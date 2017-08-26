И как один умрем в борьбе за это – нашу экономическую реформу!

Источник: https://www.e-news.su/

Вот из статьи в Википедии о типовом сибирском городе:

«До 2005-2007 годов работали деревообрабатывающий, асфальтовый, механический, восковой, кирпичный, электроремонтный заводы. Была развита пищевая промышленность: молочный завод, мясокомбинат… Обувная, мебельная, кондитерская фабрики, слюдфабрика, кондитерско-макаронная, швейная, меховая фабрики, пивзавод были остановлены и затем ликвидированы. Как и свинокомплекс «Малиновский» на 108 тыс. голов, племзавод «Ачинский» в поселке Ключи, комбинат хлебопродуктов, «Стройиндустрия», отделение железной дороги и многие другие предприятия…»



Вопрос – а зачем такие реформы, при которых всё закрывается?

Почему в Китае за годы их реформ, напротив, все открывалось?

Я верно понимаю, что по-другому рыночные реформы в России проводить было нельзя – только через максимально полную деиндустриализацию и люмпенизацию? И производить у нас объективно не выгодно ничего, выгодно все импортировать, и по-другому – никак?

А вот про другой типовой сибирский город:

«Мощное промышленное развитие… возобновилось в 1950-х годах и продолжалось вплоть до начала 1990-х годов. За этот период в городе были построены гидролизный, стекольный, авторемонтный и электромеханический заводы. Расширены и модернизированы масло­дельный и водочный заводы, мясокомбинат, кондитерская и швейная фабрики, типография. На Тулунской селекционной станции были выведены десятки районированных сортов различных сельскохозяйственных культур, среди которых знаменитая пшеница «Скала» и «Тулунская-12»…»

Я правильно понимаю, что это и был «застой»? Что все эти предприятия были не нужны стране, строились без учета экономики, неэффективно и неправильно? А правильно и с учетом – сравнять их с землей, работников в качестве дров продать в единственный эффективно действующий и отвечающей реформе крематорий?

А может, стоит назвать все это по-другому: межгосударственный картельный сговор, плановое закрытее, заказное убийство – но никак не экономическая реформа

Maxim Artemyev

Источник: nstarikov.ru