в цвете

Холодная Вера Васильевна (Левченко)-российская киноактриса немого кино.

Россия ХХ века в цвете

Фото в заголовке:Русская семья, Екатеринбургская область, Сибирь, конец XIX века.

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Источник: www.kramola.info

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