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Михаил Хазин: России нужна смена элиты

17:07. 26 августа 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

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Граждане России держат в офшорах неучтенные средства, эквивалентные 75% национального дохода — примерно столько же, сколько зарегистрировано активов внутри страны. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на американское Национальное бюро экономических исследований.

По данным Росстата, ВНД России в 2016 году составил 83,7 трлн руб. Исходя из оценок авторами доклада объема офшорного капитала в 75% ВНД, получается, что в офшорах хранится около 62,7 трлн руб.

Насколько был объективен данный опрос – вопрос сложный. Надо разбираться в методиках, целях. Но итоги, скорее всего, соответствует реальности. То есть выведено было сильно больше, но если иметь в виду только то, что находится именно на счетах российских граждан, то данные вполне адекватны. Вернуть средства, я думаю, невозможно, потому что эти деньги никто никогда не позволит вывести. При попытке ввести их обратно в Россию, средства будут немедленно арестованы из-за их сомнительного происхождения, поскольку у подавляющего большинства владельцев этих денег, тех же чиновников, нет объяснения, откуда они взялись.

В силу этого исходить можно из следующего. Люди, у которых есть такие доходы, не должны принимать участия в выработке российской политики, как экономической, так и обычной политической. Нужно ли при этом их наказывать, сажать – вопрос отдельный. Он зависит от того, какая будет выбрана модель. Но то, что эти граждане не должны иметь возможности определять нашу политику – однозначно.

Законы тут не работают. Нужно чётко и внятно объяснить, что так делать нельзя и приложить силу. Для этого нужна смена элиты, потому что вся современная элита выстроена под схему вывода денег. И смена правительства тут совершенно недостаточна, ибо правительство назначает элита. Так что если элита старая, то какое бы ни поставили правительство — ничего не изменится.

Смена элиты — это сложный процесс, но в истории России он происходил неоднократно. Этим занимались Иван Грозный, Борис Годунов, Пётр I, Сталин, пытался Александр II… Владимир Путин, чтобы встать в этой ряд, должен продемонстрировать модернизационный проект. Пока этого не происходит. Президент сначала должен принять решение о том, что он хочет это сделать. Дальше уже можно рассуждать о методах и инструментах. Поскольку пока нет желания, о чём говорить? Но возможности для этого есть.

 

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