Миф про “жертвы ДнепроГЭСа”
11:19. 26 августа 2017 Просмотров - 75 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Миф про "жертвы ДнепроГЭСа".
Недавно, очевидно к очередной годовщине события, снова много статей и постов в которых рассказывается про гибель десятков тысяч человек в результате подрыва плотины ДнепроГЭС в августе 1941 года.
Классический пример подобной статьи.
Изучение имеющихся документов 157-го полка войск НКВД по охране особо важных предприятий промышленности, охранявшего и оборонявшего Днепрогэс до последней минуты, позволяет с точностью до часов установить время подрыва плотины: 20.00-20.30 18 августа 1941 года. Именно в это время Днепрогэс, Днепровские плотины, железнодорожный мост через Днепр были взорваны.
Военные транспорты и люди, которые в то время двигались по дамбе, естественно, погибли. В результате взрыва моста и плотины на острове Хортица остался отрезанным полк пехоты, который переправлялся в это время на восточный берег.
В теле плотины образовалась большая брешь, пошел активный сброс воды. В результате возникла обширная зона затопления в нижнем течении Днепра. Гигантская волна смыла несколько вражеских переправ, потопила много фашистских подразделений, укрывшихся в плавнях. Но вырвавшаяся на свободу вода не разделяла людей на «своих» и «чужих».
Почти тридцатиметровая лавина воды пронеслась Днепровской поймой, заливая все на своем пути. Всю нижнюю часть Запорожья с огромными запасами разных товаров, военных материалов и десятками тысяч тонн пищевых продуктов и другого имущества за какой-то час было снесено. Десятки судов, вместе с судовыми командами, погибли в том ужасном потоке. Сила образовавшейся при подрыве плотины ДнепроГЭСа волны была такова, что монитор "Волочаевка" был выброшен на берег и затем мог использоваться в качестве оборонительного сооружения лишь на суше.
В плавневой зоне острова Хортицы и Днепровских плавнях на десятки километров к Никополю и дальше стояли на позициях военные части. Взрыв плотины резко поднял уровень воды в нижнем течении Днепра, где в это время началась переправа отходивших под Николаевом войск 2-го кавалерийского корпуса, 18-й и 9-й армий. Эти войска были «отрезаны» при переправе, частью пополнили число группировки войск, попавших в окружение и плен, а частью сумели переправиться в неимоверно тяжелых условиях, бросив артиллерию и военное снаряжение.
Рассказывали, что погибло в плавнях тогда приблизительно 20000 красноармейцев – сколько именно никто и не думал считать. Кроме войск, погибло в плавнях десятки тысяч голов скота и много людей, которые на тот момент были там на работе.
Невозможно воспринимать очередное повторение этого мифа иначе как продолжение политики десоветизации на территории Украины. Постоянное повторение мифа должно привести к признанию его в качестве непреложной истины из разряда «это же все знают».
Почему же это миф?
Потому что практически вся изложенная в этой и других подобных статьях информация не соответствует действительности!
Разберем миф подробнее.
1. Начнём с первого пассажа в котором сразу же видна "людоедская сущность советской власти которая не жалела людские жизни".
…Военные транспорты и люди, которые в то время двигались по дамбе, естественно, погибли…
Так и представляется людская река из устало бредущих беженцев в том числе стариков, женщин и детей. Идущих навстречу военных с суровыми лицами, скрип едущих подвод и рокот автомобилей. И вдруг бах – взрыв и все это исчезает в вихре огня и бушующей воды.В действительности же по всем воспоминаниям участников событий к моменту подрыва плотины она была под прямым обстрелом противника и соответственно никакого движения по ней не было:
Во второй половине дня, когда почти была закончена укладка взрывчатки, прибыл представитель штаба фронта, который вручил представителям военного командования на Днепрогэсе телеграмму главнокомандующего войсками Юго-западного направления маршала С. М. Буденного, уточнявшую срок взрыва. В ней было указано, что в случае опасности занятия плотины немцами, она должна быть выведена из строя.
Смеркалось, через потерну перешли на левый берег бойцы, так как сверху по плотине проходить было уже нельзя, ибо она была под сильным артиллерийским огнем противника.
