Премьер Австралии спасая Кука, вспоминает Сталина?

Западные болванчики, критикующие в последнее время историю России с ее видными политическими фигурами, как говорят в народе, «берега попутали». Австралийскому премьер-министру Малкольму Тёрнбуллу не хватило ни ума, ни знаний, чтобы достойно защитить памятники британским мореплавателям, в том числе и Джеймсу Куку. Он решил вспомнить Сталина и сравнить его методы с действиями «аборигенов».

Плохая затея. Призывы популярного в Австралии телеведущего Стэна Гранта о демонтаже памятников премьер-министр осудил и сравнил со «сталинистскими» попытками переписать историю страны. Особенно ему не понравилось, что мишенью стала статуя Джеймса Кука в Хайд-парке Сиднея.

«Пытаться отредактировать нашу историю — неправильно. Все эти статуи и памятники — часть нашей истории, и нам следует их беречь и относиться к ним с уважением, а также всеми возможными способами воздвигать другие памятники и статуи, объясняющие нашу историю».

Премьера понять можно: стремится защитить и сохранить историческое наследие. Все, что произошло, уже не вычеркнуть. Уроки прошлого для того и нужны, чтобы уверенно смотреть в будущее. Непонятно только одно: зачем сравнить призывы Гранта с действиями Иосифа Сталина?

Австралиец даже понятия не имеет, что сделал Сталин для нашего народа в смутные времена после падения царского режима, революционного хаоса и интервенции Запада. Он сохранил Россию, создав на развалинах погибшей Российской империи новое государство – Советский Союз.

Западные державы лелеяли планы не просто развалу и подчинению России, но и о создании на ее территории нескольких т.н. «российских государств». К сожалению, моральные уроды внутри нашей страны с поддержкой Запада смогли достичь своей цели, пускай и в 90-х гг. XX века.

Это называется переписать историю, Малкольм? А знает ли «продвинутый» австралиец о том, что в начале прошлого века, когда Россия выстояла и практически восстановилась в прежних границах, Австро-Венгерская и Османская империя развалились на куски, пускай и «национальные»?

70 лет в виде СССР историческая Россия существовала как единое и мощное государство. Враги называли нас «красной империей» и до сих пор с содроганием думают о том, что русские создадут ее аналог. СССР не могли сокрушить военной силой, поэтому развалили, прикормив либеральных уродцев, любящих Запад до потери пульса. Хорошо, что ситуация изменилась. Яркое тому подтверждение – накал страстей и санкции.

Если кто и разрушает сейчас памятники, то это противники конфедератов в Штатах и деградирующие обезьянки на Украине. Австралийский премьер ошибочно приравнял местных «борцов с историей страны» к сталинистам, а надо было просто назвать их нацистами, хохлами или, в крайнем случае, болванами, но русофобия, видимо, и ему мозг уже проела.