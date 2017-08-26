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Коррупция на Украине: кто «приватизировал» конфискат Януковича?

14:02. 26 августа 2017 Просмотров - 189 Нет комментариев Опубликовал:

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Антикоррупционеры из числа украинских активистов раскрыли схему по разделу между политиками и силовиками конфискованного (читай: награбленного!) добра. Ребятам стало интересно, на какие цели потратили «деньги Януковича». Провели независимое расследование. Полученная информация в полной мере проявила грабительскую сущность новой власти.

Предыстория:

Этой весной Луценко, генпрокурор Украины, заявил о конфискации «$1,5 млрд. Януковича» в бюджет. Деньги, украденные мафией Януковича, мол, используют во благо народа. Ну, что ж, обещание прокурора украинцы оценили. Ему вторил и Порошенко, обещая инвестировать эти средства в укрепление армии и восстановление социальной справедливости.

В Незалежной для этих целей существует спецфонд для обеспечения обороны и безопасности государства. В него направляют конфискованные у коррупционеров средства или деньги, полученные в результате продажи конфискованного имущества. До 2017 года поступления были небольшими: 2015 год - 100 тыс. гривен, в 2016-м - 165 тыс. гривен. После «грабежа» Януковича фонд пополнили на сумму 29,668 млрд. гривен.

Вопрос по сумме сразу возникает: Луценко заявил о сумме в 1,5 млрд. долларов, а поступило в разы меньше. 200 млн. долларов «зависли» в статусе невыплаченных облигаций.

Хорошо, что смогли, то собрали. Настало время средства распределять во благо государства. Кабмин утверждает постановление об использовании средств спецфонда, после которого вопросов к властям становится больше.

25,86% от конфискованных «денег Януковича» пойдет на армию и повышение обороноспособности страны.

В процентном соотношении силовики разделили деньги следующим образом: Нацгвардия - 6%, CБУ - 0,86%, Минобороны - 5.5%, Государственное космическое агентство - 4%, МВД - 4.3%, Минэкономразвития для наращивания ОПК - 3.45%, Госспецсвязь - 1.7%, ДСНС - 0,86%.

51,81% - на региональное развитие.

22,2% - на «финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей».

Аграрии получили свою долю, но в их число не попали обычные сельские жители и небольшие фермерские хозяйства. Бабло разделили между двумя аграрными «баронами» - Юрием Косюком и Олегом Бахматюком. Бюджетные дотации ушли в карман к богатеньким дружкам Порошенко.

Двум крупнейшим агрохолдингам страны: «Мироновский хлебопродукт» Косюка (809 млн.) и «Укрлендфарминг» Бахматюка (142 млн. грн) выделили 42% и 14% бюджетных дотаций.

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С президентом дружить выгодно!

Косюк в 2015 году был замглавы Администрации Порошенко. Деньги ему нужны, как отмечают активисты, чтобы содержать «роскошный «Версаль» под Киевом, яхту и самолет». Дело затратное, поддержка лишней не будет.

Олег Бахматюк, в свою очередь, нереальный везунчик. Он задолжал государству и вкладчикам банков-банкротов «Финансовая Инициатива» и «VAB» миллиарды гривен.

Национальный банк пытался его растрясти через суд, но только время зря потерял. Фонд гарантирования вкладов гражданский иск к бизнесмену тоже не подал, хотя имел на это полное право. Простые украинцы могли получить возмещение за счет реализации активов и имущества Бахматюка на торгах, но государство их «прокатило».

И вот теперь «аграрий» вновь кинул налогоплательщиков, получив от Минагрополитики системную помощь на содержание бизнеса. Именно это подразумевала новая украинская власть, когда вещала с трибун о социальной справедливости. Нищие останутся нищими, а доходы богатеев продолжат прирастать дотациями.

Украинцев в будущем опять ограбят. Ведь новая власть арестовала и конфисковала миллиарды Януковича незаконно.

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До сих пор решение суда о конфискации засекречено. Гостайна в деле о коррупции? Киев же просто ограбил сбежавшего президента.

Когда внутриполитическая ситуация изменится, Янукович потребует вернуть ему украденное имущество с активами. Платить же придется простым украинцам. Порошенко с дружками просто свалят из страны за границу.

В какую сторону обратят свои взгляды «небратья»? Странам Евросоюза такая ноша на шее не нужна, да и Штаты не станут взваливать на себя содержание и восстановление новой «банановой республики». Остается матушка-Россия, помогающая таким вот «незалежным» и «хероическим» государствам. Вопрос лишь в том: а нужен ли нам такой геморрой?

Метки: аналитика / экономика, виктор янукович, грабеж народа, коррупция, новости / украина, олигархи, петр порошенко
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