Вдруг обстрел прекратился и наступила гнетущая тишина, которая при неизвестности обстановки действовала на нервы наших людей хуже, чем обстрел…
Настал момент, когда командир воинской части, обороняющей Днепрогэс, замкнул контакты аккумуляторной батареи, глухой взрыв потряс плотину… Взрывом… было разрушено несколько пролетов сливной части плотины. При взрыве погибли не только гитлеровцы, находившиеся на плотине, но, и при быстром подъеме воды ниже электростанции, в днепровских плавнях правого берега, было затоплено немало войск и вооружения противника, готовившегося к переправе на левый берег… С болью в сердце и надеждой на скорое возвращение к берегам Днепра уходили работники электростанции глубокой ночью на Восток…
http://misto.zp.ua/article/articles554.h
Что же касается подрыва моста с Хортицы, то он был вполне обоснован в связи с тем что немцы на плечах отступающих войск захватили мост через Старый Днепр и едва не захватили мост ведущий через Новый Днепр в само Запорожье. При этом на взорванном мосту также не было никаких толп гражданских или военных иначе это наверняка было бы отражено в воспоминаниях участников событий в которых явно есть претензии к подрывникам, но нет обвинений в чьей-то гибели. Точно так же отрезанный взрывом моста полк судя по этим воспоминаниям вовсе не был смыт волной и даже частично смог переправиться на левый берег.
Через несколько минут мы спешились с грузовой машины на мосту, соединяющем город с островом Хортица, так как проехать машиной дальше уже было невозможно. Мост был забит людской лавиной: машинами, повозками и скотом. Потребовались нечеловеческие усилия от каждого из нас, чтоб под огнем противника сдержать бегущих в панике и повернуть их в сторону врага…
Здесь мы встретились с генерал-майором Харитоновым, который одобрил наши действия и сам лично помогал формировать боевые отряды и уточнял боевые задачи им. Противник был остановлен. На мосту было подбито три вражеских танка. Все воспрянули духом, лелея надежду, что скоро к нам подойдет подкрепление.
Но через некоторое время обстановка на острове Хортица стала просто критической и, казалось, безвыходной. Произошел потрясающий взрыв, а вскоре и другой. Взорвана была перемычка плотины и подорван мост, соединяющий остров с г. Запорожье. Мост же через старое русло остался целехонек и, по сути, стал открытым для фашистской нечисти.
…Противник прорвался на остров, занял южную его часть. Продолжая оказывать ожесточенное сопротивление во много раз превосходящим силам противника, наши силы слабели, кое-кто начал бежать к Днепру.
Достоверность критического положения, сложившегося на острове Хортица, и нашей обреченности подтверждает… телеграмма начальника политуправления Южного фронта тов. Мамонова на имя начальника Главного политуправления РККА товарища Мехлиса, датированная 20 августа 1941 г. В ней говорится: —…На левом участке армии [в] результате неоднократных атак танков и моточастей противника оставлен Запорожский плацдарм. Подполковник Петровский – начальник отдела инженерного управления штаба фронта и нач[альник] отдела Эпин (научно-испытательного института) – представитель генштаба без ведома Военного Совета фронта взорвали плотину и мост… Взрыв перемычки и моста поставил в тяжелое положение около 3000 человек, находящихся на острове Хортица…“ В этой телеграмме Вы прочтете, что виновники этого взрыва были арестованы и преданы суду военного трибунала.
2. И вот приступаем к разбору самой важной составляющей мифа – гигантской всесокрушающей волне которая погубила десятки тысяч жизней.
Почти тридцатиметровая лавина воды пронеслась Днепровской поймой, заливая все на своем пути. Всю нижнюю часть Запорожья с огромными запасами разных товаров, военных материалов и десятками тысяч тонн пищевых продуктов и другого имущества за какой-то час было снесено. Десятки судов, вместе с судовыми командами, погибли в том ужасном потоке. Сила образовавшейся при подрыве плотины ДнепроГЭСа волны была такова, что монитор "Волочаевка" был выброшен на берег и затем мог использоваться в качестве оборонительного сооружения лишь на суше.
Звучит грозно. Ведь мы не раз видели фильмы-катастрофы где гигантская волна сметает все на своём пути. И представляем себе нечто подобное.
