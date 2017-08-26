Миф про "жертвы ДнепроГЭСа".

...Поэтому в Конституции США про этот вопрос ничего не...назад. «Ох уж эти мифы и легенды!», – скажете вы...европейских наций уже пали жертвой своих центральных банкиров десятки...высокий процент… Историческая стройка – ДнепроГЭС – финансировалась на деньги, незаконно...