Действительность же отличается от вымысла тем что в ней действуют законы физики. А они накладывают существенные ограничения. Почему же вышеизложенная картина не более чем красочная фантазия? Рассмотрим скучные цифры.
Напор плотины ДнепроГЭС (разность между уровнем воды выше и ниже плотины) составляет 38 метров. Казалось бы – вот она 30-метровая волна. Вот только есть пара нюансов.
Первый нюанс.
Волна такой высоты может появиться, только если плотина рухнет по всей длине и по всей высоте сразу!!! Ничего подобного в случае ДнепрГЭС не было.
Взрыв разрушил около 100 метров плотины из 1200. И далеко не на всю высоту, что подтверждают фотографии. Так что волна 30-метровой высоты не могла получиться даже теоретически.
Разрушения ДнепроГЭС. Вид с верхнего бьефа.
Разрушения ДнепроГЭС. Вид с нижнего бьефа.
Второй нюанс.
Высота волны при прорыве зависит от ширины потока. Проще говоря, вода имеет свойству текучести, поэтому не идет узким потоком, повторяя форму прорыва, а растекается во все стороны. При этом, чем шире речная долина, тем ниже высота волны прорыва (что вполне естественно, так как объем воды проходящей через пролом ограничен и, соответственно, при равном сечении увеличение ширины приводит к уменьшению высоты). Посмотрите карту и обратите внимание на ширину долины и самое главное отметки высот и прибрежные обрывы.
Топографическая карта современного Запорожья.
Так что яркие фантазии про всесокрушающую 30-метровую волну разбиваются о скучную действительность.
Примерные расчеты показывают, что высота волны после подрыва плотины была не более 5 метров, а в районе судоремонтного завода и пристани 3-4 метров. В днепровских же плавнях благодаря широкой речной пойме подъем воды составлял не больше 1-1,5 метра. Скорее всего, цифры были ещё меньше, так как ещё за сутки до подрыва плотины начался массовый сброс воды, и уровень водохранилища был меньше обычного.
Оценить поток воды при прорыве можно с помощью фотографий плотины весной 1942 года, когда во время паводка уровень воды перед плотиной поднялся практически до рабочего уровня. Сравните сами:
ДнепроГЭС. Современное состояние.
ДнепроГЭС весной 1942 года.
ДнепроГЭС весной 1942 года.
ДнепроГЭС весной 1942 года.
Соответственно никаких десятков погибших судов, тем более с командами, не могло быть в помине, что подтверждается отсутствием обломков и затонувших корпусов. Постоянно читая ложь про затонувшие корабли, я ни разу не видел, чтобы были приведены названия этих кораблей. Что немудрено, в этом случае всегда легко проверить судьбу конкретного корабля и выяснить, что она не закончилась с подрывом ДнепроГЭСа.
Единственный же корабль, про который все упоминают – монитор «Волочаевка» является ярким доказательством лжи. Корабль действительно при подъеме воды был выброшен на мелководье (что видно на немецких аэрофотоснимках от 14 сентября). Но считать его «выброшенным на берег» никак нельзя.
Монитор "Волочаевка". Немецкий аэрофотоснимок 14 сентября 1941 года.
3. Теперь приступим к рассмотрению того вопроса ради которого собственно эта тема и поднимается – о жертвах.
Для начала рассмотрим, где волна от прорыва плотины ДнепроГЭСа могла уничтожить людей. И оказывается что таких мест не так много!!!
Для начала надо отметить тот факт, что Днепр река с очень переменчивым стоком на протяжении года – за время весеннего паводка через него проходит 70-80% годового стока что приводит к большим весенним паводкам частенько переходящим в наводнения. Это была среди прочих причина создания Днепровского каскада ГЭС который стал регулировать сток Днепра и обеспечил более равномерное его распределение в течении года и защиту от наводнений.
Поэтому никто не селился непосредственно в пойме Днепра, а все населенные пункты были расположены на окружающей пойму высотах. При прогулках по Запорожью или езде на поезде вдоль Днепра в направлении Крыма видно, что все дома расположены на возвышенностях. Постоянно же заливаемая пойма практически не использовалась, максимум под сенокос, пастбище и рыбалку.
Единственным исключением был района Дубовой рощи с расположенной там пристанью, судоремонтным заводом и складами. Но даже там объем разрушений был сравним с сильным паводком, что косвенно подтверждает приведенные выше цифры высоты волны.
Вот воспоминания очевидца:
Я сгоряча и со страху в первых числах августа сбежала в хутор Казачий и пробыла там до 17-го августа, а 18-го пешком вернулась в Запорожье. Поезда не ходили, мосты были взорваны, самолеты фашистов бомбили все подряд.
Когда я пришла в город 18-го августа, я сразу пошла на пристань, забрала там свою трудовую книжку и получила под расчет зарплаты 18 рублей. В девять вечера под 19-е наши взорвали плотину (перемычку) ДнепроГЭСа, и вода хлынула сильным валом и снесла все на своем пути. А в плавнях ниже города оставалось много скота и людей. Утром я хотела по Глиссерной добраться до пристани и ещё раз переговорить с теми, кто ещё закруглял дела, но увидела, что вся Дубовая Роща и прибрежные дома залиты днепровской водой, как в весеннее половодье, и добраться на пристань без лодки невозможно. Спасибо, какой-то дед возил на пристань людей на своей лодке бесплатно.
В городе стояла зловещая тишина и опустение, с часу на час ждали немцев – народ по случаю устроил грабеж мельниц и магазинов. Власть опомнилась, и через пару дней в городе был восстановлен порядок.
http://zhurnal.lib.ru/o/onushko_l_g/yazo
Т.е. ни о каких катастрофических разрушениях в единственной части Запорожья доступной для волны после прорыва речи не идет, даже пристань осталась цела!!!
Теперь поведем речь о плавнях. Вот что нам вещают мифотворцы:
Рассказывали, что погибло в плавнях тогда приблизительно 20000 красноармейцев – сколько именно никто и не думал считать. Кроме войск, погибло в плавнях десятки тысяч голов скота и много людей, которые на тот момент были там на работе.
Так как какие именно плавни не понятно, то не понятно о каких конкретно частях идет речь. Такие себе «сферические 20 тысяч красноармейцев в вакууме».
Ни одни мемуары не содержат информацию про погибших в наводнении товарищах, ни в одних сводках не отражены такие потери, не появились даже в годы перестройки и независимости «чудом выжившие» солдаты. Разовые потери такого размера просто невозможно скрыть. Но ни следа!!!
Точно также нет подобных фактов в воспоминаниях жителей прибрежных сел. Нет ни рассказов чудом выживших, ни воспоминаний о погибших родичах, ни описаний тысяч выброшенных на берег разлагающихся трупов. Про трупы коров, коз и собак многие помнят, а вот про людские тела никто. На берегах Днепра нет никаких массовых захоронений «жертв ДнепроГЭСа».
И наконец, вишенка на тортик – «геббельсовская пропаганда», которая использовала любое даже самое малейшее преступление советской власти (а многие и сочинившая), ни разу не использовала подрыв ДнепроГЭСа в своей деятельности.
Казалось бы – вот оно!!! Снимай километры фото- и кинопленки, приглашай Красный Крест и международные организации!!! Десятки тысяч тел в том числе женские и детские, плачущие родственники, массовые похороны. Как же – чудовищное преступление советского режима!!! Где все это? А ничего нет!!!
Может это потому, что ничего и не было?
Что ж. Раскрутка этого мифа показывает, что нынешние наследники Геббельса пошли дальше своего учителя.
http://black-skat.livejournal.com/670.ht
Плюс еще на историческую тематику:
1. Рассекреченные документы Сталинградской битвы. Новый сайт МО РФ с опубликованными советскими и немецкими документами времен Сталинградской битвы – http://stalingrad75.mil.ru/
2. В годовщину Варшавского восстания в Польше захотели новой победы над русскими – https://www.ridus.ru/news/259651
3. Первые русские жертвы Первой мировой войны – http://d-clarence.livejournal.com/180348.h
4. ЧП с подводной лодкой М-351 – http://picturehistory.livejournal.com/25
5. Севастополь 1949 года в цвете – http://visualhistory.livejournal.com/156
Источник: colonelcassad.livejournal.com